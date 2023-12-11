https://ria.ru/20231211/narusheniya-1915023740.html

Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале "Слово пацана"

Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале "Слово пацана" - РИА Новости, 11.12.2023

Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале "Слово пацана"

Роскомнадзор не выявил нарушений российского законодательства в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T11:20

2023-12-11T11:20

2023-12-11T11:20

культура

госдума рф

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

наталия орлова

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Роскомнадзор не выявил нарушений российского законодательства в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ для проверки сериала "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. Позднее в СМИ со ссылкой на зампредседателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Наталью Орлову появилась информация о том, что Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале. "Подтверждаем", - говорится в сообщении ведомства в ответ на запрос о том, верна ли информация Орловой.

https://ria.ru/20231207/serial-1914376733.html

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госдума рф, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), наталия орлова, общество