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В Южной Корее поднимали истребители из-за самолетов России и Китая - РИА Новости, 14.12.2023
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09:40 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/koreya-1915687734.html
В Южной Корее поднимали истребители из-за самолетов России и Китая
В Южной Корее поднимали истребители из-за самолетов России и Китая - РИА Новости, 14.12.2023
В Южной Корее поднимали истребители из-за самолетов России и Китая
Южная Корея поднимала в воздух истребители из-за появления китайских и российских военных самолетов над Японским морем, нарушения воздушного пространства страны РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T09:40
2023-12-14T09:40
россия
южная корея
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СЕУЛ, 14 дек - РИА Новости. Южная Корея поднимала в воздух истребители из-за появления китайских и российских военных самолетов над Японским морем, нарушения воздушного пространства страны не было, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По данным южнокорейских военных, в четверг примерно с 11.53 до 12.10 (5.53-6.10 мск) два военных самолета КНР и четыре военных самолета РФ временно зашли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи (KADIZ) над Восточным (Японским) морем. Отмечается, что нарушения воздушного пространства не было. "Наши военные идентифицировали китайские и российские военные самолеты до того, как они вошли в зону KADIZ, и развернули истребители ВВС для осуществления тактических мер в рамках подготовки к любым непредвиденным обстоятельствам", - говорится в сообщении военных. Минобороны РФ ранее отмечало, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Южная Корея периодически сообщает о заходе российских военных самолетов в южнокорейскую зону идентификации ПВО (KADIZ) без предварительного уведомления. При этом южнокорейские военные в прошлом публично уточняли, что РФ этим не нарушает каких-то официальных норм, так как границы зоны не являются границами воздушного пространства Южной Кореи. В то же время Сеул обращает внимание, что самолеты РФ залетают в зону без предупреждения, тогда как в других странах об этом принято уведомлять заранее. Сама Россия не признает зону KADIZ, в одностороннем порядке установленную Южной Кореей, о чем неоднократно сообщала южнокорейской стороне. Обсуждения меморандума о взаимопонимании по созданию горячей линии для обмена полетной информацией начались еще с 2002 года, а консультации завершились в ноябре 2018 года. В октябре 2019 года стороны договорились о создании линии между своими ВВС. Меморандум о взаимопонимании, подразумевающий создание военной горячей линии между странами, был подписан в ноябре 2021 года, но, как сообщил РИА Новости в феврале бывший посол РФ в Сеуле Андрей Кулик, южнокорейская сторона приостановила работу по вводу в эксплуатацию линии, хотя с российской стороны все необходимые для этого мероприятия были завершены.
https://ria.ru/20231205/koreya-1913812796.html
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россия, южная корея, китай, андрей куликов, в мире
Россия, Южная Корея, Китай, Андрей Куликов, В мире
В Южной Корее поднимали истребители из-за самолетов России и Китая

В Южной Корее заявили, что поднимали истребители из-за самолетов России и Китая

CC BY-SA 4.0 / Republic of Korea Armed Forces / Истребитель F-16 вооруженных сил Республики Корея
Истребитель F-16 вооруженных сил Республики Корея - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
CC BY-SA 4.0 / Republic of Korea Armed Forces /
Истребитель F-16 вооруженных сил Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 14 дек - РИА Новости. Южная Корея поднимала в воздух истребители из-за появления китайских и российских военных самолетов над Японским морем, нарушения воздушного пространства страны не было, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
По данным южнокорейских военных, в четверг примерно с 11.53 до 12.10 (5.53-6.10 мск) два военных самолета КНР и четыре военных самолета РФ временно зашли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи (KADIZ) над Восточным (Японским) морем. Отмечается, что нарушения воздушного пространства не было.
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"Наши военные идентифицировали китайские и российские военные самолеты до того, как они вошли в зону KADIZ, и развернули истребители ВВС для осуществления тактических мер в рамках подготовки к любым непредвиденным обстоятельствам", - говорится в сообщении военных.
Минобороны РФ ранее отмечало, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Южная Корея периодически сообщает о заходе российских военных самолетов в южнокорейскую зону идентификации ПВО (KADIZ) без предварительного уведомления. При этом южнокорейские военные в прошлом публично уточняли, что РФ этим не нарушает каких-то официальных норм, так как границы зоны не являются границами воздушного пространства Южной Кореи. В то же время Сеул обращает внимание, что самолеты РФ залетают в зону без предупреждения, тогда как в других странах об этом принято уведомлять заранее.
Сама Россия не признает зону KADIZ, в одностороннем порядке установленную Южной Кореей, о чем неоднократно сообщала южнокорейской стороне. Обсуждения меморандума о взаимопонимании по созданию горячей линии для обмена полетной информацией начались еще с 2002 года, а консультации завершились в ноябре 2018 года. В октябре 2019 года стороны договорились о создании линии между своими ВВС.
Меморандум о взаимопонимании, подразумевающий создание военной горячей линии между странами, был подписан в ноябре 2021 года, но, как сообщил РИА Новости в феврале бывший посол РФ в Сеуле Андрей Кулик, южнокорейская сторона приостановила работу по вводу в эксплуатацию линии, хотя с российской стороны все необходимые для этого мероприятия были завершены.
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