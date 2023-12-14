https://ria.ru/20231214/minometchiki-1915678977.html
Марочко рассказал о гибели военных ВСУ из-за некачественного боеприпаса
Марочко рассказал о гибели военных ВСУ из-за некачественного боеприпаса - РИА Новости, 14.12.2023
Марочко рассказал о гибели военных ВСУ из-за некачественного боеприпаса
Три украинских минометчика погибли при попытке выстрелить по позициям ВС РФ на севере ЛНР, некачественный 120-мм боеприпас разорвался в канале ствола миномета,... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T08:16
2023-12-14T08:16
2023-12-14T08:16
специальная военная операция на украине
андрей марочко
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 дек – РИА Новости. Три украинских минометчика погибли при попытке выстрелить по позициям ВС РФ на севере ЛНР, некачественный 120-мм боеприпас разорвался в канале ствола миномета, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе аэроразведки в районе Червоной Дибровы (село на севере ЛНР – ред.) был выявлен минометный расчет, который вел огонь по нашим позициям. Передавать координаты цели нашим разведчикам не понадобилось, поскольку спустя минуту после обнаружения в канале ствола 120 мм миномета взорвалась мина. В результате инцидента трое украинских боевиков получили ранения, несовместимые с жизнью", - сообщил Марочко. Он добавил, что при изучении видеозаписи с российского БПЛА и масштабирования кадров было установлено, что украинские боеприпасы имели следы ржавчины. "Следовательно, использовались мины с истекшим сроком хранения, либо они хранились с нарушением установленных норм. Использование таких боеприпасов категорически запрещено" - заявил эксперт.
https://ria.ru/20231214/gruppa-1915675282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей марочко, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о гибели военных ВСУ из-за некачественного боеприпаса
Марочко: военные ВСУ погибли при попытке выстрелить некачественным боеприпасом
ЛУГАНСК, 14 дек – РИА Новости. Три украинских минометчика погибли при попытке выстрелить по позициям ВС РФ на севере ЛНР, некачественный 120-мм боеприпас разорвался в канале ствола миномета, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе аэроразведки в районе Червоной Дибровы (село на севере ЛНР – ред.) был выявлен минометный расчет, который вел огонь по нашим позициям. Передавать координаты цели нашим разведчикам не понадобилось, поскольку спустя минуту после обнаружения в канале ствола 120 мм миномета взорвалась мина. В результате инцидента трое украинских боевиков получили ранения, несовместимые с жизнью", - сообщил Марочко.
Он добавил, что при изучении видеозаписи с российского БПЛА и масштабирования кадров было установлено, что украинские боеприпасы имели следы ржавчины.
"Следовательно, использовались мины с истекшим сроком хранения, либо они хранились с нарушением установленных норм. Использование таких боеприпасов категорически запрещено" - заявил эксперт.
На Купянском направлении уничтожили группу эвакуации подбитой техники ВСУ