https://ria.ru/20231213/tnt-1915595951.html

ТНТ Music оштрафовали за ЛГБТ*-пропаганду среди несовершеннолетних

ТНТ Music оштрафовали за ЛГБТ*-пропаганду среди несовершеннолетних - РИА Новости, 13.12.2023

ТНТ Music оштрафовали за ЛГБТ*-пропаганду среди несовершеннолетних

Телеканал ТНТ Music оштрафован за ЛГБТ*-пропаганду среди несовершеннолетних, информация об этом размещена на сайте Таганского суда Москвы. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T18:09

2023-12-13T18:09

2023-12-13T18:09

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Телеканал ТНТ Music оштрафован за ЛГБТ*-пропаганду среди несовершеннолетних, информация об этом размещена на сайте Таганского суда Москвы. Там же указано, что заседание завершено и вынесено решение. Ответчиком выступает ООО "Фонбет ТВ" — учредитель ТНТ Music.Дело было заведено по части 2 статьи 6.21.2 КоАП России, которая отвечает за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.Максимальное наказание по этой статье для юридических лиц — до четырех миллионов рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.Что конкретно стало поводом для возбуждения дела, не уточняется.Ранее на ТНТ Music были составлены четыре аналогичных протокола. По одному из них слушания завершились сегодня. *Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20231201/lazarev-1913235969.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новости шоу-бизнеса, лгбт-сообщество, происшествия, тнт (телеканал)