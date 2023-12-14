https://ria.ru/20231214/demilitarizatsiya-1915852128.html

Путин предупредил Киев о последствиях отказа от демилитаризации

Путин предупредил Киев о последствиях отказа от демилитаризации - РИА Новости, 14.12.2023

Путин предупредил Киев о последствиях отказа от демилитаризации

Украина не хочет договариваться по своей демилитаризации, из-за этого Россия вынуждена применять другие меры, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:34

2023-12-14T12:34

2023-12-14T16:52

специальная военная операция на украине

итоги года с владимиром путиным

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Украина не хочет договариваться по своей демилитаризации, из-за этого Россия вынуждена применять другие меры, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается демилитаризации. Не хотят договариваться, ну что же, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры", - сказал Путин, подводя итоги года. Президент добавил, что Украина почти ничего уже не производит, хоть и пытается сохранить остатки промышленности. "Им всё привозят, извините за моветон, на халяву, но это халява, когда-то может это закончиться. И, судя по всему, так заканчивается помаленьку", - добавил Путин. Он уточнил, что Запад поставил всё, что обещал поставить Украине, и даже больше, но Россия эту военную технику в ходе СВО уничтожает. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

итоги года с владимиром путиным, украина, россия, владимир путин