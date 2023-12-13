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Неприятный сюрприз для Запада: пока он воюет, другие на этом зарабатывают - РИА Новости, 13.12.2023
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08:00 13.12.2023 (обновлено: 08:17 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/vetnam-1915408651.html
Неприятный сюрприз для Запада: пока он воюет, другие на этом зарабатывают
Неприятный сюрприз для Запада: пока он воюет, другие на этом зарабатывают - РИА Новости, 13.12.2023
Неприятный сюрприз для Запада: пока он воюет, другие на этом зарабатывают
"Что это за страна? — воскликнул тогда удивленный Главный Буржуин. — Что же это такая за непонятная страна, которая умеет и воевать (если нужно), и дружить... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T08:00
2023-12-13T08:17
вьетнам
сша
аналитика
в мире
политика
китай
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"Что это за страна? — воскликнул тогда удивленный Главный Буржуин. — Что же это такая за непонятная страна, которая умеет и воевать (если нужно), и дружить одновременно с США и Китаем, а на их вражде неплохо зарабатывать?"Во-первых, в данном случае эта страна — Вьетнам. А во-вторых, вообще-то, сегодня так же себя ведет не один десяток государств, хотя не у всех это одинаково хорошо получается.Типичное для Главного Буржуина агентство Bloomberg с его известной идеологией не может избавиться от классического определения сути начавшегося сегодня визита главы Китая Си Цзиньпина в Ханой. Си, оказывается, поехал туда потому, что не хочет, чтобы Вьетнам слишком сблизился с США. В сентябре там побывал президент Соединенных Штатов Джо Байден, а сейчас — его главный глобальный конкурент. Это означает, что канат тянут туда-сюда? Ничего подобного. Все гораздо сложнее и интереснее — и не сильно "по Блумбергу".Байден в сентябре приподнял отношения с бывшей жертвой американской агрессии до "всеобъемлющего стратегического партнерства"? Но именно такой фразой обозначаются более 15 лет и отношения КНР — Вьетнам. Кстати, Вьетнам воевал и с Китаем, правда, давно: последний раз в 1979 году, не считая морских стычек за спорные акватории в Южно-Китайском море. В упомянутых случаях Вьетнам выигрывал, и партнерство от этого не испортилось.Еще о перетягивании каната с идеей того, что вот приезжает Си и начинает уговаривать ханойских коллег не дружить с США: международные отношения вообще по такой схеме не работают, кроме уникальных случаев. Вьетнамцы изначально планировали сблизиться с обеими сторонами. Заметим, что сразу после поездки Байдена в Ханой в Пекине побывал Во Ван Тхыонг, президент Вьетнама. А две недели назад в Ханое заседал комитет экономического сотрудничества двух государств, который, как и президентский визит, по сути, доработал программу нынешней поездки Си Цзиньпина. Если коротко: реконструкция соединяющих страны железных дорог плюс новые планы инвестиций и прочее сотрудничество.Тут мы видим ситуацию, которая выходит далеко за рамки двусторонних отношений азиатских соседей. Дело в том, что Вьетнам с его умной политикой оказался чуть ли не первой в мире страной, не только не проигравшей, а даже выигравшей от санкционного противостояния по линии Восток — Запад, прежде всего между США и Китаем.К чему сводится американская борьба с Китаем со множеством санкций и запретов американскому бизнесу работать с Пекином в той или иной отрасли? К довольно судорожным попыткам не дать китайцам монополизировать технологически продвинутый экспорт в США и прочий мир, не дать бизнесу Америки строить свою стратегию на размещении соответствующих производств в "недружественном" государстве.Но замкнуть все циклы на одних США, не говоря об отсутствии там некоторых очень нужных сырьевых ресурсов (и не забудем о квалифицированной азиатской рабочей силе), — это не работает: дорого. И тут появился модный лозунг: нужен "другой Китай". Пытались сделать что-то подобное с Индией, но это оказалось не так просто. Одно из альтернативных решений — Вьетнам.Во время визита туда Байдена были достигнуты договоренности об американских инвестициях в примерно такие производства, которые раньше открылись бы скорее в Китае, плюс об участии в добыче вьетнамских редкоземельных материалов. Вообще-то, идут эти процессы уже несколько лет, почти с начала торговой войны США — КНР. Что получилось: рост китайско-вьетнамской торговли (превысит 200 миллиардов долларов в этом году — как с Россией), мощный приток бизнеса из КНР во вьетнамские технопарки и прочие места.То есть прав был Си Цзиньпин, как-то заметивший: "Другой Китай — это все равно Китай". Снижение прямого экспорта КНР в США будет компенсироваться ростом якобы вьетнамского экспорта туда. Это очень знакомая картина: санкции против России стимулировали сильно оживившуюся торговлю Турции или Объединенных Арабских Эмиратов.Получается довольно занятная картина мира. Идеологи Запада попытались создать две мировые экономики, не соприкасающиеся друг с другом, среди прочего провоцируя войны и скандалы. Это не получилось в том числе потому, что бизнес всех стран и народов, включая западный, нашел обходные пути. Но попутно сложилось целое сословие стран, которые на этом неплохо поднялись. И можно только предполагать, как эти государства будут дальше влиять на все события в мире.
