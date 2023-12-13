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Минсельхоз ожидает стабилизации цен на яйца в ближайший месяц - РИА Новости, 13.12.2023
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11:18 13.12.2023 (обновлено: 12:42 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/yaytsa-1915477064.html
Минсельхоз ожидает стабилизации цен на яйца в ближайший месяц
Минсельхоз ожидает стабилизации цен на яйца в ближайший месяц - РИА Новости, 13.12.2023
Минсельхоз ожидает стабилизации цен на яйца в ближайший месяц
Минсельхоз РФ ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:18
2023-12-13T12:42
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками, сообщили в пресс-службе министерства.Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года, сообщила ранее в среду пресс-служба Минэкономразвития."До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время - из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза.Там подчеркнули, что решение об обнулении импортных пошлин в отношении куриного яйца принято в качестве оперативной меры для насыщения этой продукцией внутреннего рынка принято.Соответственно, проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок.В пресс-службе пояснили, что повышение цен на куриное яйцо в текущем году наблюдается в условиях роста производственных издержек и увеличения потребительского спроса, "в том числе зачастую вследствие ажиотажа на рынке". Властями в этой связи реализуется комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке.Среди них - план по дополнительному наращиванию объемов, согласованный с производителями, работа по расширению торговли яйцом и другой сельхозпродукцией напрямую от производителей, перевод производителей и торговых сетей на долгосрочные договоры поставок. "По итогам десяти месяцев текущего года производство яиц увеличилось на 2,3%, до 31,74 миллиарда штук. Минсельхоз прогнозирует сохранение положительной динамики по итогам года", - добавили в пресс-службе.
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, экономика
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия, Экономика
Минсельхоз ожидает стабилизации цен на яйца в ближайший месяц

Минсельхоз: цены на яйца стабилизируются в ближайший месяц благодаря импорту

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками, сообщили в пресс-службе министерства.
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года, сообщила ранее в среду пресс-служба Минэкономразвития.
"До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время - из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
Там подчеркнули, что решение об обнулении импортных пошлин в отношении куриного яйца принято в качестве оперативной меры для насыщения этой продукцией внутреннего рынка принято.
Соответственно, проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок.
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В пресс-службе пояснили, что повышение цен на куриное яйцо в текущем году наблюдается в условиях роста производственных издержек и увеличения потребительского спроса, "в том числе зачастую вследствие ажиотажа на рынке". Властями в этой связи реализуется комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке.
Среди них - план по дополнительному наращиванию объемов, согласованный с производителями, работа по расширению торговли яйцом и другой сельхозпродукцией напрямую от производителей, перевод производителей и торговых сетей на долгосрочные договоры поставок. "По итогам десяти месяцев текущего года производство яиц увеличилось на 2,3%, до 31,74 миллиарда штук. Минсельхоз прогнозирует сохранение положительной динамики по итогам года", - добавили в пресс-службе.
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Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РоссияЭкономика
 
 
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