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Совфед ужесточил ответственность за пронос телефонов в колонии
Совфед ужесточил ответственность за пронос телефонов в колонии - РИА Новости, 13.12.2023
Совфед ужесточил ответственность за пронос телефонов в колонии
Совет Федерации на заседании в среду одобрил два закона, один из которых ужесточает административную ответственность за пронос телефонов в колонии, а второй... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:47
2023-12-13T13:47
2023-12-13T13:57
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил два закона, один из которых ужесточает административную ответственность за пронос телефонов в колонии, а второй вводит уголовную за повторное совершение данного правонарушения.Первым законом вносятся изменения в статью 19.12 КоАП РФ, предусматривающие усиление административной ответственности за передачу либо попытку передачи любым способом лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых указанным лицом запрещено законом. Предполагается введение наказания в виде наложения административного штрафа от 5 до 10 тысяч рублей (сейчас от 3 до 5 тысяч рублей) с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.Передача или попытка передачи любым способом подобным лицам средств мобильной связи и иных средств коммуникации и (или) обеспечивающих их работу комплектующих к ним, приобретение, хранение или использование которых указанным лицом запрещено законом, выделяется в отдельную категорию и предполагает наложение штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей.Военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, и имеющие специальные звания сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, Государственной противопожарной службы и таможенных органов будут нести административную ответственность на общих основаниях.Второй закон УК РФ дополняется новой статьей, предусматривающей ответственность за передачу любым способом лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, средств мобильной связи и иных средств коммуникации и (или) обеспечивающих их работу комплектующих к ним, приобретение, хранение или использование которых указанным лицом запрещено законом, совершенную лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 2 статьи 19.12 КоАП РФ, или имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей 321.1 УК РФ. За указанные деяния устанавливается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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Совфед ужесточил ответственность за пронос телефонов в колонии
СФ одобрил введение уголовного наказания за повторный пронос телефонов в колонии
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил два закона, один из которых ужесточает административную ответственность за пронос телефонов в колонии, а второй вводит уголовную за повторное совершение данного правонарушения.
Первым законом вносятся изменения в статью 19.12 КоАП РФ
, предусматривающие усиление административной ответственности за передачу либо попытку передачи любым способом лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых указанным лицом запрещено законом. Предполагается введение наказания в виде наложения административного штрафа от 5 до 10 тысяч рублей (сейчас от 3 до 5 тысяч рублей) с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.
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Передача или попытка передачи любым способом подобным лицам средств мобильной связи и иных средств коммуникации и (или) обеспечивающих их работу комплектующих к ним, приобретение, хранение или использование которых указанным лицом запрещено законом, выделяется в отдельную категорию и предполагает наложение штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей.
Военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, и имеющие специальные звания сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, Государственной противопожарной службы и таможенных органов будут нести административную ответственность на общих основаниях.
Второй закон УК РФ дополняется новой статьей, предусматривающей ответственность за передачу любым способом лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, средств мобильной связи и иных средств коммуникации и (или) обеспечивающих их работу комплектующих к ним, приобретение, хранение или использование которых указанным лицом запрещено законом, совершенную лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 2 статьи 19.12 КоАП РФ, или имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей 321.1 УК РФ. За указанные деяния устанавливается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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