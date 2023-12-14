https://ria.ru/20231214/ispaniya-1915859161.html

Визовые центры Испании изменили правила приема документов

Визовые центры Испании изменили правила приема документов - РИА Новости, 14.12.2023

Визовые центры Испании изменили правила приема документов

Визовые центры Испании BLS International в Москве и Санкт-Петербурге изменили правила приема документов, говорится на сайте организаций. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:17

2023-12-14T17:17

2023-12-14T17:17

туризм

туризм

новости - туризм

испания

москва

санкт-петербург

визы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ad419570a8f5e01870ba638097e1b8a8.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Визовые центры Испании BLS International в Москве и Санкт-Петербурге изменили правила приема документов, говорится на сайте организаций.Теперь заявки можно подать без предварительной записи с девяти до 14 часов с понедельника по пятницу.Обращающиеся, у которых запись уже есть, будут приняты раньше, чем те, кто пришел без нее.Стоимость визового сбора – 80 евро, для детей до 12 лет – 40 евро. Срок рассмотрения заявки может достигать 45 дней, говорится на сайте.

https://ria.ru/20231201/kitay-1913243900.html

испания

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, испания, москва, санкт-петербург, визы