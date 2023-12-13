https://ria.ru/20231213/seti-1915520981.html

Работники брянского отделения соцфонда плетут маскировочные сети для СВО

Работники брянского отделения соцфонда плетут маскировочные сети для СВО - РИА Новости, 13.12.2023

Работники брянского отделения соцфонда плетут маскировочные сети для СВО

Сотрудники брянского отделения социального фонда России смастерили для фронта 14 зимних маскировочных сетей, в ближайшее время изделия направят военнослужащим... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:54

2023-12-13T13:54

2023-12-13T13:54

надежные люди

брянская область

брянск

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сотрудники брянского отделения социального фонда России смастерили для фронта 14 зимних маскировочных сетей, в ближайшее время изделия направят военнослужащим СВО, сообщили в пресс-службе отделения. "Сотрудники отделения социального фонда России по Брянской области в свободное от работы время изготовили 14 зимних маскировочных сетей", – говорится в сообщении на странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте". Уточняется, что станок для плетения маскировочных сетей изготовил сотрудник отделения Александр Балабанов. По данным пресс-службы, в ближайшее время изделия будут отправлены на передовую, в этом соцфонду поможет региональный штаб комитета семей воинов Отечества в Брянске. "Мы от всего сердца оказываем посильную помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Поддержать их здесь, в тылу – это наш гражданский долг", – отметила управляющий региональным отделением социального фонда России Татьяна Серяк, слова которой приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20231213/med-1915468736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брянская область, брянск