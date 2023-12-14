https://ria.ru/20231214/mariupol-1915855032.html

Петербург введет в Мариуполе в 2024 году еще ряд социально важных объектов

Петербург введет в Мариуполе в 2024 году еще ряд социально важных объектов - РИА Новости, 14.12.2023

Петербург введет в Мариуполе в 2024 году еще ряд социально важных объектов

Петербургские специалисты в 2024 году планируют ввести в строй еще ряд социально важных объектов и завершить работы по восстановлению драмтеатра, сообщила... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:58

2023-12-14T16:58

2023-12-14T16:59

общество

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санкт-петербург

россия

александр невский

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Петербургские специалисты в 2024 году планируют ввести в строй еще ряд социально важных объектов и завершить работы по восстановлению драмтеатра, сообщила администрации губернатора города. "В городе-побратиме Петербурга – Мариуполе в следующем году будет сдан ряд социально важных объектов, среди них - плавательный бассейн "Нептун", два оздоровительных комплекса и завершены работы по восстановлению драмтеатра", - отмечается в сообщении. В этом году в Мариуполе петербургские специалисты открыли взрослую и детскую поликлиники, онкологический корпус. В конце октября завершены строительные работы в отделении детской хирургии. Начато проектирование инфекционно-педиатрического отделения. До конца 2024 года планируется ввод корпуса вспомогательных служб больничного городка и диагностического корпуса. "По поручению президента России с первых дней после освобождения Петербург приступил к восстановлению Мариуполя. Полтора года назад наши города подписали соглашение о побратимстве. За это время мариупольцы стали для нас родными", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. К настоящему времени петербургскими специалистами в Мариуполе уже восстановлены и построены десятки объектов. В течение 2022-2023 годов введены в эксплуатацию четыре детских сада и три школы, установлен памятник Александру Невскому, открыты три МФЦ. Также восстановлен Дворец детского и юношеского творчества. Завершены ремонтно-восстановительные работы в парке культуры и отдыха "Городской сад" и Парке 50-летия Победы. Кроме того, активно восстанавливаются и запускаются фонтаны в разных районах города. В Мариуполе восстановлено движение трамваев, идут работы по ремонту трамвайного депо. Петербург также передал Мариуполю более 100 автобусов. Специалисты из Петербурга регулярно выезжают в Мариуполь для технического обслуживания переданного транспорта. Также прорабатывается вопрос организации постоянной ремонтной зоны на базе предприятия "Мариупольтранс". На каникулах школьники из Мариуполя приезжают на отдых в детский центр "Молодежный". В этом году выпускники мариупольских школ получили аттестаты в Петербурге во время праздника выпускников "Алые паруса". На новогодние каникулы в Петербург вновь приедут 120 юных жителей города-побратима. Соглашение о побратимских связях между Санкт-Петербургом и Мариуполем было заключено 1 июня 2022 года.

https://realty.ria.ru/20231002/mariupol-1900042861.html

https://ria.ru/20231028/kanikuly-1905856745.html

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россия

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Наталья Макарова

общество, мариуполь, санкт-петербург, россия, александр невский, александр беглов