https://ria.ru/20231213/yaytsa-1915477064.html
Минсельхоз ожидает стабилизации цен на яйца в ближайший месяц
Минсельхоз ожидает стабилизации цен на яйца в ближайший месяц - РИА Новости, 13.12.2023
Минсельхоз ожидает стабилизации цен на яйца в ближайший месяц
Минсельхоз РФ ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:18
2023-12-13T11:18
2023-12-13T12:42
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
экономика
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками, сообщили в пресс-службе министерства.Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года, сообщила ранее в среду пресс-служба Минэкономразвития."До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время - из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза.Там подчеркнули, что решение об обнулении импортных пошлин в отношении куриного яйца принято в качестве оперативной меры для насыщения этой продукцией внутреннего рынка принято.Соответственно, проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок.В пресс-службе пояснили, что повышение цен на куриное яйцо в текущем году наблюдается в условиях роста производственных издержек и увеличения потребительского спроса, "в том числе зачастую вследствие ажиотажа на рынке". Властями в этой связи реализуется комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке.Среди них - план по дополнительному наращиванию объемов, согласованный с производителями, работа по расширению торговли яйцом и другой сельхозпродукцией напрямую от производителей, перевод производителей и торговых сетей на долгосрочные договоры поставок. "По итогам десяти месяцев текущего года производство яиц увеличилось на 2,3%, до 31,74 миллиарда штук. Минсельхоз прогнозирует сохранение положительной динамики по итогам года", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231208/natsenka-1914711698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, экономика
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия, Экономика
Минсельхоз ожидает стабилизации цен на яйца в ближайший месяц
Минсельхоз: цены на яйца стабилизируются в ближайший месяц благодаря импорту
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками, сообщили в пресс-службе министерства.
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года, сообщила ранее в среду пресс-служба Минэкономразвития
.
"До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана
, а в ближайшее время - из Турции
. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
Там подчеркнули, что решение об обнулении импортных пошлин в отношении куриного яйца принято в качестве оперативной меры для насыщения этой продукцией внутреннего рынка принято.
Соответственно, проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок.
Несколько крупных сетей ограничат наценку на куриные яйца
В пресс-службе пояснили, что повышение цен на куриное яйцо в текущем году наблюдается в условиях роста производственных издержек и увеличения потребительского спроса, "в том числе зачастую вследствие ажиотажа на рынке". Властями в этой связи реализуется комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке.
Среди них - план по дополнительному наращиванию объемов, согласованный с производителями, работа по расширению торговли яйцом и другой сельхозпродукцией напрямую от производителей, перевод производителей и торговых сетей на долгосрочные договоры поставок. "По итогам десяти месяцев текущего года производство яиц увеличилось на 2,3%, до 31,74 миллиарда штук. Минсельхоз прогнозирует сохранение положительной динамики по итогам года", - добавили в пресс-службе.
Куриные яйца в России в ноябре подорожали на 15 процентов