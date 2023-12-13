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ТНТ Music оштрафовали за ЛГБТ*-пропаганду среди несовершеннолетних - РИА Новости, 13.12.2023
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Шоубиз
 
18:09 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/tnt-1915595951.html
ТНТ Music оштрафовали за ЛГБТ*-пропаганду среди несовершеннолетних
ТНТ Music оштрафовали за ЛГБТ*-пропаганду среди несовершеннолетних - РИА Новости, 13.12.2023
ТНТ Music оштрафовали за ЛГБТ*-пропаганду среди несовершеннолетних
Телеканал ТНТ Music оштрафован за ЛГБТ*-пропаганду среди несовершеннолетних, информация об этом размещена на сайте Таганского суда Москвы. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:09
2023-12-13T18:09
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Телеканал ТНТ Music оштрафован за ЛГБТ*-пропаганду среди несовершеннолетних, информация об этом размещена на сайте Таганского суда Москвы. Там же указано, что заседание завершено и вынесено решение. Ответчиком выступает ООО "Фонбет ТВ" — учредитель ТНТ Music.Дело было заведено по части 2 статьи 6.21.2 КоАП России, которая отвечает за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.Максимальное наказание по этой статье для юридических лиц — до четырех миллионов рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.Что конкретно стало поводом для возбуждения дела, не уточняется.Ранее на ТНТ Music были составлены четыре аналогичных протокола. По одному из них слушания завершились сегодня. *Запрещенная в России экстремистская организация
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новости шоу-бизнеса, лгбт-сообщество, происшествия, тнт (телеканал)
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, ЛГБТ-сообщество, Происшествия, ТНТ (телеканал)
ТНТ Music оштрафовали за ЛГБТ*-пропаганду среди несовершеннолетних

Cуд оштрафовал ТНТ Music за пропаганду ЛГБТ*-движения среди несовершеннолетних

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Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Телеканал ТНТ Music оштрафован за ЛГБТ*-пропаганду среди несовершеннолетних, информация об этом размещена на сайте Таганского суда Москвы.
© https://mos-gorsud.ru/Скриншот с постановление об адмистративном наказании для ООО "ФОНБЕТ ТВ"
Скриншот с постановление об адмистративном наказании для ООО ФОНБЕТ ТВ
© https://mos-gorsud.ru/
Скриншот с постановление об адмистративном наказании для ООО "ФОНБЕТ ТВ"
Там же указано, что заседание завершено и вынесено решение. Ответчиком выступает ООО "Фонбет ТВ" — учредитель ТНТ Music.
Дело было заведено по части 2 статьи 6.21.2 КоАП России, которая отвечает за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.
Максимальное наказание по этой статье для юридических лиц — до четырех миллионов рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Что конкретно стало поводом для возбуждения дела, не уточняется.
Ранее на ТНТ Music были составлены четыре аналогичных протокола. По одному из них слушания завершились сегодня.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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