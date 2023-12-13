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Зеленский попытался списать на зиму тупиковое положение на фронте - РИА Новости, 13.12.2023
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16:43 13.12.2023 (обновлено: 16:49 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915573966.html
Зеленский попытался списать на зиму тупиковое положение на фронте
Зеленский попытался списать на зиму тупиковое положение на фронте - РИА Новости, 13.12.2023
Зеленский попытался списать на зиму тупиковое положение на фронте
Владимир Зеленский попытался оправдаться перед Западом за тупиковое положение на фронте тем, что наступила зима. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:43
2023-12-13T16:49
россия
украина
сша
сергей шойгу
владимир зеленский
вооруженные силы украины
валерий залужный
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский попытался оправдаться перед Западом за тупиковое положение на фронте тем, что наступила зима. Ранее американская газета New York Times сообщала, что США и Украина разрабатывают новую военную стратегию, осуществление которой можно будет начать на ранних порах 2024 года. По информации источников газеты, украинская сторона выступает за наступательные действия в надежде привлечь внимание мировой общественности, американские советники продвигают более сдержанный вариант, фокусирующийся на удержании имеющихся территорий и накоплении сил в течение года. "Касаемо заявлений некоторых генералов, некоторых военных: в любом случае это не о кризисе, это о зиме. Зимой всегда замедляются те или иные операции: контрнаступательные или оборонные... Зимой все замедляется. Мы говорим об обороне на востоке нашей страны, потому что большинство войск РФ сосредоточены там", - сказал Зеленский на пресс-конференции участников саммита стран Северной Европы, отвечая на вопрос, является ли ситуация на фронте критической, если некоторые генералы США говорят, что для Украины пришло время обороняться. Пресс-конференцию транслировали на странице офиса Зеленского в соцсети Facebook*.Как сообщала в начале декабря газета Washington Post, украинские военные чиновники с наступлением зимы признают, что конфликт на Украине "зашел в тупик". Еще раньше главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, украинские войска за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231213/vsu-1915556339.html
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россия, украина, сша, сергей шойгу, владимир зеленский, вооруженные силы украины, валерий залужный
Россия, Украина, США, Сергей Шойгу, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный
Зеленский попытался списать на зиму тупиковое положение на фронте

Владимир Зеленский попытался списать на зиму тупиковое положение на фронте

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский попытался оправдаться перед Западом за тупиковое положение на фронте тем, что наступила зима.
Ранее американская газета New York Times сообщала, что США и Украина разрабатывают новую военную стратегию, осуществление которой можно будет начать на ранних порах 2024 года. По информации источников газеты, украинская сторона выступает за наступательные действия в надежде привлечь внимание мировой общественности, американские советники продвигают более сдержанный вариант, фокусирующийся на удержании имеющихся территорий и накоплении сил в течение года.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
"Решать нужно срочно". Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта
Вчера, 15:45
«
"Касаемо заявлений некоторых генералов, некоторых военных: в любом случае это не о кризисе, это о зиме. Зимой всегда замедляются те или иные операции: контрнаступательные или оборонные... Зимой все замедляется. Мы говорим об обороне на востоке нашей страны, потому что большинство войск РФ сосредоточены там", - сказал Зеленский на пресс-конференции участников саммита стран Северной Европы, отвечая на вопрос, является ли ситуация на фронте критической, если некоторые генералы США говорят, что для Украины пришло время обороняться.
Пресс-конференцию транслировали на странице офиса Зеленского в соцсети Facebook*.
Как сообщала в начале декабря газета Washington Post, украинские военные чиновники с наступлением зимы признают, что конфликт на Украине "зашел в тупик". Еще раньше главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, украинские войска за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
"Уезжай домой": визит Зеленского в США вызвал гнев в Сети
Вчера, 14:48
 
РоссияУкраинаСШАСергей ШойгуВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВалерий Залужный
 
 
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