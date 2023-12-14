https://ria.ru/20231214/most-1915670274.html

В Благовещенске запустили движение автомобилей по новому мосту через Зею

В Благовещенске запустили движение автомобилей по новому мосту через Зею - РИА Новости, 14.12.2023

В Благовещенске запустили движение автомобилей по новому мосту через Зею

Движение по новому автомобильному мосту через реку Зею в Благовещенске запущено в четверг, объект построили с опережением на год, сообщил губернатор Амурской... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T03:56

2023-12-14T03:56

2023-12-14T12:04

амурская область

общество

благовещенск

василий орлов (губернатор)

амурская область

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915685083_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1762de608d94ddf1bde462ce0eb61f9b.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек — РИА Новости. Движение по новому автомобильному мосту через реку Зею в Благовещенске запущено в четверг, объект построили с опережением на год, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов."Друзья, сегодня запустили движение по новому Зейскому мосту. Получили документы, Ростехнадзор выдал заключение соответствия. Мост построен при поддержке президента России. Благодаря строителям вводим его в эксплуатацию на год раньше запланированного срока", — написал Орлов в Telegram-канале.Строительство моста шло в комплексе с ремонтом улицы Горького. "Новый мост сделает жизнь амурчан комфортней, а проезд по нему будет стабилен и безопасен. Сейчас важно всем водителям внимательно следить за знаками дорожного движения", — отметил Орлов.В сентябре Минтранс региона принял решение, что проезд по новому автомобильному мосту запретят для грузовиков массой более 3,5 тонны.Новый автомобильный мост через реку Зею в Благовещенске начали строить летом 2020 года. Действующий сейчас мост находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Орлов обратился к президенту с просьбой о финансировании строительства нового моста. Планируется, что он разгрузит первую мостовую конструкцию на 40-60 процентов и позволит жителям Приамурья с комфортом преодолевать путь между городом и федеральной трассой.Новый Зейский мост — один из крупнейших инфраструктурных проектов в Амурской области за последние десятилетия. Его общая протяженность — 10,3 километра, из них 1,9 километра — непосредственно мостовая часть.

https://ria.ru/20231116/park-1909844264.html

благовещенск

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, благовещенск, василий орлов (губернатор), амурская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)