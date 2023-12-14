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Финская VR выкупила у банка поезда, ходившие в Россию под брендом Allegro - РИА Новости, 14.12.2023
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10:17 14.12.2023 (обновлено: 10:33 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/allegro-1915694295.html
Финская VR выкупила у банка поезда, ходившие в Россию под брендом Allegro
Финская VR выкупила у банка поезда, ходившие в Россию под брендом Allegro - РИА Новости, 14.12.2023
Финская VR выкупила у банка поезда, ходившие в Россию под брендом Allegro
Финский государственный железнодорожный оператор VR выкупил поезда Sm6, ранее принадлежащие совместному предприятию с РЖД Karelian Trains и ходившими в Россию... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:17
2023-12-14T10:33
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экономика
хельсинки
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек - РИА Новости. Финский государственный железнодорожный оператор VR выкупил поезда Sm6, ранее принадлежащие совместному предприятию с РЖД Karelian Trains и ходившими в Россию под брендом Allegro, сообщает в четверг финская компания."Сегодня, 14 декабря, VR выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами на основании права залога. Во внутреннем междугороднем сообщении поезда войдут в эксплуатацию в 2025 году", - говорится в сообщении.Российские государственные железные дороги (РЖД) не выполнили свои финансовые обязательства по кредитам и налогам совместного предприятия Oy Karelian Trains Ltd, сообщает финская компания. "Переговоры между сторонами, продолжавшиеся более полутора лет, не дали результатов, и в июне 2023 года СП уже не смогло выплачивать кредиты. Karelian Trains грозило банкротство", - говорится в сообщении.VR Group 14 марта и 25 марта 2022 года уведомила РЖД о прекращении грузового и пассажирского движения, так как Финляндия присоединилась к санкциям Великобритании, уведомлением от 12 мая VR Group сообщила об одностороннем расторжении договоров с завершением срока их действия 31 декабря 2022 года.РЖД с 2022 года инициировали несколько судебных разбирательств с VR Group в российских судах. Ранее арбитражный суд Москвы запретил финской компании инициировать за рубежом судебные и арбитражные разбирательства, вытекающие из ее договоров с РЖД.Oy Karelian Trains - совместное предприятие, созданное 23 ноября 2006 года РЖД и VR Group. Oy Karelian Trains Ltd зарегистрирована в Хельсинки, VR и РЖД владеют в СП по 50% акций. Поезда Allegro, которые ранее курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом, находятся в собственности Oy Karelian Trains.
https://ria.ru/20231214/finlyandiya-1915658566.html
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россия, экономика, хельсинки, финляндия, ржд
Россия, Экономика, Хельсинки, Финляндия, РЖД
Финская VR выкупила у банка поезда, ходившие в Россию под брендом Allegro

Финский оператор выкупил у банка поезда, ходившие в Россию под брендом Allegro

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПоезд Allegro. Архив
Поезд Allegro. Архив - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Поезд Allegro. Архив. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек - РИА Новости. Финский государственный железнодорожный оператор VR выкупил поезда Sm6, ранее принадлежащие совместному предприятию с РЖД Karelian Trains и ходившими в Россию под брендом Allegro, сообщает в четверг финская компания.
«
"Сегодня, 14 декабря, VR выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами на основании права залога. Во внутреннем междугороднем сообщении поезда войдут в эксплуатацию в 2025 году", - говорится в сообщении.
Российские государственные железные дороги (РЖД) не выполнили свои финансовые обязательства по кредитам и налогам совместного предприятия Oy Karelian Trains Ltd, сообщает финская компания. "Переговоры между сторонами, продолжавшиеся более полутора лет, не дали результатов, и в июне 2023 года СП уже не смогло выплачивать кредиты. Karelian Trains грозило банкротство", - говорится в сообщении.
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VR Group 14 марта и 25 марта 2022 года уведомила РЖД о прекращении грузового и пассажирского движения, так как Финляндия присоединилась к санкциям Великобритании, уведомлением от 12 мая VR Group сообщила об одностороннем расторжении договоров с завершением срока их действия 31 декабря 2022 года.
РЖД с 2022 года инициировали несколько судебных разбирательств с VR Group в российских судах. Ранее арбитражный суд Москвы запретил финской компании инициировать за рубежом судебные и арбитражные разбирательства, вытекающие из ее договоров с РЖД.
Oy Karelian Trains - совместное предприятие, созданное 23 ноября 2006 года РЖД и VR Group. Oy Karelian Trains Ltd зарегистрирована в Хельсинки, VR и РЖД владеют в СП по 50% акций. Поезда Allegro, которые ранее курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом, находятся в собственности Oy Karelian Trains.
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