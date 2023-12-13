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Совфед одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах - РИА Новости, 13.12.2023
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14:00 13.12.2023 (обновлено: 15:43 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/telefony-1915521884.html
Совфед одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах
Совфед одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах - РИА Новости, 13.12.2023
Совфед одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах
Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:00
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах.Согласно документу, их можно будет использовать только в экстренных случаях — например, при угрозе жизни или здоровью учеников и учителей.Предполагается, что администрация школ будет обязана рассматривать обращения педагогов о нарушении учащимися внутреннего распорядка, в том числе дисциплины на занятиях и правил поведения. Контролировать соблюдение этих норм будут учителя и руководители образовательной организации, а также другие должностные лица.В законе также прописали право педагогов на уважение их человеческого достоинства и защиту от всех форм насилия, раньше такая норма действовала только по отношению к школьникам. Кроме того, устанавливается обязанность руководителя образовательной организации принимать необходимые меры, направленные на защиту прав участников образовательных отношений, недопущение применения против них физического и психического насилия.Помимо этого, закон вводит обязательный урок труда в начальных и средних классах школ с 1 сентября 2024 года.Госдума приняла документ неделю назад.Инициативу в нижнюю палату внесла в октябре группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой.Она ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По словам парламентария, школы сами решат, как запрет на смартфоны реализуют на практике. Казакова также подчеркивала, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны.Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, отмечал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
https://ria.ru/20231205/telefony-1913931394.html
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Совфед одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах

Совфед одобрил использование телефонов в школах только в экстренных случаях

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации в Москве
Здание Совета Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах.
Согласно документу, их можно будет использовать только в экстренных случаях — например, при угрозе жизни или здоровью учеников и учителей.
Предполагается, что администрация школ будет обязана рассматривать обращения педагогов о нарушении учащимися внутреннего распорядка, в том числе дисциплины на занятиях и правил поведения. Контролировать соблюдение этих норм будут учителя и руководители образовательной организации, а также другие должностные лица.
В законе также прописали право педагогов на уважение их человеческого достоинства и защиту от всех форм насилия, раньше такая норма действовала только по отношению к школьникам.
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Кроме того, устанавливается обязанность руководителя образовательной организации принимать необходимые меры, направленные на защиту прав участников образовательных отношений, недопущение применения против них физического и психического насилия.
Помимо этого, закон вводит обязательный урок труда в начальных и средних классах школ с 1 сентября 2024 года.
Госдума приняла документ неделю назад.
Инициативу в нижнюю палату внесла в октябре группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой.
Она ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По словам парламентария, школы сами решат, как запрет на смартфоны реализуют на практике. Казакова также подчеркивала, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны.
Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, отмечал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
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