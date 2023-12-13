https://ria.ru/20231213/yaytsa-1915477064.html

Минсельхоз ожидает стабилизации цен на яйца в ближайший месяц

Минсельхоз ожидает стабилизации цен на яйца в ближайший месяц - РИА Новости, 13.12.2023

Минсельхоз ожидает стабилизации цен на яйца в ближайший месяц

Минсельхоз РФ ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:18

2023-12-13T11:18

2023-12-13T12:42

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

экономика

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками, сообщили в пресс-службе министерства.Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года, сообщила ранее в среду пресс-служба Минэкономразвития."До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время - из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза.Там подчеркнули, что решение об обнулении импортных пошлин в отношении куриного яйца принято в качестве оперативной меры для насыщения этой продукцией внутреннего рынка принято.Соответственно, проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок.В пресс-службе пояснили, что повышение цен на куриное яйцо в текущем году наблюдается в условиях роста производственных издержек и увеличения потребительского спроса, "в том числе зачастую вследствие ажиотажа на рынке". Властями в этой связи реализуется комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке.Среди них - план по дополнительному наращиванию объемов, согласованный с производителями, работа по расширению торговли яйцом и другой сельхозпродукцией напрямую от производителей, перевод производителей и торговых сетей на долгосрочные договоры поставок. "По итогам десяти месяцев текущего года производство яиц увеличилось на 2,3%, до 31,74 миллиарда штук. Минсельхоз прогнозирует сохранение положительной динамики по итогам года", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231208/natsenka-1914711698.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, экономика