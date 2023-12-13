Рейтинг@Mail.ru
Двоих пострадавших в ДТП под Владимиром учителей госпитализировали - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 13.12.2023 (обновлено: 18:48 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/uchitelya-1915595645.html
Двоих пострадавших в ДТП под Владимиром учителей госпитализировали
Двоих пострадавших в ДТП под Владимиром учителей госпитализировали - РИА Новости, 13.12.2023
Двоих пострадавших в ДТП под Владимиром учителей госпитализировали
Девятнадцать учителей из Костромской области пострадали в ДТП с автобусом под Владимиром, двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:00
2023-12-13T18:48
происшествия
костромская область
владимирская область
александров
сергей ситников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915576673_0:354:868:842_1920x0_80_0_0_5a2446b546c1dd184efd2b9ae2efcdb5.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Девятнадцать учителей из Костромской области пострадали в ДТП с автобусом под Владимиром, двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале. Ситников сообщил, что выехал в районную больницу города Александров Владимирской области. В неё доставлены пострадавшие в ДТП педагоги. "Как докладывают оперативные службы, из делегации костромских учителей пострадали 19 человек. Двое из них находятся в средней степени тяжести и госпитализированы. У остальных – травмы лёгкой степени. Они проходят комплексное обследование, после которого в самое ближайшее время будут доставлены домой", - написал губернатор. Он отметил, что погибший водитель автобуса – представитель частной транспортной компании. "Разговаривал с губернаторами Ярославской и Владимирской областей. Вся необходимая помощь со стороны коллег оказывается в полном объёме. Спасибо им за это", - написал глава региона. Как сообщала администрация Костромской области, автобус с учителями из региона, ехавшими в Москву на торжество, попал в ДТП на границе Ярославской и Владимирской областей. Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе выйти на профильные структуры соседних регионов для организации сопровождения педагогов. В пресс-службе УМВД по Владимирской области отметили, что ДТП произошло на территории региона в Александровском районе. По предварительной информации, водитель автобуса допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении большегрузным автомобилем. В результате ДТП водитель автобуса погиб. Сообщалось, что по состоянию на 15.30, за медицинской помощью обратились 20 пассажиров автобуса, из которых двое в тяжелом состоянии. В пресс-службе уточнили, что всего в автобусе находились 49 пассажиров и водитель.
https://ria.ru/20231104/dtp-1907511968.html
https://ria.ru/20230904/dtp-1894049927.html
костромская область
владимирская область
александров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915576673_0:272:868:923_1920x0_80_0_0_52607b1ba772d0b822eb8f99c816f1ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, костромская область, владимирская область, александров, сергей ситников
Происшествия, Костромская область, Владимирская область, Александров, Сергей Ситников
Двоих пострадавших в ДТП под Владимиром учителей госпитализировали

Двое из 19 пострадавших в ДТП костромских учителей госпитализированы

© Фото : Прокуратура Владимирской областиМесто ДТП с участием автобуса во Владимирской области
Место ДТП с участием автобуса во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : Прокуратура Владимирской области
Место ДТП с участием автобуса во Владимирской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Девятнадцать учителей из Костромской области пострадали в ДТП с автобусом под Владимиром, двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале.
Ситников сообщил, что выехал в районную больницу города Александров Владимирской области. В неё доставлены пострадавшие в ДТП педагоги.
«
"Как докладывают оперативные службы, из делегации костромских учителей пострадали 19 человек. Двое из них находятся в средней степени тяжести и госпитализированы. У остальных – травмы лёгкой степени. Они проходят комплексное обследование, после которого в самое ближайшее время будут доставлены домой", - написал губернатор.
Он отметил, что погибший водитель автобуса – представитель частной транспортной компании.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
В ДТП на трассе во Владимирской области погибли пять человек
4 ноября, 23:29
«
"Разговаривал с губернаторами Ярославской и Владимирской областей. Вся необходимая помощь со стороны коллег оказывается в полном объёме. Спасибо им за это", - написал глава региона.
Как сообщала администрация Костромской области, автобус с учителями из региона, ехавшими в Москву на торжество, попал в ДТП на границе Ярославской и Владимирской областей. Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе выйти на профильные структуры соседних регионов для организации сопровождения педагогов.
В пресс-службе УМВД по Владимирской области отметили, что ДТП произошло на территории региона в Александровском районе. По предварительной информации, водитель автобуса допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении большегрузным автомобилем. В результате ДТП водитель автобуса погиб. Сообщалось, что по состоянию на 15.30, за медицинской помощью обратились 20 пассажиров автобуса, из которых двое в тяжелом состоянии. В пресс-службе уточнили, что всего в автобусе находились 49 пассажиров и водитель.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Во Владимирской области водитель наехал на полицейского и сбежал
4 сентября, 12:33
 
ПроисшествияКостромская областьВладимирская областьАлександровСергей Ситников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала