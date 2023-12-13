https://ria.ru/20231213/rossiya-1915497443.html

Россия не хотела ссориться с западными странами, заявил Лавров

Россия не хотела ссориться с западными странами, заявил Лавров - РИА Новости, 13.12.2023

Россия не хотела ссориться с западными странами, заявил Лавров

Россия не хотела ссориться с западными государствами, но сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:32

2023-12-13T12:32

2023-12-13T12:32

в мире

россия

сергей лавров

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия не хотела ссориться с западными государствами, но сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, "самая главная антироссийская энергия" Запада сконцентрирована на постсоветском пространстве - разрушить связи между бывшими республиками Советского Союза, западные институты и неправительственные структуры пытаются проникнуть в механизмы принятия решений и чувствительные сферы, как правоохранительную, в пограничную безопасность. "Мы об этом откровенно говорим с нашими союзниками, подавляющее большинство из них, по нашим оценкам, прекрасно понимает замысел Запада. Мы понимаем, что они не хотят ссориться с западными странами, мы тоже не хотели ссориться, если бы он против нас войну не начал. Но мы видим, насколько серьезно Запад воспринимает задачу развалить наши связи, которые нас десятилетиями, да и столетиями объединяют", - сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сергей лавров, снг