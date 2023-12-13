https://ria.ru/20231213/sezon-1915505503.html

Третий зимний сезон проекта "Выходи во двор" стартует в Подмосковье

Третий зимний сезон проекта "Выходи во двор" стартует в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2023

Третий зимний сезон проекта "Выходи во двор" стартует в Подмосковье

Третий зимний сезон уникального проекта "Выходи во двор", где звезды отечественного хоккея встречаются с любительскими сборными Московской области, стартует 17... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:02

2023-12-13T13:02

2023-12-13T13:02

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Третий зимний сезон уникального проекта "Выходи во двор", где звезды отечественного хоккея встречаются с любительскими сборными Московской области, стартует 17 декабря в Подольске, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона. Мероприятие пройдет на Ледовой арене "Витязь" по адресу: улица Кирова 63А. Программа: 11:00 – 11:45 – тренировка от хоккеистов КХЛ; 12:00 – 12:20 – церемония открытия III зимнего сезона проекта "Выходи во двор", разминка; 12:30 – матч "Легенды хоккея" с любительской сборной Подольска. Вход свободный. Как отметили в пресс-службе, в первом матче сезона 2023-2024 против команды любителей из Подольска сыграют двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов; олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский; двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев; двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов. А также на лед выйдут олимпийский чемпион Виталий Прохоров; олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев; трехкратный чемпион мира, обладатель кубка Гагарина Алексей Терещенко; трехкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Дмитрий Калинин и другие спортсмены. Перед началом гала-матча для всех желающих двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков проведет на ледовой арене хоккейный мастер-класс. Зрителей ждет спортивный праздник, автограф-сессия и яркие эмоции. Проект "Выходи во двор" стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

https://ria.ru/20231211/parki_podmoskovya-1915075960.html

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московская область (подмосковье), олимпийские игры, спорт, подольск