https://ria.ru/20231129/aziaty-1912481820.html
https://ria.ru/20231203/kitay-1913370888.html
https://ria.ru/20231116/kitay_ssha-1909848179.html
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Дмитрий Косырев
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вьетнам, сша, аналитика, в мире, политика, китай
Вьетнам, США, Аналитика, В мире, Политика, Китай

Неприятный сюрприз для Запада: пока он воюет, другие на этом зарабатывают

© AP Photo / Nhac NguyenПрезидент Китая Си Цзиньпин с женой и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг на церемонии встречи в президентском дворце в Ханое, Вьетнам
Президент Китая Си Цзиньпин с женой и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг на церемонии встречи в президентском дворце в Ханое, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Nhac Nguyen
Президент Китая Си Цзиньпин с женой и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг на церемонии встречи в президентском дворце в Ханое, Вьетнам
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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"Что это за страна? — воскликнул тогда удивленный Главный Буржуин. — Что же это такая за непонятная страна, которая умеет и воевать (если нужно), и дружить одновременно с США и Китаем, а на их вражде неплохо зарабатывать?"
Во-первых, в данном случае эта страна — Вьетнам. А во-вторых, вообще-то, сегодня так же себя ведет не один десяток государств, хотя не у всех это одинаково хорошо получается.
Типичное для Главного Буржуина агентство Bloomberg с его известной идеологией не может избавиться от классического определения сути начавшегося сегодня визита главы Китая Си Цзиньпина в Ханой. Си, оказывается, поехал туда потому, что не хочет, чтобы Вьетнам слишком сблизился с США. В сентябре там побывал президент Соединенных Штатов Джо Байден, а сейчас — его главный глобальный конкурент. Это означает, что канат тянут туда-сюда? Ничего подобного. Все гораздо сложнее и интереснее — и не сильно "по Блумбергу".
Байден в сентябре приподнял отношения с бывшей жертвой американской агрессии до "всеобъемлющего стратегического партнерства"? Но именно такой фразой обозначаются более 15 лет и отношения КНР — Вьетнам. Кстати, Вьетнам воевал и с Китаем, правда, давно: последний раз в 1979 году, не считая морских стычек за спорные акватории в Южно-Китайском море. В упомянутых случаях Вьетнам выигрывал, и партнерство от этого не испортилось.
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Еще о перетягивании каната с идеей того, что вот приезжает Си и начинает уговаривать ханойских коллег не дружить с США: международные отношения вообще по такой схеме не работают, кроме уникальных случаев. Вьетнамцы изначально планировали сблизиться с обеими сторонами. Заметим, что сразу после поездки Байдена в Ханой в Пекине побывал Во Ван Тхыонг, президент Вьетнама. А две недели назад в Ханое заседал комитет экономического сотрудничества двух государств, который, как и президентский визит, по сути, доработал программу нынешней поездки Си Цзиньпина. Если коротко: реконструкция соединяющих страны железных дорог плюс новые планы инвестиций и прочее сотрудничество.
Тут мы видим ситуацию, которая выходит далеко за рамки двусторонних отношений азиатских соседей. Дело в том, что Вьетнам с его умной политикой оказался чуть ли не первой в мире страной, не только не проигравшей, а даже выигравшей от санкционного противостояния по линии Восток — Запад, прежде всего между США и Китаем.
К чему сводится американская борьба с Китаем со множеством санкций и запретов американскому бизнесу работать с Пекином в той или иной отрасли? К довольно судорожным попыткам не дать китайцам монополизировать технологически продвинутый экспорт в США и прочий мир, не дать бизнесу Америки строить свою стратегию на размещении соответствующих производств в "недружественном" государстве.
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Но замкнуть все циклы на одних США, не говоря об отсутствии там некоторых очень нужных сырьевых ресурсов (и не забудем о квалифицированной азиатской рабочей силе), — это не работает: дорого. И тут появился модный лозунг: нужен "другой Китай". Пытались сделать что-то подобное с Индией, но это оказалось не так просто. Одно из альтернативных решений — Вьетнам.
Во время визита туда Байдена были достигнуты договоренности об американских инвестициях в примерно такие производства, которые раньше открылись бы скорее в Китае, плюс об участии в добыче вьетнамских редкоземельных материалов. Вообще-то, идут эти процессы уже несколько лет, почти с начала торговой войны США — КНР. Что получилось: рост китайско-вьетнамской торговли (превысит 200 миллиардов долларов в этом году — как с Россией), мощный приток бизнеса из КНР во вьетнамские технопарки и прочие места.
То есть прав был Си Цзиньпин, как-то заметивший: "Другой Китай — это все равно Китай". Снижение прямого экспорта КНР в США будет компенсироваться ростом якобы вьетнамского экспорта туда. Это очень знакомая картина: санкции против России стимулировали сильно оживившуюся торговлю Турции или Объединенных Арабских Эмиратов.
Получается довольно занятная картина мира. Идеологи Запада попытались создать две мировые экономики, не соприкасающиеся друг с другом, среди прочего провоцируя войны и скандалы. Это не получилось в том числе потому, что бизнес всех стран и народов, включая западный, нашел обходные пути. Но попутно сложилось целое сословие стран, которые на этом неплохо поднялись. И можно только предполагать, как эти государства будут дальше влиять на все события в мире.
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