https://ria.ru/20231214/eksport-1915752449.html

РЭЦ в Азербайджане поддержал экспорт из России на три миллиарда долларов

РЭЦ в Азербайджане поддержал экспорт из России на три миллиарда долларов - РИА Новости, 14.12.2023

РЭЦ в Азербайджане поддержал экспорт из России на три миллиарда долларов

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) помогает компаниям развиваться на международных рынках, налаживая деловые контакты через зарубежную... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:57

2023-12-14T12:57

2023-12-14T12:57

экономика

азербайджан

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) помогает компаниям развиваться на международных рынках, налаживая деловые контакты через зарубежную сеть своих представительств, в том числе в Азербайджане, за время работы представительства объем поддержанного экспорта превысил 3 миллиарда долларов, сообщил руководитель представительства РЭЦ в Азербайджане Нури Гулиев."За время работы в азербайджанском направлении Группой РЭЦ был поддержан российский экспорт на общую сумму более 3 миллиардов долларов", - сказал Гулиев.Он напомнил, что основным импульсом в динамике и эффективности товарооборота между Россией и Азербайджаном является Соглашение о свободной торговле от 30 сентября 1992 года. Российская продукция не облагается пошлинами в республике, что безусловно создает преимущества в экспорте в сравнении с сильнейшим конкурентом в регионе в лице Турции и Китая.По итогам 2022 года Группа РЭЦ поддержала поставки российского несырьевого неэнергетического экспорта в Азербайджан на сумму 479,8 миллиона долларов. При этом предоставлена прямая нефинансовая поддержка в объеме 48,4 миллиона долларов, а также оказана финансовая поддержка в объеме 431,4 миллиона долларов. По итогам января-сентября 2023 года объем поддержки составил 159,8 миллиона долларов.По словам Гулиева, наиболее перспективными направлениями российского экспорта в Азербайджан исторически являются следующие отрасли: поставки пшеницы на сумму около 324 миллиона долларов в год, легковые автомобили – на 281 миллион долларов, лекарства - 214 миллионов долларов, железнодорожные локомотивы – 101 миллион долларов, металлические конструкции – 101 миллион долларов, лесоматериалы – 85 миллионов долларов, сахар – 77 миллионов долларов, трубопроводная арматура – 70 миллионов долларов и листовая сталь – 57 миллионов долларов в год.К одному из наиболее эффективных способов вывода продукции на рынок Азербайджана можно отнести участие в международных отраслевых выставках в Баку, напоминает Гулиев. "На современной площадке бакинского Экспоцентра проходят масштабные пищевые, промышленные, нефтегазовые, транспортные, медицинские и другие мероприятия. С графиком мероприятий можно ознакомиться на сайте Экспоцентра", - сказал он.Приоритетной по надежности формой взаиморасчетов с азербайджанскими контрагентами в настоящее время являются операции в рублях с помощью банка VTB Azerbaijan. Банк использует Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), не зависящую от системы SWIFT. Также аналогичные операции могут осуществляться с большинством азербайджанских банков при отсутствии российского банка или российской компании, осуществляющей операцию, в санкционном перечне.

https://ria.ru/20231208/export_online-1914715693.html

https://ria.ru/20231213/rets_trening-1915512122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, азербайджан, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)