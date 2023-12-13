Зеленский попытался списать на зиму тупиковое положение на фронте
Владимир Зеленский попытался списать на зиму тупиковое положение на фронте
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский попытался оправдаться перед Западом за тупиковое положение на фронте тем, что наступила зима.
Ранее американская газета New York Times сообщала, что США и Украина разрабатывают новую военную стратегию, осуществление которой можно будет начать на ранних порах 2024 года. По информации источников газеты, украинская сторона выступает за наступательные действия в надежде привлечь внимание мировой общественности, американские советники продвигают более сдержанный вариант, фокусирующийся на удержании имеющихся территорий и накоплении сил в течение года.
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"Касаемо заявлений некоторых генералов, некоторых военных: в любом случае это не о кризисе, это о зиме. Зимой всегда замедляются те или иные операции: контрнаступательные или оборонные... Зимой все замедляется. Мы говорим об обороне на востоке нашей страны, потому что большинство войск РФ сосредоточены там", - сказал Зеленский на пресс-конференции участников саммита стран Северной Европы, отвечая на вопрос, является ли ситуация на фронте критической, если некоторые генералы США говорят, что для Украины пришло время обороняться.
Пресс-конференцию транслировали на странице офиса Зеленского в соцсети Facebook*.
Как сообщала в начале декабря газета Washington Post, украинские военные чиновники с наступлением зимы признают, что конфликт на Украине "зашел в тупик". Еще раньше главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, украинские войска за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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