https://ria.ru/20231214/ispaniya-1915859161.html
Визовые центры Испании изменили правила приема документов
Визовые центры Испании изменили правила приема документов - РИА Новости, 14.12.2023
Визовые центры Испании изменили правила приема документов
Визовые центры Испании BLS International в Москве и Санкт-Петербурге изменили правила приема документов, говорится на сайте организаций. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:17
2023-12-14T17:17
2023-12-14T17:17
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Визовые центры Испании BLS International в Москве и Санкт-Петербурге изменили правила приема документов, говорится на сайте организаций.Теперь заявки можно подать без предварительной записи с девяти до 14 часов с понедельника по пятницу.Обращающиеся, у которых запись уже есть, будут приняты раньше, чем те, кто пришел без нее.Стоимость визового сбора – 80 евро, для детей до 12 лет – 40 евро. Срок рассмотрения заявки может достигать 45 дней, говорится на сайте.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Испания, Москва, Санкт-Петербург, Визы
Визовые центры Испании изменили правила приема документов
Визовые центры Испании в Москве и Петербурге отменили запись на прием документов