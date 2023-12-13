https://ria.ru/20231213/rossiya-1915497443.html
Россия не хотела ссориться с западными странами, заявил Лавров
Россия не хотела ссориться с западными странами, заявил Лавров - РИА Новости, 13.12.2023
Россия не хотела ссориться с западными странами, заявил Лавров
Россия не хотела ссориться с западными государствами, но сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:32
2023-12-13T12:32
2023-12-13T12:32
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия не хотела ссориться с западными государствами, но сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, "самая главная антироссийская энергия" Запада сконцентрирована на постсоветском пространстве - разрушить связи между бывшими республиками Советского Союза, западные институты и неправительственные структуры пытаются проникнуть в механизмы принятия решений и чувствительные сферы, как правоохранительную, в пограничную безопасность. "Мы об этом откровенно говорим с нашими союзниками, подавляющее большинство из них, по нашим оценкам, прекрасно понимает замысел Запада. Мы понимаем, что они не хотят ссориться с западными странами, мы тоже не хотели ссориться, если бы он против нас войну не начал. Но мы видим, насколько серьезно Запад воспринимает задачу развалить наши связи, которые нас десятилетиями, да и столетиями объединяют", - сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, снг
В мире, Россия, Сергей Лавров, СНГ
Россия не хотела ссориться с западными странами, заявил Лавров
Лавров: Россия не хотела ссориться с Западом, но он пытается разрушить ее связи