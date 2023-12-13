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Белый дом: Байден не помилует сына, если его признают виновным - РИА Новости, 13.12.2023
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23:32 13.12.2023 (обновлено: 23:39 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/syn-1915654462.html
Белый дом: Байден не помилует сына, если его признают виновным
Белый дом: Байден не помилует сына, если его признают виновным - РИА Новости, 13.12.2023
Белый дом: Байден не помилует сына, если его признают виновным
Президент США Джо Байден не намерен помиловать своего сына Хантера Байдена, если его признают виновным по вменяемым налоговым преступлениям, сообщила... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T23:32
2023-12-13T23:39
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден не намерен помиловать своего сына Хантера Байдена, если его признают виновным по вменяемым налоговым преступлениям, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов с 2016 по 2020 год. Как отмечалось, вместо уплаты налогов он тратил миллионы долларов на "экстравагантный образ жизни", в том числе на наркотики и эскортниц. СМИ сообщали, что по новым обвинениям ему грозит до 17 лет тюрьмы. Защита Хантера Байдена назвала дело против него о неуплате налогов политически мотивированным. "Я предельно ясно дала понять: президент не собирается помиловать своего сына", - сказала она в ходе брифинга.В июле Белый дом также исключал, что Байдену придется помиловать своего сына по обвинениям в неуплате налогов и незаконном хранении оружия.Хантер Байден - первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.
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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер
Белый дом: Байден не помилует сына, если его признают виновным

Белый дом: Байден не помилует сына в случае его вины по налоговым преступлениям

© AP Photo / Visar KryeziuДжо Байден с сыном Хантером
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Джо Байден с сыном Хантером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден не намерен помиловать своего сына Хантера Байдена, если его признают виновным по вменяемым налоговым преступлениям, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов с 2016 по 2020 год. Как отмечалось, вместо уплаты налогов он тратил миллионы долларов на "экстравагантный образ жизни", в том числе на наркотики и эскортниц. СМИ сообщали, что по новым обвинениям ему грозит до 17 лет тюрьмы. Защита Хантера Байдена назвала дело против него о неуплате налогов политически мотивированным.
«
"Я предельно ясно дала понять: президент не собирается помиловать своего сына", - сказала она в ходе брифинга.
В июле Белый дом также исключал, что Байдену придется помиловать своего сына по обвинениям в неуплате налогов и незаконном хранении оружия.
Хантер Байден - первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Байдена злят нападки на сына, пишут СМИ
12 декабря, 17:25
 
В миреСШАДжо БайденКарин Жан-Пьер
 
 
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