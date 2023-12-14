https://ria.ru/20231214/minometchiki-1915678977.html

Марочко рассказал о гибели военных ВСУ из-за некачественного боеприпаса

Марочко рассказал о гибели военных ВСУ из-за некачественного боеприпаса - РИА Новости, 14.12.2023

Марочко рассказал о гибели военных ВСУ из-за некачественного боеприпаса

Три украинских минометчика погибли при попытке выстрелить по позициям ВС РФ на севере ЛНР, некачественный 120-мм боеприпас разорвался в канале ствола миномета,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T08:16

2023-12-14T08:16

2023-12-14T08:16

специальная военная операция на украине

андрей марочко

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 дек – РИА Новости. Три украинских минометчика погибли при попытке выстрелить по позициям ВС РФ на севере ЛНР, некачественный 120-мм боеприпас разорвался в канале ствола миномета, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе аэроразведки в районе Червоной Дибровы (село на севере ЛНР – ред.) был выявлен минометный расчет, который вел огонь по нашим позициям. Передавать координаты цели нашим разведчикам не понадобилось, поскольку спустя минуту после обнаружения в канале ствола 120 мм миномета взорвалась мина. В результате инцидента трое украинских боевиков получили ранения, несовместимые с жизнью", - сообщил Марочко. Он добавил, что при изучении видеозаписи с российского БПЛА и масштабирования кадров было установлено, что украинские боеприпасы имели следы ржавчины. "Следовательно, использовались мины с истекшим сроком хранения, либо они хранились с нарушением установленных норм. Использование таких боеприпасов категорически запрещено" - заявил эксперт.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей марочко, луганская народная республика, вооруженные силы украины