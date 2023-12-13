https://ria.ru/20231213/vino-1915544520.html
В Роскачестве рассказали, на сколько выросло качество российского вина
В Роскачестве рассказали, на сколько выросло качество российского вина - РИА Новости, 13.12.2023
В Роскачестве рассказали, на сколько выросло качество российского вина
Качество российского вина за последний год выросло в среднем на 17%, больше всего - в сегменте красных вин, следует из презентации руководителя Роскачества... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:13
2023-12-13T15:13
2023-12-13T15:13
россия
максим протасов
роскачество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Качество российского вина за последний год выросло в среднем на 17%, больше всего - в сегменте красных вин, следует из презентации руководителя Роскачества Максима Протасова в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Рост качества игристых вин составил 16,57%, белых - 10%, красных - 23,9%", - сообщил Протасов в ходе выступления, посвященного "Винному гиду России - 2023". Говоря о самом "Винном гиде России", Протасов также подчеркнул, что число регионов аудита в рамках проекта выросло с 5 в 2018 году до 10 в 2023 году. "Это все регионы, в которых у нас выращивается виноград", - пояснил он. При этом для исследования было отобрано 3000 образцов, что также стало рекордным значением за все время. Кроме того, в этом году не было ограничений по стоимости вина и количеству производимой продукции, отметил он. Проект "Винный гид России" был запущен в 2018 году Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством. Исследование проводится в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина.
https://ria.ru/20231212/vino-1915299590.html
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россия, максим протасов, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Максим Протасов, Роскачество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В Роскачестве рассказали, на сколько выросло качество российского вина
Роскачество: качество российского вина выросло за год в среднем на 17%