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Пресс-конференция Путина продлилась четыре часа и четыре минуты - РИА Новости, 14.12.2023
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16:14 14.12.2023 (обновлено: 16:26 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/itogi-1915837203.html
Пресс-конференция Путина продлилась четыре часа и четыре минуты
Пресс-конференция Путина продлилась четыре часа и четыре минуты - РИА Новости, 14.12.2023
Пресс-конференция Путина продлилась четыре часа и четыре минуты
Итоги года с Владимиром Путиным завершились, продлившись 4 часа 4 минуты, за это время глава государства ответил на 67 вопросов. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:14
2023-12-14T16:26
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Итоги года с Владимиром Путиным завершились, продлившись 4 часа 4 минуты, за это время глава государства ответил на 67 вопросов.Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса - представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента.Ряд вопросов задали иностранцы. Среди них представители СМИ Турции, Китая, США, Франции, Сербской Республики.Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по смс, и на блиц-вопросы.Рекордной по продолжительности стала большая пресс-конференция Путина в 2008 году, которая длилась 4 часа 40 минут.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/putin-1915836846.html
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353
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итоги года с владимиром путиным, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин
Пресс-конференция Путина продлилась четыре часа и четыре минуты

Пресс-конференция Путина продлилась 4 часа и 4 минуты, он ответил на 67 вопросов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Итоги года с Владимиром Путиным завершились, продлившись 4 часа 4 минуты, за это время глава государства ответил на 67 вопросов.
Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса - представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента.
Особый формат: "Итоги года с Владимиром Путиным"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

Президент РФ Владимир Путин перед началом совместной прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе

Президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL
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1 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Во время мероприятия по очереди озвучивались вопросы от граждан и от прессы.

Журналисты в зале перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Во время мероприятия по очереди озвучивались вопросы от граждан и от прессы.

© РИА Новости / POOL
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2 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и посвященные региональным проблемам.

Журналисты в зале перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и посвященные региональным проблемам.

© РИА Новости / POOL
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3 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Глава государства традиционно проводит совещания и рассматривает конкретные вопросы, чтобы подготовиться к итоговому мероприятию.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе

Глава государства традиционно проводит совещания и рассматривает конкретные вопросы, чтобы подготовиться к итоговому мероприятию.

© РИА Новости / POOL
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4 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Модераторами части, связанной с прямой линией, стали ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе

Модераторами части, связанной с прямой линией, стали ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

© РИА Новости / POOL
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5 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Возможность обратиться к президенту была у всех россиян.

Журналисты на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином Дворе

Возможность обратиться к президенту была у всех россиян.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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6 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Часть мероприятия, связанную с пресс-конференцией, модерировал Дмитрий Песков.

Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе

Часть мероприятия, связанную с пресс-конференцией, модерировал Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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7 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами с кричащими лозунгами для привлечения внимания.

Журналисты в зале перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами с кричащими лозунгами для привлечения внимания.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Их интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе

Их интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 10

Президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 10

Во время мероприятия по очереди озвучивались вопросы от граждан и от прессы.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 10

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и посвященные региональным проблемам.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 10

Глава государства традиционно проводит совещания и рассматривает конкретные вопросы, чтобы подготовиться к итоговому мероприятию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 10

Модераторами части, связанной с прямой линией, стали ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 10

Возможность обратиться к президенту была у всех россиян.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
6 из 10

Часть мероприятия, связанную с пресс-конференцией, модерировал Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 10

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 10

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами с кричащими лозунгами для привлечения внимания.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 10

Их интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 10
Ряд вопросов задали иностранцы. Среди них представители СМИ Турции, Китая, США, Франции, Сербской Республики.
Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по смс, и на блиц-вопросы.
Рекордной по продолжительности стала большая пресс-конференция Путина в 2008 году, которая длилась 4 часа 40 минут.
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