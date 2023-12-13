Третий зимний сезон проекта "Выходи во двор" стартует в Подмосковье
Каток во дворе дома. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Третий зимний сезон уникального проекта "Выходи во двор", где звезды отечественного хоккея встречаются с любительскими сборными Московской области, стартует 17 декабря в Подольске, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона.
Мероприятие пройдет на Ледовой арене "Витязь" по адресу: улица Кирова 63А. Программа: 11:00 – 11:45 – тренировка от хоккеистов КХЛ; 12:00 – 12:20 – церемония открытия III зимнего сезона проекта "Выходи во двор", разминка; 12:30 – матч "Легенды хоккея" с любительской сборной Подольска. Вход свободный.
Как отметили в пресс-службе, в первом матче сезона 2023-2024 против команды любителей из Подольска сыграют двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов; олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский; двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев; двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов.
А также на лед выйдут олимпийский чемпион Виталий Прохоров; олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев; трехкратный чемпион мира, обладатель кубка Гагарина Алексей Терещенко; трехкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Дмитрий Калинин и другие спортсмены.
Перед началом гала-матча для всех желающих двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков проведет на ледовой арене хоккейный мастер-класс. Зрителей ждет спортивный праздник, автограф-сессия и яркие эмоции.
Проект "Выходи во двор" стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.