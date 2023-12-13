https://ria.ru/20231213/vystuplenie-1915536276.html

Глава Еврокомиссии завершила свое выступление под собачий лай

Глава Еврокомиссии завершила свое выступление под собачий лай - РИА Новости, 13.12.2023

Глава Еврокомиссии завершила свое выступление под собачий лай

Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге завершилось под неожиданно раздавшийся в зале собачий лай. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:42

2023-12-13T14:42

2023-12-13T15:58

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БРЮССЕЛЬ, 13 дек — РИА Новости. Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге завершилось под неожиданно раздавшийся в зале собачий лай.Глава ЕК выступила с речью, подводившей итоги шестимесячного председательства Испании в Совете ЕС. После финальной фразы фон дер Ляйен "Да здравствует Европа!" из динамиков раздался собачий лай, что вызвало удивление и смех депутатов. Глава Европарламента Роберта Метсола объяснила лай присутствием в здании ЕП служебных собак.Выступавший после главы Еврокомиссии лидер крупнейшей в ЕП фракции Европейской народной партии Манфред Вебер попытался пошутить, предположив, что "это, судя по всему, еще один сторонник Урсулы фон дер Ляйен на этой пленарной сессии".

https://ria.ru/20231212/koshmar-1915292564.html

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в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, евросоюз