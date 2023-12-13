https://ria.ru/20231213/tailand-1915480196.html

В Таиланде выделят вернувшимся из Израиля рабочим компенсации

В Таиланде выделят вернувшимся из Израиля рабочим компенсации - РИА Новости, 13.12.2023

В Таиланде выделят вернувшимся из Израиля рабочим компенсации

Кабинет министров Таиланда одобрил бюджет в размере 750 миллионов батов (21 миллион долларов) в качестве компенсации тайским рабочим и их семьям, оказавшимся в... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:32

2023-12-13T11:32

2023-12-13T11:32

в мире

израиль

хамас

таиланд

палестина

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905015373_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_7026c74cdb268d22d3667803a49c5802.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Кабинет министров Таиланда одобрил бюджет в размере 750 миллионов батов (21 миллион долларов) в качестве компенсации тайским рабочим и их семьям, оказавшимся в зоне палестино-израильского конфликта, сообщил пресс-секретарь правительства Чай Ватчаронг. По его словам, на которые ссылается тайская газета Bangkok Post, правительство подтвердило выделение средств в размере 750 миллионов батов (21 миллиона долларов) из государственного бюджета для поддержки 15 тысяч тайских рабочих, попавших в зону вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной. Каждому из них будет направлено по 50 тысяч батов (1,4 тысячи долларов). Как отмечает издание, в конце октября кабинет министров Таиланда дал указание министерству труда в сотрудничестве с профильными ведомствами разработать критерии для выплат своим гражданам. Так, на сегодняшний день были составлены четыре группы. В первую вошли около 10 тысяч человек, вернувшихся после начала эскалации ближневосточного конфликта. Во вторую были включены семьи 39 погибших тайцев. Третью составили 960 тайских рабочих, которые на момент начала эскалации были на родине, но позже уехали в Израиль. В четвертую вошли еще 4,5 тысячи человек, которые планируют вернуться в Израиль. Как уточняет издание, власти Таиланда предоставляют своим гражданам программы профессиональной переподготовки, которые помогают найти работу на родине. На сегодняшний день более 860 вернувшихся из Израиля тайцев выразили желание пройти курсы. В Израиле на момент начала конфликта находилось более 30 тысяч граждан Таиланда, преимущественно работавших там в качестве сельскохозяйственных рабочих в рамках двустороннего межправительственного соглашения. Около 9 тысяч из них зарегистрировались в посольстве Таиланда в Тель-Авиве как желающие эвакуироваться из Израиля, однако некоторые впоследствии приняли решение остаться. По данным МИД на начало ноября, силами ВВС Таиланда и привлеченных таиландским правительством к эвакуации коммерческих авиакомпаний из Израиля эвакуированы более 8 тысяч человек, самостоятельно покинули Израиль более тысячи таиландских граждан. Операция по эвакуации в настоящее время свернута в связи с тем, что новых желающих эвакуироваться граждан в посольстве Таиланда в Израиле не зарегистрировано. Согласно информации на начало декабря, на родину вернулись в общей сложности 23 освобожденных тайских заложника. Считается, что в руках ХАМАС остаются еще восемь граждан Таиланда. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 49 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

израиль

таиланд

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, таиланд, палестина, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году