https://ria.ru/20231213/vino-1915538711.html

"Россия сегодня" и Роскачество подписали план "Винного гида России"

"Россия сегодня" и Роскачество подписали план "Винного гида России" - РИА Новости, 13.12.2023

"Россия сегодня" и Роскачество подписали план "Винного гида России"

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали коммуникационный план "Винного гида... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:51

2023-12-13T14:51

2023-12-13T16:27

дмитрий киселев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

роскачество

максим протасов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали коммуникационный план "Винного гида России"- 2024, передает корреспондент РИА Новости. Подписание состоялось в среду на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в рамках презентации гида. Информационная кампания запланирована на январь–декабрь 2024 года. Проект "Винный гид России" был запущен в 2018 году Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством. Исследование проводится в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина. Международная медиагруппа "Россия сегодня" является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

https://ria.ru/20220412/vino-1783164441.html

https://ria.ru/20231212/vino-1915299590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий киселев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), роскачество, максим протасов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)