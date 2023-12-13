https://ria.ru/20231213/telefony-1915521884.html

Совфед одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах

Совфед одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах - РИА Новости, 13.12.2023

Совфед одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах

Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:00

2023-12-13T14:00

2023-12-13T15:43

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах.Согласно документу, их можно будет использовать только в экстренных случаях — например, при угрозе жизни или здоровью учеников и учителей.Предполагается, что администрация школ будет обязана рассматривать обращения педагогов о нарушении учащимися внутреннего распорядка, в том числе дисциплины на занятиях и правил поведения. Контролировать соблюдение этих норм будут учителя и руководители образовательной организации, а также другие должностные лица.В законе также прописали право педагогов на уважение их человеческого достоинства и защиту от всех форм насилия, раньше такая норма действовала только по отношению к школьникам. Кроме того, устанавливается обязанность руководителя образовательной организации принимать необходимые меры, направленные на защиту прав участников образовательных отношений, недопущение применения против них физического и психического насилия.Помимо этого, закон вводит обязательный урок труда в начальных и средних классах школ с 1 сентября 2024 года.Госдума приняла документ неделю назад.Инициативу в нижнюю палату внесла в октябре группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой.Она ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По словам парламентария, школы сами решат, как запрет на смартфоны реализуют на практике. Казакова также подчеркивала, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны.Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, отмечал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.

https://ria.ru/20231205/telefony-1913931394.html

https://ria.ru/20231117/elzhur-1778508047.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, общество, образование - общество