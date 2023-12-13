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Рецидивист признал вину в убийстве девушки в красноярском Дивногорске - РИА Новости, 13.12.2023
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10:31 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/ubiystvo-1915464438.html
Рецидивист признал вину в убийстве девушки в красноярском Дивногорске
Рецидивист признал вину в убийстве девушки в красноярском Дивногорске - РИА Новости, 13.12.2023
Рецидивист признал вину в убийстве девушки в красноярском Дивногорске
Рецидивист признал вину в убийстве 16-летней девушки в красноярском Дивногорске, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:31
2023-12-13T10:31
происшествия
дивногорск
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КРАСНОЯРСК, 13 дек - РИА Новости. Рецидивист признал вину в убийстве 16-летней девушки в красноярском Дивногорске, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ведомство ранее сообщало, что 35-летний Иван Папенко неоднократно судим Дивногорским городским судом за угон, кражи, убийство и изнасилование. Он освободился из колонии 14 июля, за пару недель до нового преступления. На старом виадуке, где произошло убийство девушки, Папенко в 2015 году изнасиловал и ограбил женщину. "Сегодня прокурор изложил суть предъявленного обвинения, начался допрос потерпевших и свидетелей, планируется исследование материалов уголовного дела. Папенко в суде признал вину и раскаялся", - говорится в релизе. В ведомстве сообщили, что государственное обвинение поддерживает лично прокурор края Роман Тютюник. Девушка исчезла в конце июля, впоследствии ее нашли убитой в лесополосе близ федеральной трассы. Подозреваемого вскоре обнаружили и задержали благодаря совпадению биологического образца из федеральной базы данных геномной информации с материалом, обнаруженным на теле жертвы. Мужчина затащил девушку в лесополосу, где ограбил, совершил насильственные действия сексуального характера и убил.
https://ria.ru/20231210/mvd-1914940952.html
https://ria.ru/20231010/ubiystvo-1901780874.html
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происшествия, дивногорск
Происшествия, Дивногорск
Рецидивист признал вину в убийстве девушки в красноярском Дивногорске

Рецидивист признал вину в убийстве 16-летней девушки в красноярском Дивногорске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 13 дек - РИА Новости. Рецидивист признал вину в убийстве 16-летней девушки в красноярском Дивногорске, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ведомство ранее сообщало, что 35-летний Иван Папенко неоднократно судим Дивногорским городским судом за угон, кражи, убийство и изнасилование. Он освободился из колонии 14 июля, за пару недель до нового преступления. На старом виадуке, где произошло убийство девушки, Папенко в 2015 году изнасиловал и ограбил женщину.
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"Сегодня прокурор изложил суть предъявленного обвинения, начался допрос потерпевших и свидетелей, планируется исследование материалов уголовного дела. Папенко в суде признал вину и раскаялся", - говорится в релизе.
В ведомстве сообщили, что государственное обвинение поддерживает лично прокурор края Роман Тютюник.
Девушка исчезла в конце июля, впоследствии ее нашли убитой в лесополосе близ федеральной трассы. Подозреваемого вскоре обнаружили и задержали благодаря совпадению биологического образца из федеральной базы данных геномной информации с материалом, обнаруженным на теле жертвы. Мужчина затащил девушку в лесополосу, где ограбил, совершил насильственные действия сексуального характера и убил.
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