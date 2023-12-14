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Путин предупредил Киев о последствиях отказа от демилитаризации - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 14.12.2023 (обновлено: 16:52 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/demilitarizatsiya-1915852128.html
Путин предупредил Киев о последствиях отказа от демилитаризации
Путин предупредил Киев о последствиях отказа от демилитаризации - РИА Новости, 14.12.2023
Путин предупредил Киев о последствиях отказа от демилитаризации
Украина не хочет договариваться по своей демилитаризации, из-за этого Россия вынуждена применять другие меры, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:34
2023-12-14T16:52
специальная военная операция на украине
итоги года с владимиром путиным
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Украина не хочет договариваться по своей демилитаризации, из-за этого Россия вынуждена применять другие меры, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается демилитаризации. Не хотят договариваться, ну что же, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры", - сказал Путин, подводя итоги года. Президент добавил, что Украина почти ничего уже не производит, хоть и пытается сохранить остатки промышленности. "Им всё привозят, извините за моветон, на халяву, но это халява, когда-то может это закончиться. И, судя по всему, так заканчивается помаленьку", - добавил Путин. Он уточнил, что Запад поставил всё, что обещал поставить Украине, и даже больше, но Россия эту военную технику в ходе СВО уничтожает. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/denatsifikatsiya-1915733466.html
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итоги года с владимиром путиным, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Итоги года с Владимиром Путиным, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин предупредил Киев о последствиях отказа от демилитаризации

Путин: раз Украина не договаривается по демилитаризации, РФ применит другие меры

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Украина не хочет договариваться по своей демилитаризации, из-за этого Россия вынуждена применять другие меры, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается демилитаризации. Не хотят договариваться, ну что же, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры", - сказал Путин, подводя итоги года.
Президент добавил, что Украина почти ничего уже не производит, хоть и пытается сохранить остатки промышленности.
"Им всё привозят, извините за моветон, на халяву, но это халява, когда-то может это закончиться. И, судя по всему, так заканчивается помаленьку", - добавил Путин.
Особый формат: "Итоги года с Владимиром Путиным"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

Президент РФ Владимир Путин перед началом совместной прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе

Президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL
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1 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Во время мероприятия по очереди озвучивались вопросы от граждан и от прессы.

Журналисты в зале перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Во время мероприятия по очереди озвучивались вопросы от граждан и от прессы.

© РИА Новости / POOL
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2 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и посвященные региональным проблемам.

Журналисты в зале перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и посвященные региональным проблемам.

© РИА Новости / POOL
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3 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Глава государства традиционно проводит совещания и рассматривает конкретные вопросы, чтобы подготовиться к итоговому мероприятию.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе

Глава государства традиционно проводит совещания и рассматривает конкретные вопросы, чтобы подготовиться к итоговому мероприятию.

© РИА Новости / POOL
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4 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Модераторами части, связанной с прямой линией, стали ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе

Модераторами части, связанной с прямой линией, стали ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

© РИА Новости / POOL
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5 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Возможность обратиться к президенту была у всех россиян.

Журналисты на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином Дворе

Возможность обратиться к президенту была у всех россиян.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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6 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Часть мероприятия, связанную с пресс-конференцией, модерировал Дмитрий Песков.

Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе

Часть мероприятия, связанную с пресс-конференцией, модерировал Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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7 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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8 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами с кричащими лозунгами для привлечения внимания.

Журналисты в зале перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами с кричащими лозунгами для привлечения внимания.

© РИА Новости / POOL
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9 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Их интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе

Их интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 10

Президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 10

Во время мероприятия по очереди озвучивались вопросы от граждан и от прессы.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 10

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и посвященные региональным проблемам.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 10

Глава государства традиционно проводит совещания и рассматривает конкретные вопросы, чтобы подготовиться к итоговому мероприятию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 10

Модераторами части, связанной с прямой линией, стали ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 10

Возможность обратиться к президенту была у всех россиян.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
6 из 10

Часть мероприятия, связанную с пресс-конференцией, модерировал Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 10

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 10

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами с кричащими лозунгами для привлечения внимания.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 10

Их интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 10
Он уточнил, что Запад поставил всё, что обещал поставить Украине, и даже больше, но Россия эту военную технику в ходе СВО уничтожает.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Путин: вопрос денацификации Украины актуален - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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