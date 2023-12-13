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Объем перевозок по Севморпути в 2023 году будет рекордным, заявил Трутнев - РИА Новости, 13.12.2023
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12:09 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/sevmorput-1915491429.html
Объем перевозок по Севморпути в 2023 году будет рекордным, заявил Трутнев
Объем перевозок по Севморпути в 2023 году будет рекордным, заявил Трутнев - РИА Новости, 13.12.2023
Объем перевозок по Севморпути в 2023 году будет рекордным, заявил Трутнев
Объем перевозок по Северному морскому пути в 2023 году будет рекордным и достигнет 36,6 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ, полпред президента РФ на Дальнем РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:09
2023-12-13T12:09
экономика
россия
дальний восток
алексей лихачев
юрий трутнев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Объем перевозок по Северному морскому пути в 2023 году будет рекордным и достигнет 36,6 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в эфире телеканала "Россия 24". Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев говорил, что грузопоток по СМП в 2023 году должен составить 36 миллионов тонн. "В 2023 году будет рекордный объем перевозок. Мы сегодня считаем, что он будет 36,6 миллиона тонн. Это больше, чем планировалось. Мы постараемся с этими планами справиться", - сказал Трутнев.
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экономика, россия, дальний восток, алексей лихачев, юрий трутнев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Дальний Восток, Алексей Лихачев, Юрий Трутнев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Объем перевозок по Севморпути в 2023 году будет рекордным, заявил Трутнев

Трутнев: объем перевозок по Севморпути в 2023 году достигнет 36,6 миллиона тонн

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на морской порт Дудинка Северного морского пути
Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Объем перевозок по Северному морскому пути в 2023 году будет рекордным и достигнет 36,6 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев говорил, что грузопоток по СМП в 2023 году должен составить 36 миллионов тонн.
"В 2023 году будет рекордный объем перевозок. Мы сегодня считаем, что он будет 36,6 миллиона тонн. Это больше, чем планировалось. Мы постараемся с этими планами справиться", - сказал Трутнев.
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ученый Йельского университета оценил перспективы развития Севморпути
20 октября, 06:30
 
ЭкономикаРоссияДальний ВостокАлексей ЛихачевЮрий ТрутневГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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