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В ЦИК назвали сумму, выделенную на проведение выборов президента России - РИА Новости, 13.12.2023
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13:14 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/tsik-1915508360.html
В ЦИК назвали сумму, выделенную на проведение выборов президента России
В ЦИК назвали сумму, выделенную на проведение выборов президента России - РИА Новости, 13.12.2023
В ЦИК назвали сумму, выделенную на проведение выборов президента России
В ЦИК РФ в полном объеме поступили средства на подготовку проведения выборов президента РФ в сумме 33,2 миллиарда рублей, большая часть денег предусмотрена для... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:14
2023-12-13T13:14
политика
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николай булаев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В ЦИК РФ в полном объеме поступили средства на подготовку проведения выборов президента РФ в сумме 33,2 миллиарда рублей, большая часть денег предусмотрена для избиркомов регионов, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. "В федеральном бюджете на 2023 год на подготовку проведения выборов президента РФ предусмотрены средства в сумме 33,2 миллиардов, которые поступили в распоряжение ЦИК России в полном объеме. Указанные средства позволяют обеспечить все мероприятия, связанные с организацией выборов", - сказал Булаев на заседании ЦИК, говоря о проведении выборов президента РФ в 2024 году в новых субъектах России. Зампред ЦИК подчеркнул, что основная сумма выделена для оплаты расходов избирательных комиссий регионов. "На оплату расходов для нижестоящих избирательных комиссий – 32,8 миллиарда, федеральным органам исполнительной власти, министерству иностранных дел, Минобороны… - 170 миллионов рублей, на расходы ЦИК, связанные с проведением выборов, – 217,1 миллиона рублей… Распределены средства для 89 регионов России в сумме 20,8 миллиардов рублей", - добавил Булаев. На заседании ЦИК РФ было принято постановление о распределении средств федерального бюджета, выделенных для подготовки и проведения президентских выборов 2024 года. В документе также предусмотрено распределение средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента РФ для избирательных комиссий РФ, в том числе для участковых избирательных комиссий, в сумме 32,8 миллиардов рублей, для федеральных органов исполнительной власти - главным распорядителям средств федерального бюджета, в ведении которых находятся дипломатические представительства, консульские учреждения и воинские части, образующие избирательные участки, – 170 миллионов рублей, ЦИК РФ на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов – 217 миллионов рублей. Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.
https://ria.ru/20231213/bulaev-1915494244.html
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политика, россия, николай булаев, совет федерации рф
Политика, Россия, Николай Булаев, Совет Федерации РФ
В ЦИК назвали сумму, выделенную на проведение выборов президента России

Булаев: 33,2 миллиарда рублей поступили в ЦИК для проведения выборов президента

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБилборд с информацией о датах выборов президента России
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Билборд с информацией о датах выборов президента России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В ЦИК РФ в полном объеме поступили средства на подготовку проведения выборов президента РФ в сумме 33,2 миллиарда рублей, большая часть денег предусмотрена для избиркомов регионов, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"В федеральном бюджете на 2023 год на подготовку проведения выборов президента РФ предусмотрены средства в сумме 33,2 миллиардов, которые поступили в распоряжение ЦИК России в полном объеме. Указанные средства позволяют обеспечить все мероприятия, связанные с организацией выборов", - сказал Булаев на заседании ЦИК, говоря о проведении выборов президента РФ в 2024 году в новых субъектах России.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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Зампред ЦИК подчеркнул, что основная сумма выделена для оплаты расходов избирательных комиссий регионов.
"На оплату расходов для нижестоящих избирательных комиссий – 32,8 миллиарда, федеральным органам исполнительной власти, министерству иностранных дел, Минобороны… - 170 миллионов рублей, на расходы ЦИК, связанные с проведением выборов, – 217,1 миллиона рублей… Распределены средства для 89 регионов России в сумме 20,8 миллиардов рублей", - добавил Булаев.
На заседании ЦИК РФ было принято постановление о распределении средств федерального бюджета, выделенных для подготовки и проведения президентских выборов 2024 года.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
ЦИК предложил не публиковать списки участков на выборах в ряде регионов
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В документе также предусмотрено распределение средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента РФ для избирательных комиссий РФ, в том числе для участковых избирательных комиссий, в сумме 32,8 миллиардов рублей, для федеральных органов исполнительной власти - главным распорядителям средств федерального бюджета, в ведении которых находятся дипломатические представительства, консульские учреждения и воинские части, образующие избирательные участки, – 170 миллионов рублей, ЦИК РФ на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов – 217 миллионов рублей.
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.
В.Пискарев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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11 декабря, 13:55
 
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