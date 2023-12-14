Пресс-конференция Путина продлилась четыре часа и четыре минуты

Пресс-конференция Путина продлилась 4 часа и 4 минуты, он ответил на 67 вопросов
Президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.
Президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.
Во время мероприятия по очереди озвучивались вопросы от граждан и от прессы.
Во время мероприятия по очереди озвучивались вопросы от граждан и от прессы.
Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и посвященные региональным проблемам.
Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и посвященные региональным проблемам.
Глава государства традиционно проводит совещания и рассматривает конкретные вопросы, чтобы подготовиться к итоговому мероприятию.
Глава государства традиционно проводит совещания и рассматривает конкретные вопросы, чтобы подготовиться к итоговому мероприятию.
Модераторами части, связанной с прямой линией, стали ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Модераторами части, связанной с прямой линией, стали ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Возможность обратиться к президенту была у всех россиян.
Возможность обратиться к президенту была у всех россиян.
Часть мероприятия, связанную с пресс-конференцией, модерировал Дмитрий Песков.
Часть мероприятия, связанную с пресс-конференцией, модерировал Дмитрий Песков.
На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.
На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.
Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами с кричащими лозунгами для привлечения внимания.
Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами с кричащими лозунгами для привлечения внимания.
Их интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.
Их интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.
Президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.
Во время мероприятия по очереди озвучивались вопросы от граждан и от прессы.
Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и посвященные региональным проблемам.
Глава государства традиционно проводит совещания и рассматривает конкретные вопросы, чтобы подготовиться к итоговому мероприятию.
Модераторами части, связанной с прямой линией, стали ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Возможность обратиться к президенту была у всех россиян.
Часть мероприятия, связанную с пресс-конференцией, модерировал Дмитрий Песков.
На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.
Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами с кричащими лозунгами для привлечения внимания.
Их интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.