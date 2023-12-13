https://ria.ru/20231213/soglasheniya-1915511473.html

Совфед приостановил некоторые нормы налоговых соглашений с 38 странами

Совфед приостановил некоторые нормы налоговых соглашений с 38 странами - РИА Новости, 13.12.2023

Совфед приостановил некоторые нормы налоговых соглашений с 38 странами

Сенаторы в среду одобрили закон о приостановлении действия отдельных положений международных договоров по налогообложению с иностранными государствами,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:22

2023-12-13T13:22

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сенаторы в среду одобрили закон о приостановлении действия отдельных положений международных договоров по налогообложению с иностранными государствами, совершающими недружественные действия против России.Необходимость такого решения вызвана изменившимися условиями экономической деятельности, обусловленными введением санкций со стороны западных государств и, как следствие, беспрецедентным давлением на экономику страны, говорится в сопроводительных документах. В связи с введением санкций президент России Владимир Путин 8 августа подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными странами и поручил МИД РФ уведомить эти страны о приостановке, правительству - внести в Госдуму соответствующий законопроект.Это страны - США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Португалия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Ирландия, Албания, Румыния, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Македония, Швейцария, Люксембург, Кипр, Греция, Мальта, Литва, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Корея и Япония.Документ приостанавливает действие практически всех положений, касающихся договоренностей, в каком государстве доход будет облагаться налогом, а также применение пониженных ставок, льгот и освобождений с этими 38 странами. Также приостанавливается действие правил налогообложения дивидендов, процентов; доходов от недвижимости, от продажи движимого и недвижимого имущества, от авторских прав и лицензий, от работы по найму; гонораров, пенсий и других доходов.Вместе с тем, договоры продолжат действовать в части общих положений, методов устранения двойного налогообложения, взаимосогласительных процедур, обмена информацией, налоговых привилегий сотрудников дипломатических миссий, а также их заключительных положений.

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