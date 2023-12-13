Двоих пострадавших в ДТП под Владимиром учителей госпитализировали
Двое из 19 пострадавших в ДТП костромских учителей госпитализированы
© Фото : Прокуратура Владимирской областиМесто ДТП с участием автобуса во Владимирской области
© Фото : Прокуратура Владимирской области
Место ДТП с участием автобуса во Владимирской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Девятнадцать учителей из Костромской области пострадали в ДТП с автобусом под Владимиром, двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале.
Ситников сообщил, что выехал в районную больницу города Александров Владимирской области. В неё доставлены пострадавшие в ДТП педагоги.
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"Как докладывают оперативные службы, из делегации костромских учителей пострадали 19 человек. Двое из них находятся в средней степени тяжести и госпитализированы. У остальных – травмы лёгкой степени. Они проходят комплексное обследование, после которого в самое ближайшее время будут доставлены домой", - написал губернатор.
Он отметил, что погибший водитель автобуса – представитель частной транспортной компании.
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"Разговаривал с губернаторами Ярославской и Владимирской областей. Вся необходимая помощь со стороны коллег оказывается в полном объёме. Спасибо им за это", - написал глава региона.
Как сообщала администрация Костромской области, автобус с учителями из региона, ехавшими в Москву на торжество, попал в ДТП на границе Ярославской и Владимирской областей. Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе выйти на профильные структуры соседних регионов для организации сопровождения педагогов.
В пресс-службе УМВД по Владимирской области отметили, что ДТП произошло на территории региона в Александровском районе. По предварительной информации, водитель автобуса допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении большегрузным автомобилем. В результате ДТП водитель автобуса погиб. Сообщалось, что по состоянию на 15.30, за медицинской помощью обратились 20 пассажиров автобуса, из которых двое в тяжелом состоянии. В пресс-службе уточнили, что всего в автобусе находились 49 пассажиров и водитель.