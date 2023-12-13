https://ria.ru/20231213/sevmorput-1915491429.html

Объем перевозок по Севморпути в 2023 году будет рекордным, заявил Трутнев

Объем перевозок по Севморпути в 2023 году будет рекордным, заявил Трутнев - РИА Новости, 13.12.2023

Объем перевозок по Севморпути в 2023 году будет рекордным, заявил Трутнев

Объем перевозок по Северному морскому пути в 2023 году будет рекордным и достигнет 36,6 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ, полпред президента РФ на Дальнем РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:09

2023-12-13T12:09

2023-12-13T12:09

экономика

россия

дальний восток

алексей лихачев

юрий трутнев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Объем перевозок по Северному морскому пути в 2023 году будет рекордным и достигнет 36,6 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в эфире телеканала "Россия 24". Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев говорил, что грузопоток по СМП в 2023 году должен составить 36 миллионов тонн. "В 2023 году будет рекордный объем перевозок. Мы сегодня считаем, что он будет 36,6 миллиона тонн. Это больше, чем планировалось. Мы постараемся с этими планами справиться", - сказал Трутнев.

https://ria.ru/20231020/sevmorput-1903983971.html

россия

дальний восток

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Дарья Буймова

экономика, россия, дальний восток, алексей лихачев, юрий трутнев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"