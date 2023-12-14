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Путин поблагодарил россиян, которые сердечно относятся к нуждам фронта - РИА Новости, 14.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 14.12.2023 (обновлено: 18:33 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/front-1915763828.html
Путин поблагодарил россиян, которые сердечно относятся к нуждам фронта
Путин поблагодарил россиян, которые сердечно относятся к нуждам фронта - РИА Новости, 14.12.2023
Путин поблагодарил россиян, которые сердечно относятся к нуждам фронта
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян, которые сердечно относятся к нуждам фронта: было пожертвовано свыше 10 миллиардов рублей, дети отправили свыше РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:20
2023-12-14T18:33
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
безопасность
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян, которые сердечно относятся к нуждам фронта: было пожертвовано свыше 10 миллиардов рублей, дети отправили свыше 3 миллиона писем поддержки бойцам СВО."Я просто от всего сердца хочу поблагодарить наших граждан, которые так неравнодушно и сердечно относятся к нуждам фронта, к нуждам наших ребят, которые сражаются за интересы России. Свыше 10 миллиардов рублей пожертвовали", - сказал Путин, подводя итоги года.Президент отметил, что государство, особенно сейчас, когда экономика на подъеме, может обойтись без этой поддержки, но инициатива людей очень ценна. "Три миллиона писем дети направили бойцам на фронт. Вы сами знаете, как ребят сердце греют такие письма. Мы всячески будем это поддерживать", - сказал Путин. Также глава государства поблагодарил добровольцев и волонтеров, отметив работу специальных организаций и проектов, таких как "Народный фронт" и "Всё для победы".Он заявил, что государство занимается обеспечением Вооруженных сил, но не будет ограничивать россиян, которые помогают по доброй воле. "Государство этим занимается... 99,9 усилий - это государство. Но люди делают это от души, мы это приветствуем, и не будем это ограничивать, только хочу поблагодарить за это", - сказал Путин, отвечая на вопрос, почему обычные люди занимаются обеспечением Вооруженных сил, а не государство.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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"Сети плетут, варежки вяжут". Путин поблагодарил тех, кто помогает бойцам на фронте
"Сети плетут, варежки вяжут, носки вяжут, направляют": благодарность президента гражданам, помогающим бойцам в ходе спецоперации
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, безопасность, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин поблагодарил россиян, которые сердечно относятся к нуждам фронта

Путин: россияне пожертвовали на нужды фронта свыше десяти миллиардов рублей

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян, которые сердечно относятся к нуждам фронта: было пожертвовано свыше 10 миллиардов рублей, дети отправили свыше 3 миллиона писем поддержки бойцам СВО.
"Я просто от всего сердца хочу поблагодарить наших граждан, которые так неравнодушно и сердечно относятся к нуждам фронта, к нуждам наших ребят, которые сражаются за интересы России. Свыше 10 миллиардов рублей пожертвовали", - сказал Путин, подводя итоги года.
Президент отметил, что государство, особенно сейчас, когда экономика на подъеме, может обойтись без этой поддержки, но инициатива людей очень ценна. "Три миллиона писем дети направили бойцам на фронт. Вы сами знаете, как ребят сердце греют такие письма. Мы всячески будем это поддерживать", - сказал Путин. Также глава государства поблагодарил добровольцев и волонтеров, отметив работу специальных организаций и проектов, таких как "Народный фронт" и "Всё для победы".
Он заявил, что государство занимается обеспечением Вооруженных сил, но не будет ограничивать россиян, которые помогают по доброй воле. "Государство этим занимается... 99,9 усилий - это государство. Но люди делают это от души, мы это приветствуем, и не будем это ограничивать, только хочу поблагодарить за это", - сказал Путин, отвечая на вопрос, почему обычные люди занимаются обеспечением Вооруженных сил, а не государство.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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