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Путин поблагодарил россиян, которые сердечно относятся к нуждам фронта

Путин поблагодарил россиян, которые сердечно относятся к нуждам фронта - РИА Новости, 14.12.2023

Путин поблагодарил россиян, которые сердечно относятся к нуждам фронта

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян, которые сердечно относятся к нуждам фронта: было пожертвовано свыше 10 миллиардов рублей, дети отправили свыше РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:20

2023-12-14T13:20

2023-12-14T18:33

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян, которые сердечно относятся к нуждам фронта: было пожертвовано свыше 10 миллиардов рублей, дети отправили свыше 3 миллиона писем поддержки бойцам СВО."Я просто от всего сердца хочу поблагодарить наших граждан, которые так неравнодушно и сердечно относятся к нуждам фронта, к нуждам наших ребят, которые сражаются за интересы России. Свыше 10 миллиардов рублей пожертвовали", - сказал Путин, подводя итоги года.Президент отметил, что государство, особенно сейчас, когда экономика на подъеме, может обойтись без этой поддержки, но инициатива людей очень ценна. "Три миллиона писем дети направили бойцам на фронт. Вы сами знаете, как ребят сердце греют такие письма. Мы всячески будем это поддерживать", - сказал Путин. Также глава государства поблагодарил добровольцев и волонтеров, отметив работу специальных организаций и проектов, таких как "Народный фронт" и "Всё для победы".Он заявил, что государство занимается обеспечением Вооруженных сил, но не будет ограничивать россиян, которые помогают по доброй воле. "Государство этим занимается... 99,9 усилий - это государство. Но люди делают это от души, мы это приветствуем, и не будем это ограничивать, только хочу поблагодарить за это", - сказал Путин, отвечая на вопрос, почему обычные люди занимаются обеспечением Вооруженных сил, а не государство.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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"Сети плетут, варежки вяжут". Путин поблагодарил тех, кто помогает бойцам на фронте "Сети плетут, варежки вяжут, носки вяжут, направляют": благодарность президента гражданам, помогающим бойцам в ходе спецоперации 2023-12-14T13:20 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, безопасность, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным