https://ria.ru/20231214/kpp-1915882278.html

Правительство Финляндии решило закрыть все КПП на российской границе

Правительство Финляндии решило закрыть все КПП на российской границе - РИА Новости, 14.12.2023

Правительство Финляндии решило закрыть все КПП на российской границе

Правительство Финляндии приняло решение закрыть все пропускные пункты на границе с Россией, заявила глава МВД Мари Рантанен, ее слова приводит общественный... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T18:47

2023-12-14T18:47

2023-12-14T19:54

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек — РИА Новости. Правительство Финляндии приняло решение закрыть все пропускные пункты на границе с Россией, заявила глава МВД Мари Рантанен, ее слова приводит общественный вещатель Yle."Правительство полностью закроет границу с Россией", — сказала министр.В четверг через открытые пункты пересечения границы прибыли в общей сложности не менее 62 просителей убежища."По крайней мере некоторые из них являются гражданами Сомали и Сирии, среди прибывших есть мужчины и женщины", — говорится в сообщении.Как уточнили потом в правительстве Финляндии, все пункты пропуска вновь закроют с 20:00 (21:00 мск) 15 декабря. На границе также больше не будут принимать заявления о предоставлении международной защиты.Решение приняли на внеочередном заседании кабмина. Как добавили в ведомстве, оно якобы связано с продолжением прибытия мигрантов через пропускные пункты на границе с Россией."По мнению финских властей, очевидно, что этому типу въезда в Финляндию способствовали иностранные власти или другие субъекты. Здесь также присутствуют элементы международной преступности. Этот тип нелегальной иммиграции и перспектива ее эскалации представляют серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку в Финляндии", — утверждают в правительстве.Тридцатого ноября правительство Финляндии закрыло все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией. Хельсинки объяснил свои действия якобы неконтролируемым прибытием беженцев из соседней страны. С 14 декабря Финляндия решила открыть два КПП — "Ваалимаа" и "Ниирала".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право". По его словам, надуманные обвинения в организации миграционного кризиса для Москвы неприемлемы.В России не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцировали деструктивные действия США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.

https://ria.ru/20231211/konsulstvo-1915086380.html

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