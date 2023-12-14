Рейтинг@Mail.ru
Путин планирует встретиться с Эрдоганом в начале следующего года - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 14.12.2023 (обновлено: 13:14 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/erdogan-1915752995.html
Путин планирует встретиться с Эрдоганом в начале следующего года
Путин планирует встретиться с Эрдоганом в начале следующего года - РИА Новости, 14.12.2023
Путин планирует встретиться с Эрдоганом в начале следующего года
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале следующего года, контактирует с ним по... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:58
2023-12-14T13:14
владимир путин
политика
россия
реджеп тайип эрдоган
итоги года с владимиром путиным
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823687657_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_459a1efd245c59349b9f7f3cd81b51c8.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале следующего года, контактирует с ним по ситуации в Газе."Мы с президентом Эрдоганом в контакте постоянном по этим вопросам. У нас очень схожие позиции. Думаю, что нам удастся с ним встретиться, я действительно планирую и планировал недавно. Я могу сказать - здесь секретов нет: у президента Эрдогана не получилось по его графику, хотя я готов был слетать в Турцию", - сказал Путин, подводя итоги года."Мы договариваемся, может быть, в начале следующего года осуществить этот визит", - добавил он.Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231208/gaz-1914585174.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823687657_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_cad43c8b0c76442e332a96a174fb5eb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, политика, россия, реджеп тайип эрдоган, итоги года с владимиром путиным, турция
Владимир Путин, Политика, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Итоги года с Владимиром Путиным, Турция
Путин планирует встретиться с Эрдоганом в начале следующего года

Путин планирует встретиться с Эрдоганом в начале следующего года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале следующего года, контактирует с ним по ситуации в Газе.
"Мы с президентом Эрдоганом в контакте постоянном по этим вопросам. У нас очень схожие позиции. Думаю, что нам удастся с ним встретиться, я действительно планирую и планировал недавно. Я могу сказать - здесь секретов нет: у президента Эрдогана не получилось по его графику, хотя я готов был слетать в Турцию", - сказал Путин, подводя итоги года.
"Мы договариваемся, может быть, в начале следующего года осуществить этот визит", - добавил он.
Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Эрдоган заявил, что согласовал с Путиным поставки российского газа в Европу
8 декабря, 13:08
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганИтоги года с Владимиром ПутинымТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала