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Лавров прокомментировал попытки США вмешаться в выборы президента России - РИА Новости, 13.12.2023
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12:46 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/vybory-1915500275.html
Лавров прокомментировал попытки США вмешаться в выборы президента России
Лавров прокомментировал попытки США вмешаться в выборы президента России - РИА Новости, 13.12.2023
Лавров прокомментировал попытки США вмешаться в выборы президента России
Профильные ведомства следят за ситуацией с возможными попытками США вмешаться в проведение выборов президента России, и при выявлении вмешательства в выборный... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:46
2023-12-13T12:46
россия
сергей лавров
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Профильные ведомства следят за ситуацией с возможными попытками США вмешаться в проведение выборов президента России, и при выявлении вмешательства в выборный процесс Москва заявляет о нем открыто, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК страны принял постановление, в соответствии с которым голосование будет длиться три дня – с 15 по 17 марта. "Мы об этом (попытках вмешательства - ред.) говорим публично. Этим вопросом занимаются в том числе специальные службы, которые отслеживают незаконное вовлечение в наши внутренние процессы", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, связанный с возможным вмешательством США в выборы президента РФ. Министр добавил, что российской стороне "скрывать нечего", и "когда мы такие попытки выявляем, мы их предъявляем всему миру, никаких специальных дипломатических демаршей в данном случае не требуется. Американцы прекрасно знают, что мы знаем, и знают, что это неприемлемо". "Они, видите, считают себя вправе заниматься вмешательством во внутренние дела любого государства, а всем остальным это запрещено", - объяснил Лавров точку зрения Вашингтона.
https://ria.ru/20231211/vybory-1915059543.html
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россия, сергей лавров, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров прокомментировал попытки США вмешаться в выборы президента России

Лавров: спецслужбы следят за попытками США вмешаться в выборы президента России

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Профильные ведомства следят за ситуацией с возможными попытками США вмешаться в проведение выборов президента России, и при выявлении вмешательства в выборный процесс Москва заявляет о нем открыто, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК страны принял постановление, в соответствии с которым голосование будет длиться три дня – с 15 по 17 марта.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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11 декабря, 13:42
"Мы об этом (попытках вмешательства - ред.) говорим публично. Этим вопросом занимаются в том числе специальные службы, которые отслеживают незаконное вовлечение в наши внутренние процессы", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, связанный с возможным вмешательством США в выборы президента РФ.
Министр добавил, что российской стороне "скрывать нечего", и "когда мы такие попытки выявляем, мы их предъявляем всему миру, никаких специальных дипломатических демаршей в данном случае не требуется. Американцы прекрасно знают, что мы знаем, и знают, что это неприемлемо".
"Они, видите, считают себя вправе заниматься вмешательством во внутренние дела любого государства, а всем остальным это запрещено", - объяснил Лавров точку зрения Вашингтона.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
ГД зафиксировала активизацию западных спецслужб перед выборами в России
10 декабря, 13:44
 
РоссияСергей ЛавровПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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