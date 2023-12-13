https://ria.ru/20231213/sf-1915518983.html

Совфед ужесточил ответственность за пронос телефонов в колонии

Совфед ужесточил ответственность за пронос телефонов в колонии - РИА Новости, 13.12.2023

Совфед ужесточил ответственность за пронос телефонов в колонии

Совет Федерации на заседании в среду одобрил два закона, один из которых ужесточает административную ответственность за пронос телефонов в колонии, а второй... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:47

2023-12-13T13:47

2023-12-13T13:57

совет федерации рф

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил два закона, один из которых ужесточает административную ответственность за пронос телефонов в колонии, а второй вводит уголовную за повторное совершение данного правонарушения.Первым законом вносятся изменения в статью 19.12 КоАП РФ, предусматривающие усиление административной ответственности за передачу либо попытку передачи любым способом лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых указанным лицом запрещено законом. Предполагается введение наказания в виде наложения административного штрафа от 5 до 10 тысяч рублей (сейчас от 3 до 5 тысяч рублей) с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.Передача или попытка передачи любым способом подобным лицам средств мобильной связи и иных средств коммуникации и (или) обеспечивающих их работу комплектующих к ним, приобретение, хранение или использование которых указанным лицом запрещено законом, выделяется в отдельную категорию и предполагает наложение штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей.Военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, и имеющие специальные звания сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, Государственной противопожарной службы и таможенных органов будут нести административную ответственность на общих основаниях.Второй закон УК РФ дополняется новой статьей, предусматривающей ответственность за передачу любым способом лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, средств мобильной связи и иных средств коммуникации и (или) обеспечивающих их работу комплектующих к ним, приобретение, хранение или использование которых указанным лицом запрещено законом, совершенную лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 2 статьи 19.12 КоАП РФ, или имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей 321.1 УК РФ. За указанные деяния устанавливается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

https://ria.ru/20200724/1574847335.html

https://ria.ru/20171223/1511565644.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совет федерации рф, общество, россия