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ТНТ Music грозит штраф до 16 миллионов рублей за ЛГБТ-пропаганду - РИА Новости, 31.10.2023
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Шоубиз
 
17:23 31.10.2023 (обновлено: 19:28 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/shtraf-1906474997.html
ТНТ Music грозит штраф до 16 миллионов рублей за ЛГБТ-пропаганду
ТНТ Music грозит штраф до 16 миллионов рублей за ЛГБТ-пропаганду - РИА Новости, 31.10.2023
ТНТ Music грозит штраф до 16 миллионов рублей за ЛГБТ-пропаганду
ТНТ Music грозит штраф до 16 миллионов рублей за ЛГБТ-пропаганду, информация об этом размещена на сайте Таганского районного суда Москвы. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:23
2023-10-31T19:28
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. ТНТ Music грозит штраф до 16 миллионов рублей за ЛГБТ-пропаганду, информация об этом размещена на сайте Таганского районного суда Москвы.Дела были зарегистрированы в ведомстве 30 октября в отношении ООО "Фонбет ТВ" (учредитель ТНТ Music и двух радиостанций.— Прим. ред.). Отмечается, что на компанию поступили сразу четыре протокола.В документах указана часть 2 статьи 6.21.2 КоАП России, которая отвечает за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.Максимальное наказание по этой статье для юридических лиц — до четырех миллионов рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.Что именно стало поводом для возбуждения административных дел, неизвестно. Дата заседания по ним пока не назначена.
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Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, ЛГБТ-сообщество, Москва, Россия
ТНТ Music грозит штраф до 16 миллионов рублей за ЛГБТ-пропаганду

На ТНТ Music составили четыре протокола на 16 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. ТНТ Music грозит штраф до 16 миллионов рублей за ЛГБТ-пропаганду, информация об этом размещена на сайте Таганского районного суда Москвы.
© Официальный портал судов общей юрисдикции г. МосквыНа ТНТ Music составили четыре протокола на16 миллионов рублей за ЛГБТ-пропаганду
На ТНТ Music составили четыре протокола на16 миллионов рублей за ЛГБТ-пропаганду
© Официальный портал судов общей юрисдикции г. Москвы
На ТНТ Music составили четыре протокола на16 миллионов рублей за ЛГБТ-пропаганду
Дела были зарегистрированы в ведомстве 30 октября в отношении ООО "Фонбет ТВ" (учредитель ТНТ Music и двух радиостанций.— Прим. ред.). Отмечается, что на компанию поступили сразу четыре протокола.
В документах указана часть 2 статьи 6.21.2 КоАП России, которая отвечает за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.
Максимальное наказание по этой статье для юридических лиц — до четырех миллионов рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Что именно стало поводом для возбуждения административных дел, неизвестно. Дата заседания по ним пока не назначена.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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