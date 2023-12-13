https://ria.ru/20231213/vybory-1915500275.html

Лавров прокомментировал попытки США вмешаться в выборы президента России

Лавров прокомментировал попытки США вмешаться в выборы президента России - РИА Новости, 13.12.2023

Лавров прокомментировал попытки США вмешаться в выборы президента России

Профильные ведомства следят за ситуацией с возможными попытками США вмешаться в проведение выборов президента России, и при выявлении вмешательства в выборный... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:46

2023-12-13T12:46

2023-12-13T12:46

россия

сергей лавров

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Профильные ведомства следят за ситуацией с возможными попытками США вмешаться в проведение выборов президента России, и при выявлении вмешательства в выборный процесс Москва заявляет о нем открыто, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК страны принял постановление, в соответствии с которым голосование будет длиться три дня – с 15 по 17 марта. "Мы об этом (попытках вмешательства - ред.) говорим публично. Этим вопросом занимаются в том числе специальные службы, которые отслеживают незаконное вовлечение в наши внутренние процессы", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, связанный с возможным вмешательством США в выборы президента РФ. Министр добавил, что российской стороне "скрывать нечего", и "когда мы такие попытки выявляем, мы их предъявляем всему миру, никаких специальных дипломатических демаршей в данном случае не требуется. Американцы прекрасно знают, что мы знаем, и знают, что это неприемлемо". "Они, видите, считают себя вправе заниматься вмешательством во внутренние дела любого государства, а всем остальным это запрещено", - объяснил Лавров точку зрения Вашингтона.

https://ria.ru/20231211/vybory-1915059543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей лавров, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)