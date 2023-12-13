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Матвиенко призналась, что у нее мурашки от песни "Встанем" - РИА Новости, 13.12.2023
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Культура
 
16:13 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/shaman-1915564074.html
Матвиенко призналась, что у нее мурашки от песни "Встанем"
Матвиенко призналась, что у нее мурашки от песни "Встанем" - РИА Новости, 13.12.2023
Матвиенко призналась, что у нее мурашки от песни "Встанем"
Певец "Shaman" Ярослав Дронов поет о том, о чем говорит его душа, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, добавив, что у нее были мурашки от... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:13
2023-12-13T16:13
культура
новости культуры
россия
валентина матвиенко
shaman (ярослав дронов)
совет федерации рф
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Певец "Shaman" Ярослав Дронов поет о том, о чем говорит его душа, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, добавив, что у нее были мурашки от его песни "Встанем", когда она ее впервые услышала. В Совете Федерации в среду прошел концерт певца Shaman. Артист поздравил сенаторов с 30-летием палаты. Он исполнил песни "Моя Россия", "Мы", "Встанем" и "Я русский", а также гимн России. "Ярослав знает, мы с ним говорили, первое наше "знакомство". Еду в машине на работу, интернет включаю и слышу песню "Встанем". Искренне вам говорю, клянусь, у меня мурашки по телу. Я несколько раз ее включала по дороге", - рассказала Матвиенко после концерта. Она добавила, что в это время как раз началась СВО, "понятны наши чувства". "Пожалуйста, выведите из интернета на экран. Как раз было пленарное заседание. Мне говорят, технически это невозможно. Я говорю: "Возможно! Сделайте!", подчеркнула парламентарий, отметив, что все сенаторы встали под эту песню. Такого аншлага, как на этом концерте, не было даже на самых важных заседаниях Совета Федерации, заявила также сенатор. "Одного только боюсь – чтобы вы никогда не заболели звёздной болезнью, потому что на ваши плечи молодые, ещё не окрепшие свалилась такая слава, такое уважение, такой почёт, дорожите этим", - продолжила Матвиенко. Она также сказала, что певец Shaman – "талантище" и очень артистичный. "У вас всё гармонично! Вы поёте то, о чём поёт ваша душа – и это видно. Ваша искренность, ваша молодость. Я хочу, чтобы вам всегда сопутствовал успех", - заключила политик.
https://ria.ru/20221025/shaman-1826697556.html
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новости культуры, россия, валентина матвиенко, shaman (ярослав дронов) , совет федерации рф
Культура, Новости культуры, Россия, Валентина Матвиенко, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Совет Федерации РФ
Матвиенко призналась, что у нее мурашки от песни "Встанем"

Матвиенко: SHAMAN поет о том, что говорит его душа, у него все гармонично

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN (Ярослав Дронов)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Певец "Shaman" Ярослав Дронов поет о том, о чем говорит его душа, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, добавив, что у нее были мурашки от его песни "Встанем", когда она ее впервые услышала.
В Совете Федерации в среду прошел концерт певца Shaman. Артист поздравил сенаторов с 30-летием палаты. Он исполнил песни "Моя Россия", "Мы", "Встанем" и "Я русский", а также гимн России.
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"Ярослав знает, мы с ним говорили, первое наше "знакомство". Еду в машине на работу, интернет включаю и слышу песню "Встанем". Искренне вам говорю, клянусь, у меня мурашки по телу. Я несколько раз ее включала по дороге", - рассказала Матвиенко после концерта. Она добавила, что в это время как раз началась СВО, "понятны наши чувства".
"Пожалуйста, выведите из интернета на экран. Как раз было пленарное заседание. Мне говорят, технически это невозможно. Я говорю: "Возможно! Сделайте!", подчеркнула парламентарий, отметив, что все сенаторы встали под эту песню. Такого аншлага, как на этом концерте, не было даже на самых важных заседаниях Совета Федерации, заявила также сенатор.
"Одного только боюсь – чтобы вы никогда не заболели звёздной болезнью, потому что на ваши плечи молодые, ещё не окрепшие свалилась такая слава, такое уважение, такой почёт, дорожите этим", - продолжила Матвиенко.
Она также сказала, что певец Shaman – "талантище" и очень артистичный. "У вас всё гармонично! Вы поёте то, о чём поёт ваша душа – и это видно. Ваша искренность, ваша молодость. Я хочу, чтобы вам всегда сопутствовал успех", - заключила политик.
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КультураНовости культурыРоссияВалентина МатвиенкоSHAMAN (Ярослав Дронов)Совет Федерации РФ
 
 
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