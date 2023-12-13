Рейтинг@Mail.ru
Россия не хотела ссориться с западными странами, заявил Лавров - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/rossiya-1915497443.html
Россия не хотела ссориться с западными странами, заявил Лавров
Россия не хотела ссориться с западными странами, заявил Лавров - РИА Новости, 13.12.2023
Россия не хотела ссориться с западными странами, заявил Лавров
Россия не хотела ссориться с западными государствами, но сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:32
2023-12-13T12:32
в мире
россия
сергей лавров
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия не хотела ссориться с западными государствами, но сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, "самая главная антироссийская энергия" Запада сконцентрирована на постсоветском пространстве - разрушить связи между бывшими республиками Советского Союза, западные институты и неправительственные структуры пытаются проникнуть в механизмы принятия решений и чувствительные сферы, как правоохранительную, в пограничную безопасность. "Мы об этом откровенно говорим с нашими союзниками, подавляющее большинство из них, по нашим оценкам, прекрасно понимает замысел Запада. Мы понимаем, что они не хотят ссориться с западными странами, мы тоже не хотели ссориться, если бы он против нас войну не начал. Но мы видим, насколько серьезно Запад воспринимает задачу развалить наши связи, которые нас десятилетиями, да и столетиями объединяют", - сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров, снг
В мире, Россия, Сергей Лавров, СНГ
Россия не хотела ссориться с западными странами, заявил Лавров

Лавров: Россия не хотела ссориться с Западом, но он пытается разрушить ее связи

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия не хотела ссориться с западными государствами, но сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, "самая главная антироссийская энергия" Запада сконцентрирована на постсоветском пространстве - разрушить связи между бывшими республиками Советского Союза, западные институты и неправительственные структуры пытаются проникнуть в механизмы принятия решений и чувствительные сферы, как правоохранительную, в пограничную безопасность.
"Мы об этом откровенно говорим с нашими союзниками, подавляющее большинство из них, по нашим оценкам, прекрасно понимает замысел Запада. Мы понимаем, что они не хотят ссориться с западными странами, мы тоже не хотели ссориться, если бы он против нас войну не начал. Но мы видим, насколько серьезно Запад воспринимает задачу развалить наши связи, которые нас десятилетиями, да и столетиями объединяют", - сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
Небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
У нас деньги есть, а вы держитесь
1 декабря, 08:00
 
В миреРоссияСергей ЛавровСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала