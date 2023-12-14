https://ria.ru/20231214/kiev-1915686593.html

Жалобы жены Зеленского на удары по Киеву вызвали гнев в Сети

Жалобы жены Зеленского на удары по Киеву вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 14.12.2023

Жалобы жены Зеленского на удары по Киеву вызвали гнев в Сети

Пользователи соцсети Х обрушились на Елену Зеленскую после того, как она пожаловалась на удары по Киеву на своей странице. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T09:34

2023-12-14T09:34

2023-12-14T17:13

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х обрушились на Елену Зеленскую после того, как она пожаловалась на удары по Киеву на своей странице."Мои соболезнования тем, кто пострадал от этого ужаса", — написала она.Пользователи Сети напомнили ей о регулярных бомбардировках Донбасса с 2014 года и уличили во лжи ее и Владимира Зеленского, который сообщил на своей странице, что все ракеты над Киевом были сбиты, а разрушения в городе связаны с падением обломков ракет."Твой муж только что написал, что это был результат работы украинской ПВО. Разве ты с ним ничего не обговариваешь, прежде чем написать в соцсети Х?" — задался вопросом NInCA."Сколько детей погибло в Донбассе из-за нацистского киевского режима в 2014-2022 годах?" — заметил Ares Travel."Поговори со своим мужем, военным преступником", — предложил Samoonx."Нужно воспользоваться советом Порошенко и прятаться в подвалах. Думаю, надо было не отказываться от мирного соглашения по наводке Бориса Клоуна (бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. — Прим. ред.) в апреле 2022 года или соблюдать "Минск-1" и "Минск-2", — отметил Elementary, Watson."Как это повлияет на твой шопинг?" — припомнил Зеленской пользователь Jack ее дорогостоящие покупки.Накануне украинское издание Klymenko.Time сообщило в Telegram-канале, что в Киеве прогремели мощные взрывы. После этого в некоторых районах украинской столицы отключилось водоснабжение.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

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в мире, киев, донбасс, минск, владимир зеленский, борис джонсон, владимир путин