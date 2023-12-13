https://ria.ru/20231213/vybory-1915500275.html
Лавров прокомментировал попытки США вмешаться в выборы президента России
Лавров прокомментировал попытки США вмешаться в выборы президента России - РИА Новости, 13.12.2023
Лавров прокомментировал попытки США вмешаться в выборы президента России
Профильные ведомства следят за ситуацией с возможными попытками США вмешаться в проведение выборов президента России, и при выявлении вмешательства в выборный... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:46
2023-12-13T12:46
2023-12-13T12:46
россия
сергей лавров
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Профильные ведомства следят за ситуацией с возможными попытками США вмешаться в проведение выборов президента России, и при выявлении вмешательства в выборный процесс Москва заявляет о нем открыто, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК страны принял постановление, в соответствии с которым голосование будет длиться три дня – с 15 по 17 марта. "Мы об этом (попытках вмешательства - ред.) говорим публично. Этим вопросом занимаются в том числе специальные службы, которые отслеживают незаконное вовлечение в наши внутренние процессы", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, связанный с возможным вмешательством США в выборы президента РФ. Министр добавил, что российской стороне "скрывать нечего", и "когда мы такие попытки выявляем, мы их предъявляем всему миру, никаких специальных дипломатических демаршей в данном случае не требуется. Американцы прекрасно знают, что мы знаем, и знают, что это неприемлемо". "Они, видите, считают себя вправе заниматься вмешательством во внутренние дела любого государства, а всем остальным это запрещено", - объяснил Лавров точку зрения Вашингтона.
https://ria.ru/20231211/vybory-1915059543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров прокомментировал попытки США вмешаться в выборы президента России
Лавров: спецслужбы следят за попытками США вмешаться в выборы президента России
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Профильные ведомства следят за ситуацией с возможными попытками США вмешаться в проведение выборов президента России, и при выявлении вмешательства в выборный процесс Москва заявляет о нем открыто, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Совет Федерации
назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК страны принял постановление, в соответствии с которым голосование будет длиться три дня – с 15 по 17 марта.
Депутат обвинил Запад в дискредитации выборов в России
"Мы об этом (попытках вмешательства - ред.) говорим публично. Этим вопросом занимаются в том числе специальные службы, которые отслеживают незаконное вовлечение в наши внутренние процессы", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, связанный с возможным вмешательством США в выборы президента РФ.
Министр добавил, что российской стороне "скрывать нечего", и "когда мы такие попытки выявляем, мы их предъявляем всему миру, никаких специальных дипломатических демаршей в данном случае не требуется. Американцы прекрасно знают, что мы знаем, и знают, что это неприемлемо".
"Они, видите, считают себя вправе заниматься вмешательством во внутренние дела любого государства, а всем остальным это запрещено", - объяснил Лавров точку зрения Вашингтона
.
ГД зафиксировала активизацию западных спецслужб перед выборами в России