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Марочко рассказал о гибели военных ВСУ из-за некачественного боеприпаса - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:16 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/minometchiki-1915678977.html
Марочко рассказал о гибели военных ВСУ из-за некачественного боеприпаса
Марочко рассказал о гибели военных ВСУ из-за некачественного боеприпаса - РИА Новости, 14.12.2023
Марочко рассказал о гибели военных ВСУ из-за некачественного боеприпаса
Три украинских минометчика погибли при попытке выстрелить по позициям ВС РФ на севере ЛНР, некачественный 120-мм боеприпас разорвался в канале ствола миномета,... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T08:16
2023-12-14T08:16
специальная военная операция на украине
андрей марочко
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 дек – РИА Новости. Три украинских минометчика погибли при попытке выстрелить по позициям ВС РФ на севере ЛНР, некачественный 120-мм боеприпас разорвался в канале ствола миномета, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе аэроразведки в районе Червоной Дибровы (село на севере ЛНР – ред.) был выявлен минометный расчет, который вел огонь по нашим позициям. Передавать координаты цели нашим разведчикам не понадобилось, поскольку спустя минуту после обнаружения в канале ствола 120 мм миномета взорвалась мина. В результате инцидента трое украинских боевиков получили ранения, несовместимые с жизнью", - сообщил Марочко. Он добавил, что при изучении видеозаписи с российского БПЛА и масштабирования кадров было установлено, что украинские боеприпасы имели следы ржавчины. "Следовательно, использовались мины с истекшим сроком хранения, либо они хранились с нарушением установленных норм. Использование таких боеприпасов категорически запрещено" - заявил эксперт.
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андрей марочко, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о гибели военных ВСУ из-за некачественного боеприпаса

Марочко: военные ВСУ погибли при попытке выстрелить некачественным боеприпасом

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 дек – РИА Новости. Три украинских минометчика погибли при попытке выстрелить по позициям ВС РФ на севере ЛНР, некачественный 120-мм боеприпас разорвался в канале ствола миномета, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе аэроразведки в районе Червоной Дибровы (село на севере ЛНР – ред.) был выявлен минометный расчет, который вел огонь по нашим позициям. Передавать координаты цели нашим разведчикам не понадобилось, поскольку спустя минуту после обнаружения в канале ствола 120 мм миномета взорвалась мина. В результате инцидента трое украинских боевиков получили ранения, несовместимые с жизнью", - сообщил Марочко.
Он добавил, что при изучении видеозаписи с российского БПЛА и масштабирования кадров было установлено, что украинские боеприпасы имели следы ржавчины.
"Следовательно, использовались мины с истекшим сроком хранения, либо они хранились с нарушением установленных норм. Использование таких боеприпасов категорически запрещено" - заявил эксперт.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
На Купянском направлении уничтожили группу эвакуации подбитой техники ВСУ
Вчера, 06:11
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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