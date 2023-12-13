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Глава Еврокомиссии завершила свое выступление под собачий лай - РИА Новости, 13.12.2023
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14:42 13.12.2023 (обновлено: 15:58 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/vystuplenie-1915536276.html
Глава Еврокомиссии завершила свое выступление под собачий лай
Глава Еврокомиссии завершила свое выступление под собачий лай - РИА Новости, 13.12.2023
Глава Еврокомиссии завершила свое выступление под собачий лай
Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге завершилось под неожиданно раздавшийся в зале собачий лай. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:42
2023-12-13T15:58
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек — РИА Новости. Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге завершилось под неожиданно раздавшийся в зале собачий лай.Глава ЕК выступила с речью, подводившей итоги шестимесячного председательства Испании в Совете ЕС. После финальной фразы фон дер Ляйен "Да здравствует Европа!" из динамиков раздался собачий лай, что вызвало удивление и смех депутатов. Глава Европарламента Роберта Метсола объяснила лай присутствием в здании ЕП служебных собак.Выступавший после главы Еврокомиссии лидер крупнейшей в ЕП фракции Европейской народной партии Манфред Вебер попытался пошутить, предположив, что "это, судя по всему, еще один сторонник Урсулы фон дер Ляйен на этой пленарной сессии".
https://ria.ru/20231212/koshmar-1915292564.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
Глава Еврокомиссии завершила свое выступление под собачий лай

Глава Еврокомиссии завершила свое выступление в Европарламенте под собачий лай

© iStock.com / ANATOLII STEPANOVПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© iStock.com / ANATOLII STEPANOV
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек — РИА Новости. Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге завершилось под неожиданно раздавшийся в зале собачий лай.
Глава ЕК выступила с речью, подводившей итоги шестимесячного председательства Испании в Совете ЕС. После финальной фразы фон дер Ляйен "Да здравствует Европа!" из динамиков раздался собачий лай, что вызвало удивление и смех депутатов.
Глава Европарламента Роберта Метсола объяснила лай присутствием в здании ЕП служебных собак.
Выступавший после главы Еврокомиссии лидер крупнейшей в ЕП фракции Европейской народной партии Манфред Вебер попытался пошутить, предположив, что "это, судя по всему, еще один сторонник Урсулы фон дер Ляйен на этой пленарной сессии".
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В миреУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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