https://ria.ru/20231214/mariupol-1915855032.html
Петербург введет в Мариуполе в 2024 году еще ряд социально важных объектов
Петербург введет в Мариуполе в 2024 году еще ряд социально важных объектов - РИА Новости, 14.12.2023
Петербург введет в Мариуполе в 2024 году еще ряд социально важных объектов
Петербургские специалисты в 2024 году планируют ввести в строй еще ряд социально важных объектов и завершить работы по восстановлению драмтеатра, сообщила... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:58
2023-12-14T16:58
2023-12-14T16:59
общество
мариуполь
санкт-петербург
россия
александр невский
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Петербургские специалисты в 2024 году планируют ввести в строй еще ряд социально важных объектов и завершить работы по восстановлению драмтеатра, сообщила администрации губернатора города. "В городе-побратиме Петербурга – Мариуполе в следующем году будет сдан ряд социально важных объектов, среди них - плавательный бассейн "Нептун", два оздоровительных комплекса и завершены работы по восстановлению драмтеатра", - отмечается в сообщении. В этом году в Мариуполе петербургские специалисты открыли взрослую и детскую поликлиники, онкологический корпус. В конце октября завершены строительные работы в отделении детской хирургии. Начато проектирование инфекционно-педиатрического отделения. До конца 2024 года планируется ввод корпуса вспомогательных служб больничного городка и диагностического корпуса. "По поручению президента России с первых дней после освобождения Петербург приступил к восстановлению Мариуполя. Полтора года назад наши города подписали соглашение о побратимстве. За это время мариупольцы стали для нас родными", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. К настоящему времени петербургскими специалистами в Мариуполе уже восстановлены и построены десятки объектов. В течение 2022-2023 годов введены в эксплуатацию четыре детских сада и три школы, установлен памятник Александру Невскому, открыты три МФЦ. Также восстановлен Дворец детского и юношеского творчества. Завершены ремонтно-восстановительные работы в парке культуры и отдыха "Городской сад" и Парке 50-летия Победы. Кроме того, активно восстанавливаются и запускаются фонтаны в разных районах города. В Мариуполе восстановлено движение трамваев, идут работы по ремонту трамвайного депо. Петербург также передал Мариуполю более 100 автобусов. Специалисты из Петербурга регулярно выезжают в Мариуполь для технического обслуживания переданного транспорта. Также прорабатывается вопрос организации постоянной ремонтной зоны на базе предприятия "Мариупольтранс". На каникулах школьники из Мариуполя приезжают на отдых в детский центр "Молодежный". В этом году выпускники мариупольских школ получили аттестаты в Петербурге во время праздника выпускников "Алые паруса". На новогодние каникулы в Петербург вновь приедут 120 юных жителей города-побратима. Соглашение о побратимских связях между Санкт-Петербургом и Мариуполем было заключено 1 июня 2022 года.
https://realty.ria.ru/20231002/mariupol-1900042861.html
https://ria.ru/20231028/kanikuly-1905856745.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, мариуполь, санкт-петербург, россия, александр невский, александр беглов
Общество, Мариуполь, Санкт-Петербург, Россия, Александр Невский, Александр Беглов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Петербургские специалисты в 2024 году планируют ввести в строй еще ряд социально важных объектов и завершить работы по восстановлению драмтеатра, сообщила администрации губернатора города.
«
"В городе-побратиме Петербурга – Мариуполе в следующем году будет сдан ряд социально важных объектов, среди них - плавательный бассейн "Нептун", два оздоровительных комплекса и завершены работы по восстановлению драмтеатра", - отмечается в сообщении.
В этом году в Мариуполе петербургские специалисты открыли взрослую и детскую поликлиники, онкологический корпус. В конце октября завершены строительные работы в отделении детской хирургии. Начато проектирование инфекционно-педиатрического отделения. До конца 2024 года планируется ввод корпуса вспомогательных служб больничного городка и диагностического корпуса.
"По поручению президента России
с первых дней после освобождения Петербург приступил к восстановлению Мариуполя. Полтора года назад наши города подписали соглашение о побратимстве. За это время мариупольцы стали для нас родными", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов
.
Специалисты из Петербурга восстановили в Мариуполе 41 объект
К настоящему времени петербургскими специалистами в Мариуполе уже восстановлены и построены десятки объектов. В течение 2022-2023 годов введены в эксплуатацию четыре детских сада и три школы, установлен памятник Александру Невскому
, открыты три МФЦ. Также восстановлен Дворец детского и юношеского творчества. Завершены ремонтно-восстановительные работы в парке культуры и отдыха "Городской сад" и Парке 50-летия Победы. Кроме того, активно восстанавливаются и запускаются фонтаны в разных районах города. В Мариуполе восстановлено движение трамваев, идут работы по ремонту трамвайного депо. Петербург также передал Мариуполю более 100 автобусов.
Специалисты из Петербурга регулярно выезжают в Мариуполь для технического обслуживания переданного транспорта. Также прорабатывается вопрос организации постоянной ремонтной зоны на базе предприятия "Мариупольтранс".
На каникулах школьники из Мариуполя приезжают на отдых в детский центр "Молодежный". В этом году выпускники мариупольских школ получили аттестаты в Петербурге во время праздника выпускников "Алые паруса". На новогодние каникулы в Петербург вновь приедут 120 юных жителей города-побратима. Соглашение о побратимских связях между Санкт-Петербургом и Мариуполем было заключено 1 июня 2022 года.
Более ста школьников из Мариуполя приехали на каникулы в Петербург