https://ria.ru/20231213/vystuplenie-1915536276.html
Глава Еврокомиссии завершила свое выступление под собачий лай
Глава Еврокомиссии завершила свое выступление под собачий лай - РИА Новости, 13.12.2023
Глава Еврокомиссии завершила свое выступление под собачий лай
Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге завершилось под неожиданно раздавшийся в зале собачий лай. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:42
2023-12-13T14:42
2023-12-13T15:58
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек — РИА Новости. Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге завершилось под неожиданно раздавшийся в зале собачий лай.Глава ЕК выступила с речью, подводившей итоги шестимесячного председательства Испании в Совете ЕС. После финальной фразы фон дер Ляйен "Да здравствует Европа!" из динамиков раздался собачий лай, что вызвало удивление и смех депутатов. Глава Европарламента Роберта Метсола объяснила лай присутствием в здании ЕП служебных собак.Выступавший после главы Еврокомиссии лидер крупнейшей в ЕП фракции Европейской народной партии Манфред Вебер попытался пошутить, предположив, что "это, судя по всему, еще один сторонник Урсулы фон дер Ляйен на этой пленарной сессии".
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в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
Глава Еврокомиссии завершила свое выступление под собачий лай
Глава Еврокомиссии завершила свое выступление в Европарламенте под собачий лай