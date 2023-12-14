https://ria.ru/20231214/koreya-1915687734.html

В Южной Корее поднимали истребители из-за самолетов России и Китая

В Южной Корее поднимали истребители из-за самолетов России и Китая - РИА Новости, 14.12.2023

В Южной Корее поднимали истребители из-за самолетов России и Китая

Южная Корея поднимала в воздух истребители из-за появления китайских и российских военных самолетов над Японским морем, нарушения воздушного пространства страны РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T09:40

2023-12-14T09:40

2023-12-14T09:40

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СЕУЛ, 14 дек - РИА Новости. Южная Корея поднимала в воздух истребители из-за появления китайских и российских военных самолетов над Японским морем, нарушения воздушного пространства страны не было, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По данным южнокорейских военных, в четверг примерно с 11.53 до 12.10 (5.53-6.10 мск) два военных самолета КНР и четыре военных самолета РФ временно зашли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи (KADIZ) над Восточным (Японским) морем. Отмечается, что нарушения воздушного пространства не было. "Наши военные идентифицировали китайские и российские военные самолеты до того, как они вошли в зону KADIZ, и развернули истребители ВВС для осуществления тактических мер в рамках подготовки к любым непредвиденным обстоятельствам", - говорится в сообщении военных. Минобороны РФ ранее отмечало, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Южная Корея периодически сообщает о заходе российских военных самолетов в южнокорейскую зону идентификации ПВО (KADIZ) без предварительного уведомления. При этом южнокорейские военные в прошлом публично уточняли, что РФ этим не нарушает каких-то официальных норм, так как границы зоны не являются границами воздушного пространства Южной Кореи. В то же время Сеул обращает внимание, что самолеты РФ залетают в зону без предупреждения, тогда как в других странах об этом принято уведомлять заранее. Сама Россия не признает зону KADIZ, в одностороннем порядке установленную Южной Кореей, о чем неоднократно сообщала южнокорейской стороне. Обсуждения меморандума о взаимопонимании по созданию горячей линии для обмена полетной информацией начались еще с 2002 года, а консультации завершились в ноябре 2018 года. В октябре 2019 года стороны договорились о создании линии между своими ВВС. Меморандум о взаимопонимании, подразумевающий создание военной горячей линии между странами, был подписан в ноябре 2021 года, но, как сообщил РИА Новости в феврале бывший посол РФ в Сеуле Андрей Кулик, южнокорейская сторона приостановила работу по вводу в эксплуатацию линии, хотя с российской стороны все необходимые для этого мероприятия были завершены.

https://ria.ru/20231205/koreya-1913812796.html

https://ria.ru/20231122/koreya-1910944354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, южная корея, китай, андрей куликов, в мире