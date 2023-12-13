https://ria.ru/20231213/uchitelya-1915595645.html

Двоих пострадавших в ДТП под Владимиром учителей госпитализировали

Двоих пострадавших в ДТП под Владимиром учителей госпитализировали - РИА Новости, 13.12.2023

Двоих пострадавших в ДТП под Владимиром учителей госпитализировали

Девятнадцать учителей из Костромской области пострадали в ДТП с автобусом под Владимиром, двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T18:00

2023-12-13T18:00

2023-12-13T18:48

происшествия

костромская область

владимирская область

александров

сергей ситников

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Девятнадцать учителей из Костромской области пострадали в ДТП с автобусом под Владимиром, двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале. Ситников сообщил, что выехал в районную больницу города Александров Владимирской области. В неё доставлены пострадавшие в ДТП педагоги. "Как докладывают оперативные службы, из делегации костромских учителей пострадали 19 человек. Двое из них находятся в средней степени тяжести и госпитализированы. У остальных – травмы лёгкой степени. Они проходят комплексное обследование, после которого в самое ближайшее время будут доставлены домой", - написал губернатор. Он отметил, что погибший водитель автобуса – представитель частной транспортной компании. "Разговаривал с губернаторами Ярославской и Владимирской областей. Вся необходимая помощь со стороны коллег оказывается в полном объёме. Спасибо им за это", - написал глава региона. Как сообщала администрация Костромской области, автобус с учителями из региона, ехавшими в Москву на торжество, попал в ДТП на границе Ярославской и Владимирской областей. Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе выйти на профильные структуры соседних регионов для организации сопровождения педагогов. В пресс-службе УМВД по Владимирской области отметили, что ДТП произошло на территории региона в Александровском районе. По предварительной информации, водитель автобуса допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении большегрузным автомобилем. В результате ДТП водитель автобуса погиб. Сообщалось, что по состоянию на 15.30, за медицинской помощью обратились 20 пассажиров автобуса, из которых двое в тяжелом состоянии. В пресс-службе уточнили, что всего в автобусе находились 49 пассажиров и водитель.

https://ria.ru/20231104/dtp-1907511968.html

https://ria.ru/20230904/dtp-1894049927.html

костромская область

владимирская область

александров

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, костромская область, владимирская область, александров, сергей ситников