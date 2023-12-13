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"Россия сегодня" и Роскачество подписали план "Винного гида России" - РИА Новости, 13.12.2023
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14:51 13.12.2023 (обновлено: 16:27 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/vino-1915538711.html
"Россия сегодня" и Роскачество подписали план "Винного гида России"
"Россия сегодня" и Роскачество подписали план "Винного гида России" - РИА Новости, 13.12.2023
"Россия сегодня" и Роскачество подписали план "Винного гида России"
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали коммуникационный план "Винного гида... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:51
2023-12-13T16:27
дмитрий киселев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
роскачество
максим протасов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали коммуникационный план "Винного гида России"- 2024, передает корреспондент РИА Новости. Подписание состоялось в среду на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в рамках презентации гида. Информационная кампания запланирована на январь–декабрь 2024 года. Проект "Винный гид России" был запущен в 2018 году Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством. Исследование проводится в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина. Международная медиагруппа "Россия сегодня" является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20220412/vino-1783164441.html
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РИА Новости
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дмитрий киселев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), роскачество, максим протасов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Дмитрий Киселев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Роскачество, Максим Протасов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
"Россия сегодня" и Роскачество подписали план "Винного гида России"

"Россия сегодня" и Роскачество подписали коммуникационный план "Винного гида"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев и руководитель Российской системы качества Максим Протасов во время подписания плана "Винного гида России". 13 декабря 2023
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня, председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев и руководитель Российской системы качества Максим Протасов во время подписания плана Винного гида России. 13 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев и руководитель Российской системы качества Максим Протасов во время подписания плана "Винного гида России". 13 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали коммуникационный план "Винного гида России"- 2024, передает корреспондент РИА Новости.
Подписание состоялось в среду на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в рамках презентации гида. Информационная кампания запланирована на январь–декабрь 2024 года.
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Проект "Винный гид России" был запущен в 2018 году Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством. Исследование проводится в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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12 декабря, 13:42
 
Дмитрий КиселевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоскачествоМаксим ПротасовМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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