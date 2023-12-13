https://ria.ru/20231213/tsik-1915508360.html

В ЦИК назвали сумму, выделенную на проведение выборов президента России

В ЦИК назвали сумму, выделенную на проведение выборов президента России - РИА Новости, 13.12.2023

В ЦИК назвали сумму, выделенную на проведение выборов президента России

В ЦИК РФ в полном объеме поступили средства на подготовку проведения выборов президента РФ в сумме 33,2 миллиарда рублей, большая часть денег предусмотрена для... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:14

2023-12-13T13:14

2023-12-13T13:14

политика

россия

николай булаев

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915051710_0:13:3072:1741_1920x0_80_0_0_d9dce1b94bc728cefc07649fcf62c7d0.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В ЦИК РФ в полном объеме поступили средства на подготовку проведения выборов президента РФ в сумме 33,2 миллиарда рублей, большая часть денег предусмотрена для избиркомов регионов, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. "В федеральном бюджете на 2023 год на подготовку проведения выборов президента РФ предусмотрены средства в сумме 33,2 миллиардов, которые поступили в распоряжение ЦИК России в полном объеме. Указанные средства позволяют обеспечить все мероприятия, связанные с организацией выборов", - сказал Булаев на заседании ЦИК, говоря о проведении выборов президента РФ в 2024 году в новых субъектах России. Зампред ЦИК подчеркнул, что основная сумма выделена для оплаты расходов избирательных комиссий регионов. "На оплату расходов для нижестоящих избирательных комиссий – 32,8 миллиарда, федеральным органам исполнительной власти, министерству иностранных дел, Минобороны… - 170 миллионов рублей, на расходы ЦИК, связанные с проведением выборов, – 217,1 миллиона рублей… Распределены средства для 89 регионов России в сумме 20,8 миллиардов рублей", - добавил Булаев. На заседании ЦИК РФ было принято постановление о распределении средств федерального бюджета, выделенных для подготовки и проведения президентских выборов 2024 года. В документе также предусмотрено распределение средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента РФ для избирательных комиссий РФ, в том числе для участковых избирательных комиссий, в сумме 32,8 миллиардов рублей, для федеральных органов исполнительной власти - главным распорядителям средств федерального бюджета, в ведении которых находятся дипломатические представительства, консульские учреждения и воинские части, образующие избирательные участки, – 170 миллионов рублей, ЦИК РФ на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов – 217 миллионов рублей. Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.

https://ria.ru/20231213/bulaev-1915494244.html

https://ria.ru/20231213/tsik-1915493651.html

https://ria.ru/20231211/piskarev-1915062585.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, николай булаев, совет федерации рф