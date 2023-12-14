https://ria.ru/20231214/erdogan-1915752995.html
Путин планирует встретиться с Эрдоганом в начале следующего года
Путин планирует встретиться с Эрдоганом в начале следующего года - РИА Новости, 14.12.2023
Путин планирует встретиться с Эрдоганом в начале следующего года
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале следующего года, контактирует с ним по... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:58
2023-12-14T12:58
2023-12-14T13:14
владимир путин
политика
россия
реджеп тайип эрдоган
итоги года с владимиром путиным
турция
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале следующего года, контактирует с ним по ситуации в Газе."Мы с президентом Эрдоганом в контакте постоянном по этим вопросам. У нас очень схожие позиции. Думаю, что нам удастся с ним встретиться, я действительно планирую и планировал недавно. Я могу сказать - здесь секретов нет: у президента Эрдогана не получилось по его графику, хотя я готов был слетать в Турцию", - сказал Путин, подводя итоги года."Мы договариваемся, может быть, в начале следующего года осуществить этот визит", - добавил он.Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, реджеп тайип эрдоган, итоги года с владимиром путиным, турция
Владимир Путин, Политика, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Итоги года с Владимиром Путиным, Турция
Путин планирует встретиться с Эрдоганом в начале следующего года
Путин планирует встретиться с Эрдоганом в начале следующего года
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале следующего года, контактирует с ним по ситуации в Газе.
"Мы с президентом Эрдоганом в контакте постоянном по этим вопросам. У нас очень схожие позиции. Думаю, что нам удастся с ним встретиться, я действительно планирую и планировал недавно. Я могу сказать - здесь секретов нет: у президента Эрдогана не получилось по его графику, хотя я готов был слетать в Турцию", - сказал Путин, подводя итоги года.
"Мы договариваемся, может быть, в начале следующего года осуществить этот визит", - добавил он.
Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.
Эрдоган заявил, что согласовал с Путиным поставки российского газа в Европу