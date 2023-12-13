https://ria.ru/20231213/sakhar-1915629798.html

Стоимость российского сахара остается одной из самых низких в мире

Стоимость российского сахара остается одной из самых низких в мире - РИА Новости, 13.12.2023

Стоимость российского сахара остается одной из самых низких в мире

В этом году стоимость российского сахара остается одной из самых низких в мире, что обеспечивает спрос на него со стороны в том числе промышленных потребителей, РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T19:47

2023-12-13T19:47

2023-12-13T19:47

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В этом году стоимость российского сахара остается одной из самых низких в мире, что обеспечивает спрос на него со стороны в том числе промышленных потребителей, сообщили в пресс-службе Минсельхоза со ссылкой на данные Союзроссахара. "По оценке Союзроссахара, в этом году стоимость российского сахара остается одной из самых низких в мире, что обеспечивает спрос на него со стороны в том числе промышленных потребителей. Стоит отметить, что доступные цены на сахар позволяют повысить конкурентоспособность производства отечественной сахаросодержащей продукции", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2023 году производство сахарной свеклы существенно возросло. В настоящее время валовый сбор культуры составляет 51,7 миллиона тонн, что более чем на 4 миллиона тонн превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Рост урожая способствует развитию переработки. За десять месяцев текущего года производство сахара в России увеличилось на 14,6% и достигло 4,19 миллиона тонн. По данным Союза сахаропроизводителей России, в этом сезоне ожидается второй результат в истории современного свеклосахарного подкомплекса. Объемов производства свекловичного сахара будет достаточно не только для обеспечения внутренней потребности, но и для экспорта в страны ЕАЭС и СНГ. Учитывая сезонность производства свекловичного сахара, традиционно в октябре-декабре объем предложения на внутреннем рынке превышает спрос, что отражается на ценах, сообщает ведомство. Так, за последний месяц отпускные цены на сахар снизились на 1,8%. Тренд сохранился и на прошедшей неделе. Динамика цен производителей в настоящее время транслируется и в розницу.

https://ria.ru/20231213/yaytsa-1915477064.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)