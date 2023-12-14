https://ria.ru/20231214/itogi-1915837203.html

Пресс-конференция Путина продлилась четыре часа и четыре минуты

Пресс-конференция Путина продлилась четыре часа и четыре минуты - РИА Новости, 14.12.2023

Пресс-конференция Путина продлилась четыре часа и четыре минуты

Итоги года с Владимиром Путиным завершились, продлившись 4 часа 4 минуты, за это время глава государства ответил на 67 вопросов. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:14

2023-12-14T16:14

2023-12-14T16:26

итоги года с владимиром путиным

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Итоги года с Владимиром Путиным завершились, продлившись 4 часа 4 минуты, за это время глава государства ответил на 67 вопросов.Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса - представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента.Ряд вопросов задали иностранцы. Среди них представители СМИ Турции, Китая, США, Франции, Сербской Республики.Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по смс, и на блиц-вопросы.Рекордной по продолжительности стала большая пресс-конференция Путина в 2008 году, которая длилась 4 часа 40 минут.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915836846.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

итоги года с владимиром путиным, владимир путин