https://ria.ru/20231214/elektroseti-1915901060.html

Никитин: обновлять электросети сложно из-за низкой плотности населения

Никитин: обновлять электросети сложно из-за низкой плотности населения - РИА Новости, 14.12.2023

Никитин: обновлять электросети сложно из-за низкой плотности населения

Обновлять электросети сложно из-за низкой плотности населения в отдаленных районах Новгородской области, это проблема центральной России и северо-запада,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T19:39

2023-12-14T19:39

2023-12-14T19:39

новгородская область

андрей никитин (политик)

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Обновлять электросети сложно из-за низкой плотности населения в отдаленных районах Новгородской области, это проблема центральной России и северо-запада, рассказал журналистам губернатор Андрей Никитин. В ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным ранее в четверг была затронута тема состояния электросетей Новгородской области. Отмечалось, что износ линий электропередачи достигает 70%, при малейшем снегопаде многие остаются без света. Путин, отвечая на вопрос о сроках обновления электросетей Новгородской области, пообещал помочь с этой проблемой, узнать детали и обсудить их с губернатором и "Россетями". Позже в Минэнерго заявили, что на финансирование электросетей региона в 2024-2026 годах будет выделено 4,2 миллиарда рублей по проектным предложениям ПАО "Россети". "Давно наболевший вопрос. У него понятная причина. Есть регионы, где высокая плотность населения. И работы по ремонту сетей спокойно финансируются из тарифа. В нашем регионе есть отдаленные территории, где живет от двух до десяти человек, они платят тот же самый тариф за электричество, как и жители Новгорода. Но обслуживание этих десятков километров сетей стоит гораздо дороже. И дальше есть два решения: либо увеличивать тариф, что невозможно, либо понимать, что мы заинтересованы в сохранении и развитии таких территорий, тогда это нужно субсидировать из федерального бюджета. Такие решения обсуждаются. К сожалению, чуть дольше, чем нам бы этого хотелось. Эта проблема касается не только Новгородской области. Такая же ситуация в Псковской области, республике Карелия, в Вологодской чуть меньше, но тоже. То есть эти проблемы у всех регионов центральной России, северо-запада, потому что население так исторически распределялось", - сообщил Никитин. В Минэнерго уточнили, что всего 31,1 миллиарда рублей будет выделено из федерального бюджета девяти регионам до 2026 года в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса по поручению президента РФ. Никитин отметил, что энергетики в последнее время стали работать эффективней. "Я вижу, что новгородский филиал "Россети Северо-Запад" стал делать гораздо больше. У нас в последнее время отключения происходят в связи со снегом, но, тем не менее, в большей части они укладываются в нормативные сроки. Ликвидируют проблемы за то время, которое должны. Надеюсь, так будет и дальше", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20231214/nikitin-1915875860.html

https://ria.ru/20231213/prognoz-1915578373.html

новгородская область

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новгородская область, андрей никитин (политик), россия