https://ria.ru/20231214/allegro-1915694295.html

Финская VR выкупила у банка поезда, ходившие в Россию под брендом Allegro

Финская VR выкупила у банка поезда, ходившие в Россию под брендом Allegro - РИА Новости, 14.12.2023

Финская VR выкупила у банка поезда, ходившие в Россию под брендом Allegro

Финский государственный железнодорожный оператор VR выкупил поезда Sm6, ранее принадлежащие совместному предприятию с РЖД Karelian Trains и ходившими в Россию... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T10:17

2023-12-14T10:17

2023-12-14T10:33

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек - РИА Новости. Финский государственный железнодорожный оператор VR выкупил поезда Sm6, ранее принадлежащие совместному предприятию с РЖД Karelian Trains и ходившими в Россию под брендом Allegro, сообщает в четверг финская компания."Сегодня, 14 декабря, VR выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами на основании права залога. Во внутреннем междугороднем сообщении поезда войдут в эксплуатацию в 2025 году", - говорится в сообщении.Российские государственные железные дороги (РЖД) не выполнили свои финансовые обязательства по кредитам и налогам совместного предприятия Oy Karelian Trains Ltd, сообщает финская компания. "Переговоры между сторонами, продолжавшиеся более полутора лет, не дали результатов, и в июне 2023 года СП уже не смогло выплачивать кредиты. Karelian Trains грозило банкротство", - говорится в сообщении.VR Group 14 марта и 25 марта 2022 года уведомила РЖД о прекращении грузового и пассажирского движения, так как Финляндия присоединилась к санкциям Великобритании, уведомлением от 12 мая VR Group сообщила об одностороннем расторжении договоров с завершением срока их действия 31 декабря 2022 года.РЖД с 2022 года инициировали несколько судебных разбирательств с VR Group в российских судах. Ранее арбитражный суд Москвы запретил финской компании инициировать за рубежом судебные и арбитражные разбирательства, вытекающие из ее договоров с РЖД.Oy Karelian Trains - совместное предприятие, созданное 23 ноября 2006 года РЖД и VR Group. Oy Karelian Trains Ltd зарегистрирована в Хельсинки, VR и РЖД владеют в СП по 50% акций. Поезда Allegro, которые ранее курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом, находятся в собственности Oy Karelian Trains.

https://ria.ru/20231214/finlyandiya-1915658566.html

https://ria.ru/20231212/perevozchiki-1915321339.html

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россия, экономика, хельсинки, финляндия, ржд