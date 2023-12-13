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Работники брянского отделения соцфонда плетут маскировочные сети для СВО - РИА Новости, 13.12.2023
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13:54 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/seti-1915520981.html
Работники брянского отделения соцфонда плетут маскировочные сети для СВО
Работники брянского отделения соцфонда плетут маскировочные сети для СВО - РИА Новости, 13.12.2023
Работники брянского отделения соцфонда плетут маскировочные сети для СВО
Сотрудники брянского отделения социального фонда России смастерили для фронта 14 зимних маскировочных сетей, в ближайшее время изделия направят военнослужащим... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:54
2023-12-13T13:54
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сотрудники брянского отделения социального фонда России смастерили для фронта 14 зимних маскировочных сетей, в ближайшее время изделия направят военнослужащим СВО, сообщили в пресс-службе отделения. "Сотрудники отделения социального фонда России по Брянской области в свободное от работы время изготовили 14 зимних маскировочных сетей", – говорится в сообщении на странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте". Уточняется, что станок для плетения маскировочных сетей изготовил сотрудник отделения Александр Балабанов. По данным пресс-службы, в ближайшее время изделия будут отправлены на передовую, в этом соцфонду поможет региональный штаб комитета семей воинов Отечества в Брянске. "Мы от всего сердца оказываем посильную помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Поддержать их здесь, в тылу – это наш гражданский долг", – отметила управляющий региональным отделением социального фонда России Татьяна Серяк, слова которой приводит пресс-служба.
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брянская область, брянск
Надежные люди, Брянская область, Брянск
Работники брянского отделения соцфонда плетут маскировочные сети для СВО

Работники брянского отделения соцфонда сплели 14 маскировочных сетей для СВО

© Фото : страница Социального фонда России по Брянской области в социальной сети "ВКонтакте"Маскировочные сети для нужд СВО, изготовленные сотрудниками отделения Соцфонда РФ по Брянской области
Маскировочные сети для нужд СВО, изготовленные сотрудниками отделения Соцфонда РФ по Брянской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : страница Социального фонда России по Брянской области в социальной сети "ВКонтакте"
Маскировочные сети для нужд СВО, изготовленные сотрудниками отделения Соцфонда РФ по Брянской области
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сотрудники брянского отделения социального фонда России смастерили для фронта 14 зимних маскировочных сетей, в ближайшее время изделия направят военнослужащим СВО, сообщили в пресс-службе отделения.
"Сотрудники отделения социального фонда России по Брянской области в свободное от работы время изготовили 14 зимних маскировочных сетей", – говорится в сообщении на странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте".
© Фото : страница Социального фонда России по Брянской области в социальной сети "ВКонтакте"Маскировочные сети для нужд СВО, изготовленные сотрудниками отделения Соцфонда РФ по Брянской области
Маскировочные сети для нужд СВО, изготовленные сотрудниками отделения Соцфонда РФ по Брянской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : страница Социального фонда России по Брянской области в социальной сети "ВКонтакте"
Маскировочные сети для нужд СВО, изготовленные сотрудниками отделения Соцфонда РФ по Брянской области
Уточняется, что станок для плетения маскировочных сетей изготовил сотрудник отделения Александр Балабанов. По данным пресс-службы, в ближайшее время изделия будут отправлены на передовую, в этом соцфонду поможет региональный штаб комитета семей воинов Отечества в Брянске.
"Мы от всего сердца оказываем посильную помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Поддержать их здесь, в тылу – это наш гражданский долг", – отметила управляющий региональным отделением социального фонда России Татьяна Серяк, слова которой приводит пресс-служба.
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