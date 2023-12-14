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В Благовещенске запустили движение автомобилей по новому мосту через Зею - РИА Новости, 14.12.2023
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Амурская область
Амурская область
 
03:56 14.12.2023 (обновлено: 12:04 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/most-1915670274.html
В Благовещенске запустили движение автомобилей по новому мосту через Зею
В Благовещенске запустили движение автомобилей по новому мосту через Зею - РИА Новости, 14.12.2023
В Благовещенске запустили движение автомобилей по новому мосту через Зею
Движение по новому автомобильному мосту через реку Зею в Благовещенске запущено в четверг, объект построили с опережением на год, сообщил губернатор Амурской... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T03:56
2023-12-14T12:04
амурская область
общество
благовещенск
василий орлов (губернатор)
амурская область
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек — РИА Новости. Движение по новому автомобильному мосту через реку Зею в Благовещенске запущено в четверг, объект построили с опережением на год, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.&quot;Друзья, сегодня запустили движение по новому Зейскому мосту. Получили документы, Ростехнадзор выдал заключение соответствия. Мост построен при поддержке президента России. Благодаря строителям вводим его в эксплуатацию на год раньше запланированного срока&quot;, — написал Орлов в Telegram-канале.Строительство моста шло в комплексе с ремонтом улицы Горького. "Новый мост сделает жизнь амурчан комфортней, а проезд по нему будет стабилен и безопасен. Сейчас важно всем водителям внимательно следить за знаками дорожного движения", — отметил Орлов.В сентябре Минтранс региона принял решение, что проезд по новому автомобильному мосту запретят для грузовиков массой более 3,5 тонны.Новый автомобильный мост через реку Зею в Благовещенске начали строить летом 2020 года. Действующий сейчас мост находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Орлов обратился к президенту с просьбой о финансировании строительства нового моста. Планируется, что он разгрузит первую мостовую конструкцию на 40-60 процентов и позволит жителям Приамурья с комфортом преодолевать путь между городом и федеральной трассой.Новый Зейский мост — один из крупнейших инфраструктурных проектов в Амурской области за последние десятилетия. Его общая протяженность — 10,3 километра, из них 1,9 километра — непосредственно мостовая часть.
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общество, благовещенск, василий орлов (губернатор), амурская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Амурская область, Общество, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
В Благовещенске запустили движение автомобилей по новому мосту через Зею

Орлов: в Благовещенске запустили движение автомобилей по мосту через реку Зею

© Фото : Василий Орлов/TelegramДвижение по новому автомобильному мосту через реку Зею в Благовещенске
Движение по новому автомобильному мосту через реку Зею в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : Василий Орлов/Telegram
Движение по новому автомобильному мосту через реку Зею в Благовещенске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек — РИА Новости. Движение по новому автомобильному мосту через реку Зею в Благовещенске запущено в четверг, объект построили с опережением на год, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
«

"Друзья, сегодня запустили движение по новому Зейскому мосту. Получили документы, Ростехнадзор выдал заключение соответствия. Мост построен при поддержке президента России. Благодаря строителям вводим его в эксплуатацию на год раньше запланированного срока", — написал Орлов в Telegram-канале.

Строительство моста шло в комплексе с ремонтом улицы Горького. "Новый мост сделает жизнь амурчан комфортней, а проезд по нему будет стабилен и безопасен. Сейчас важно всем водителям внимательно следить за знаками дорожного движения", — отметил Орлов.
В сентябре Минтранс региона принял решение, что проезд по новому автомобильному мосту запретят для грузовиков массой более 3,5 тонны.
Новый автомобильный мост через реку Зею в Благовещенске начали строить летом 2020 года. Действующий сейчас мост находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Орлов обратился к президенту с просьбой о финансировании строительства нового моста. Планируется, что он разгрузит первую мостовую конструкцию на 40-60 процентов и позволит жителям Приамурья с комфортом преодолевать путь между городом и федеральной трассой.
Новый Зейский мост — один из крупнейших инфраструктурных проектов в Амурской области за последние десятилетия. Его общая протяженность — 10,3 километра, из них 1,9 километра — непосредственно мостовая часть.
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Амурская областьОбществоБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
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