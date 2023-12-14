https://ria.ru/20231214/erdogan-1915752995.html

Путин планирует встретиться с Эрдоганом в начале следующего года

Путин планирует встретиться с Эрдоганом в начале следующего года - РИА Новости, 14.12.2023

Путин планирует встретиться с Эрдоганом в начале следующего года

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале следующего года, контактирует с ним по... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:58

2023-12-14T12:58

2023-12-14T13:14

владимир путин

политика

россия

реджеп тайип эрдоган

итоги года с владимиром путиным

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823687657_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_459a1efd245c59349b9f7f3cd81b51c8.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале следующего года, контактирует с ним по ситуации в Газе."Мы с президентом Эрдоганом в контакте постоянном по этим вопросам. У нас очень схожие позиции. Думаю, что нам удастся с ним встретиться, я действительно планирую и планировал недавно. Я могу сказать - здесь секретов нет: у президента Эрдогана не получилось по его графику, хотя я готов был слетать в Турцию", - сказал Путин, подводя итоги года."Мы договариваемся, может быть, в начале следующего года осуществить этот визит", - добавил он.Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231208/gaz-1914585174.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия, реджеп тайип эрдоган, итоги года с владимиром путиным, турция