Жалобы жены Зеленского на удары по Киеву вызвали гнев в Сети
Пользователи Х раскритиковали жалобы Елены Зеленской на удары по Киеву
© AP Photo / Michal DyjukЕлена Зеленская
© AP Photo / Michal Dyjuk
Елена Зеленская. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х обрушились на Елену Зеленскую после того, как она пожаловалась на удары по Киеву на своей странице.
"Мои соболезнования тем, кто пострадал от этого ужаса", — написала она.
Пользователи Сети напомнили ей о регулярных бомбардировках Донбасса с 2014 года и уличили во лжи ее и Владимира Зеленского, который сообщил на своей странице, что все ракеты над Киевом были сбиты, а разрушения в городе связаны с падением обломков ракет.
"Твой муж только что написал, что это был результат работы украинской ПВО. Разве ты с ним ничего не обговариваешь, прежде чем написать в соцсети Х?" — задался вопросом NInCA.
"Сколько детей погибло в Донбассе из-за нацистского киевского режима в 2014-2022 годах?" — заметил Ares Travel.
"Поговори со своим мужем, военным преступником", — предложил Samoonx.
"Нужно воспользоваться советом Порошенко и прятаться в подвалах. Думаю, надо было не отказываться от мирного соглашения по наводке Бориса Клоуна (бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. — Прим. ред.) в апреле 2022 года или соблюдать "Минск-1" и "Минск-2", — отметил Elementary, Watson.
"Как это повлияет на твой шопинг?" — припомнил Зеленской пользователь Jack ее дорогостоящие покупки.
Накануне украинское издание Klymenko.Time сообщило в Telegram-канале, что в Киеве прогремели мощные взрывы. После этого в некоторых районах украинской столицы отключилось водоснабжение.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.