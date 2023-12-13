https://ria.ru/20231213/ubiystvo-1915464438.html

Рецидивист признал вину в убийстве девушки в красноярском Дивногорске

Рецидивист признал вину в убийстве девушки в красноярском Дивногорске - РИА Новости, 13.12.2023

Рецидивист признал вину в убийстве девушки в красноярском Дивногорске

Рецидивист признал вину в убийстве 16-летней девушки в красноярском Дивногорске, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:31

2023-12-13T10:31

2023-12-13T10:31

происшествия

дивногорск

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КРАСНОЯРСК, 13 дек - РИА Новости. Рецидивист признал вину в убийстве 16-летней девушки в красноярском Дивногорске, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ведомство ранее сообщало, что 35-летний Иван Папенко неоднократно судим Дивногорским городским судом за угон, кражи, убийство и изнасилование. Он освободился из колонии 14 июля, за пару недель до нового преступления. На старом виадуке, где произошло убийство девушки, Папенко в 2015 году изнасиловал и ограбил женщину. "Сегодня прокурор изложил суть предъявленного обвинения, начался допрос потерпевших и свидетелей, планируется исследование материалов уголовного дела. Папенко в суде признал вину и раскаялся", - говорится в релизе. В ведомстве сообщили, что государственное обвинение поддерживает лично прокурор края Роман Тютюник. Девушка исчезла в конце июля, впоследствии ее нашли убитой в лесополосе близ федеральной трассы. Подозреваемого вскоре обнаружили и задержали благодаря совпадению биологического образца из федеральной базы данных геномной информации с материалом, обнаруженным на теле жертвы. Мужчина затащил девушку в лесополосу, где ограбил, совершил насильственные действия сексуального характера и убил.

https://ria.ru/20231210/mvd-1914940952.html

https://ria.ru/20231010/ubiystvo-1901780874.html

дивногорск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, дивногорск