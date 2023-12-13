Рейтинг@Mail.ru
ЦИК передал мандат экс-депутата КПРФ Блоцкого Егорову - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 13.12.2023 (обновлено: 11:29 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/tsik-1915479749.html
ЦИК передал мандат экс-депутата КПРФ Блоцкого Егорову
ЦИК передал мандат экс-депутата КПРФ Блоцкого Егорову - РИА Новости, 13.12.2023
ЦИК передал мандат экс-депутата КПРФ Блоцкого Егорову
Центральная избирательная комиссия РФ передала мандат экс-депутата Госдумы от КПРФ Владимира Блоцкого первому секретарю нижегородского регионального отделения... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:28
2023-12-13T11:29
политика
госдума рф
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6b53869057ceda1d10526b1fd1a9ec8.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ передала мандат экс-депутата Госдумы от КПРФ Владимира Блоцкого первому секретарю нижегородского регионального отделения партии Владиславу Егорову, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующее постановление принято на заседании комиссии. Госдума на пленарном заседании ранне приняла проект постановления о прекращении с 4 декабря полномочий депутата Владимира Блоцкого (КПРФ) на основании письменного заявления о сложении депутатских полномочий.
https://ria.ru/20220415/dokhod-1783776635.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b846f373bb5ad8e86ee0097c4b8bfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, госдума рф, кпрф
Политика, Госдума РФ, КПРФ
ЦИК передал мандат экс-депутата КПРФ Блоцкого Егорову

ЦИК передал Егорову мандат экс-депутата КПРФ Блоцкого

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ передала мандат экс-депутата Госдумы от КПРФ Владимира Блоцкого первому секретарю нижегородского регионального отделения партии Владиславу Егорову, передает корреспондент РИА Новости.
Соответствующее постановление принято на заседании комиссии.
Госдума на пленарном заседании ранне приняла проект постановления о прекращении с 4 декабря полномочий депутата Владимира Блоцкого (КПРФ) на основании письменного заявления о сложении депутатских полномочий.
Депутат Владимир Блоцкий - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Депутат Блоцкий от КПРФ стал самым богатым в Госдуме по итогам 2021 года
15 апреля 2022, 17:22
 
ПолитикаГосдума РФКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала