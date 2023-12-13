https://ria.ru/20231213/vsu-1915507920.html

СМИ: Зеленский пообещал призывать в армию мужчин старше 45 лет

СМИ: Зеленский пообещал призывать в армию мужчин старше 45 лет - РИА Новости, 13.12.2023

СМИ: Зеленский пообещал призывать в армию мужчин старше 45 лет

Владимир Зеленский в ходе визита в США заявил американским конгрессменам, что Украина будет призывать в армию мужчин старше 45 лет, кроме того, Киеву, возможно, РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:13

2023-12-13T13:13

2023-12-13T13:13

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита в США заявил американским конгрессменам, что Украина будет призывать в армию мужчин старше 45 лет, кроме того, Киеву, возможно, придется "прибегнуть к партизанской войне" из-за уменьшения западной помощи, сообщает в среду агентство Блумберг. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько опустели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. "Зеленский, которому год назад аплодировали стоя во время его первого визита на Капитолийский холм, во вторник столкнулся с более прохладным приемом на закрытых встречах с законодателями. В декабре прошлого года он заявил на ликующем совместном заседании конгресса, что "Украина жива и здорова". В этот раз он сообщил законодателям, что его страна будет призывать в армию мужчин старше 45 лет и, возможно, будет вынуждена прибегнуть к партизанской войне, поскольку помощь со стороны США и их европейских союзников становится все более скудной", - говорится в материале агентства. Президент США Джо Байден во вторник на встрече с Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. В октябре американский президент обращался к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования, в котором для Украины предусматривался 61 миллиард долларов, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Запрос Белого дома на дополнительные 61 миллиард долларов для Украины блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в ряды армии, что говорит об огромных потерях в ВСУ. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, украинские войска за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913143311.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр