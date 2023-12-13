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Совфед одобрил законы о сохранении пособия при раннем выходе из декрета
Совфед одобрил законы о сохранении пособия при раннем выходе из декрета - РИА Новости, 13.12.2023
Совфед одобрил законы о сохранении пособия при раннем выходе из декрета
Совет Федерации одобрил законы, сохраняющие право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае, если родители ребенка решили выйти на работу... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:25
2023-12-13T18:25
2023-12-13T18:25
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил законы, сохраняющие право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае, если родители ребенка решили выйти на работу досрочно, до достижения ребенком возраста полутора лет. Изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ, в федеральные законы "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Сейчас такое право сохраняется только в случае, если лицо, находящееся в декрете, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому, а также в случае продолжения обучения. "Принятие Федерального закона будет способствовать созданию дополнительных благоприятных условий для экономической самостоятельности семей, имеющих детей", - сказала в ходе пленарного заседания член комитета по социальной политике Наталия Косихина.
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил законы о сохранении пособия при раннем выходе из декрета
Совфед одобрил законы о сохранении пособия при досрочном выходе из декрета
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил законы, сохраняющие право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае, если родители ребенка решили выйти на работу досрочно, до достижения ребенком возраста полутора лет.
Изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ
, в федеральные законы "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".
Сейчас такое право сохраняется только в случае, если лицо, находящееся в декрете, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому, а также в случае продолжения обучения.
"Принятие Федерального закона будет способствовать созданию дополнительных благоприятных условий для экономической самостоятельности семей, имеющих детей", - сказала в ходе пленарного заседания член комитета по социальной политике Наталия Косихина.
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