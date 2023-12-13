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Третий зимний сезон проекта "Выходи во двор" стартует в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2023
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Новости Подмосковья
 
13:02 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/sezon-1915505503.html
Третий зимний сезон проекта "Выходи во двор" стартует в Подмосковье
Третий зимний сезон проекта "Выходи во двор" стартует в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2023
Третий зимний сезон проекта "Выходи во двор" стартует в Подмосковье
Третий зимний сезон уникального проекта "Выходи во двор", где звезды отечественного хоккея встречаются с любительскими сборными Московской области, стартует 17... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:02
2023-12-13T13:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
олимпийские игры
спорт
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Третий зимний сезон уникального проекта "Выходи во двор", где звезды отечественного хоккея встречаются с любительскими сборными Московской области, стартует 17 декабря в Подольске, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона. Мероприятие пройдет на Ледовой арене "Витязь" по адресу: улица Кирова 63А. Программа: 11:00 – 11:45 – тренировка от хоккеистов КХЛ; 12:00 – 12:20 – церемония открытия III зимнего сезона проекта "Выходи во двор", разминка; 12:30 – матч "Легенды хоккея" с любительской сборной Подольска. Вход свободный. Как отметили в пресс-службе, в первом матче сезона 2023-2024 против команды любителей из Подольска сыграют двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов; олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский; двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев; двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов. А также на лед выйдут олимпийский чемпион Виталий Прохоров; олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев; трехкратный чемпион мира, обладатель кубка Гагарина Алексей Терещенко; трехкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Дмитрий Калинин и другие спортсмены. Перед началом гала-матча для всех желающих двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков проведет на ледовой арене хоккейный мастер-класс. Зрителей ждет спортивный праздник, автограф-сессия и яркие эмоции. Проект "Выходи во двор" стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.
https://ria.ru/20231211/parki_podmoskovya-1915075960.html
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московская область (подмосковье), олимпийские игры, спорт, подольск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Олимпийские игры, Спорт, Подольск

Третий зимний сезон проекта "Выходи во двор" стартует в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКаток во дворе дома
Каток во дворе дома - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Каток во дворе дома. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Третий зимний сезон уникального проекта "Выходи во двор", где звезды отечественного хоккея встречаются с любительскими сборными Московской области, стартует 17 декабря в Подольске, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона.
Мероприятие пройдет на Ледовой арене "Витязь" по адресу: улица Кирова 63А. Программа: 11:00 – 11:45 – тренировка от хоккеистов КХЛ; 12:00 – 12:20 – церемония открытия III зимнего сезона проекта "Выходи во двор", разминка; 12:30 – матч "Легенды хоккея" с любительской сборной Подольска. Вход свободный.
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Как отметили в пресс-службе, в первом матче сезона 2023-2024 против команды любителей из Подольска сыграют двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов; олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский; двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев; двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов.
А также на лед выйдут олимпийский чемпион Виталий Прохоров; олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев; трехкратный чемпион мира, обладатель кубка Гагарина Алексей Терещенко; трехкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Дмитрий Калинин и другие спортсмены.
Перед началом гала-матча для всех желающих двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков проведет на ледовой арене хоккейный мастер-класс. Зрителей ждет спортивный праздник, автограф-сессия и яркие эмоции.
Проект "Выходи во двор" стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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