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ЦИК передал мандат экс-депутата КПРФ Блоцкого Егорову

ЦИК передал мандат экс-депутата КПРФ Блоцкого Егорову - РИА Новости, 13.12.2023

ЦИК передал мандат экс-депутата КПРФ Блоцкого Егорову

Центральная избирательная комиссия РФ передала мандат экс-депутата Госдумы от КПРФ Владимира Блоцкого первому секретарю нижегородского регионального отделения... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:28

2023-12-13T11:28

2023-12-13T11:29

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ передала мандат экс-депутата Госдумы от КПРФ Владимира Блоцкого первому секретарю нижегородского регионального отделения партии Владиславу Егорову, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующее постановление принято на заседании комиссии. Госдума на пленарном заседании ранне приняла проект постановления о прекращении с 4 декабря полномочий депутата Владимира Блоцкого (КПРФ) на основании письменного заявления о сложении депутатских полномочий.

https://ria.ru/20220415/dokhod-1783776635.html

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