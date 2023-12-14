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Сергей Гармаш дал оценку сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте" - РИА Новости, 14.12.2023
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Культура
 
18:26 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/garmash-1915877854.html
Сергей Гармаш дал оценку сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Сергей Гармаш дал оценку сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте" - РИА Новости, 14.12.2023
Сергей Гармаш дал оценку сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Народный артист России, актер Сергей Гармаш назвал замечательным сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", отметив, что он адресован ко взрослому поколению... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:26
2023-12-14T18:26
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Народный артист России, актер Сергей Гармаш назвал замечательным сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", отметив, что он адресован ко взрослому поколению родителей, чтобы предотвратить повторение истории 90-х годов. "Выходит непростой, замечательный фильм "Слово пацана" об истории наших 90-х годов &lt;…&gt; Фильм адресован, в первую очередь, ко взрослому поколению, к родителям, чтобы (у их детей - ред.) ни в коем случае сегодня и мысли не было собираться по дворам и браться за кирпичи", — отметил Гармаш в ходе заседания комитета по культуре в Госдуме. Он сравнил сериал "Слово пацана" с романом "Бесы" Федора Достоевского и отметил, что начинать запреты надо тогда с этого произведения. "И вдруг всплеск: запретим! Ну, если хоть немного пойти по этому пути, то давайте начнем с "Бесов", — заключил артист. Ранее председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ для проверки сериала "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков.Позднее в СМИ со ссылкой на зампредседателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Наталью Орлову появилась информация о том, что Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале. Премьера сериала режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. В многосерийной драме повествует о молодежных преступных группировках, которые процветали в конце 1980-х годов.Главные роли в сериале исполнили Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Анна Пересильд и другие.
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новости культуры, сергей гармаш, федор достоевский, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), знаменитости, новости шоу-бизнеса
Культура, Новости культуры, Сергей Гармаш, Федор Достоевский, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Сергей Гармаш дал оценку сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Актер Сергей Гармаш назвал "Слово пацана" замечательным сериалом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Сергей Гармаш на церемонии открытия XХI Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня"
Актер Сергей Гармаш на церемонии открытия XХI Международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Народный артист России, актер Сергей Гармаш назвал замечательным сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", отметив, что он адресован ко взрослому поколению родителей, чтобы предотвратить повторение истории 90-х годов.
«
"Выходит непростой, замечательный фильм "Слово пацана" об истории наших 90-х годов <…> Фильм адресован, в первую очередь, ко взрослому поколению, к родителям, чтобы (у их детей - ред.) ни в коем случае сегодня и мысли не было собираться по дворам и браться за кирпичи", — отметил Гармаш в ходе заседания комитета по культуре в Госдуме.
Он сравнил сериал "Слово пацана" с романом "Бесы" Федора Достоевского и отметил, что начинать запреты надо тогда с этого произведения.
«
"И вдруг всплеск: запретим! Ну, если хоть немного пойти по этому пути, то давайте начнем с "Бесов", — заключил артист.
Ранее председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ для проверки сериала "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков.
Позднее в СМИ со ссылкой на зампредседателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Наталью Орлову появилась информация о том, что Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале.
Премьера сериала режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. В многосерийной драме повествует о молодежных преступных группировках, которые процветали в конце 1980-х годов.

Главные роли в сериале исполнили Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Анна Пересильд и другие.
Кадр из сериала Слово пацана
В Совете Федерации дали оценку скандальному сериалу "Слово пацана"
7 декабря, 15:59
 
КультураНовости культурыСергей ГармашФедор ДостоевскийГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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