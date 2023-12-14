Рейтинг@Mail.ru
Визовые центры Испании изменили правила приема документов - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:17 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/ispaniya-1915859161.html
Визовые центры Испании изменили правила приема документов
Визовые центры Испании изменили правила приема документов - РИА Новости, 14.12.2023
Визовые центры Испании изменили правила приема документов
Визовые центры Испании BLS International в Москве и Санкт-Петербурге изменили правила приема документов, говорится на сайте организаций. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:17
2023-12-14T17:17
туризм
туризм
новости - туризм
испания
москва
санкт-петербург
визы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ad419570a8f5e01870ba638097e1b8a8.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Визовые центры Испании BLS International в Москве и Санкт-Петербурге изменили правила приема документов, говорится на сайте организаций.Теперь заявки можно подать без предварительной записи с девяти до 14 часов с понедельника по пятницу.Обращающиеся, у которых запись уже есть, будут приняты раньше, чем те, кто пришел без нее.Стоимость визового сбора – 80 евро, для детей до 12 лет – 40 евро. Срок рассмотрения заявки может достигать 45 дней, говорится на сайте.
https://ria.ru/20231201/kitay-1913243900.html
испания
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1a24f8a68a4b0393a8cc90148b0ca09f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, испания, москва, санкт-петербург, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Испания, Москва, Санкт-Петербург, Визы
Визовые центры Испании изменили правила приема документов

Визовые центры Испании в Москве и Петербурге отменили запись на прием документов

© Depositphotos.com / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Depositphotos.com / SOMATUSCANI
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Визовые центры Испании BLS International в Москве и Санкт-Петербурге изменили правила приема документов, говорится на сайте организаций.
Теперь заявки можно подать без предварительной записи с девяти до 14 часов с понедельника по пятницу.
Обращающиеся, у которых запись уже есть, будут приняты раньше, чем те, кто пришел без нее.
Стоимость визового сбора – 80 евро, для детей до 12 лет – 40 евро. Срок рассмотрения заявки может достигать 45 дней, говорится на сайте.
Девушка заполняет документы в визовом отделе Генконсульства КНР во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Визовый центр Китая в Москве изменил правила подачи документов
1 декабря, 18:11
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмИспанияМоскваСанкт-ПетербургВизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала