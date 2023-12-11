Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале "Слово пацана" - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:20 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/narusheniya-1915023740.html
Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале "Слово пацана"
Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале "Слово пацана" - РИА Новости, 11.12.2023
Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале "Слово пацана"
Роскомнадзор не выявил нарушений российского законодательства в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:20
2023-12-11T11:20
культура
госдума рф
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
наталия орлова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913595545_53:0:1228:661_1920x0_80_0_0_99d5611e9c128bc5eccc2598382ff6ee.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Роскомнадзор не выявил нарушений российского законодательства в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ для проверки сериала "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. Позднее в СМИ со ссылкой на зампредседателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Наталью Орлову появилась информация о том, что Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале. "Подтверждаем", - говорится в сообщении ведомства в ответ на запрос о том, верна ли информация Орловой.
https://ria.ru/20231207/serial-1914376733.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913595545_200:0:1081:661_1920x0_80_0_0_7ee01617417c2932f9ebc2b9db6c75d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), наталия орлова, общество
Культура, Госдума РФ, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Наталия Орлова, Общество
Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале "Слово пацана"

Роскомнадзор подтвердил, что не выявил нарушений в сериале "Слово пацана""

© Видеосервис Wink (2023) Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
© Видеосервис Wink (2023)
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Роскомнадзор не выявил нарушений российского законодательства в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ для проверки сериала "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. Позднее в СМИ со ссылкой на зампредседателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Наталью Орлову появилась информация о том, что Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале.
"Подтверждаем", - говорится в сообщении ведомства в ответ на запрос о том, верна ли информация Орловой.
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
В Совете Федерации дали оценку скандальному сериалу "Слово пацана"
7 декабря, 15:59
 
КультураГосдума РФРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Наталия ОрловаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала