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Ecolines c пятницы откроет по два рейса Петербург — Хельсинки в день

Ecolines c пятницы откроет по два рейса Петербург — Хельсинки в день - РИА Новости, 13.12.2023

Ecolines c пятницы откроет по два рейса Петербург — Хельсинки в день

Перевозчик Ecolines, который с четверга восстанавливает автобусное сообщение с Финляндией, с 15 по 19 декабря будет осуществлять по два рейса в день, с 20... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:07

2023-12-13T16:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Перевозчик Ecolines, который с четверга восстанавливает автобусное сообщение с Финляндией, с 15 по 19 декабря будет осуществлять по два рейса в день, с 20 декабря – по три рейса ежедневно, сообщила компания. Ранее сообщалось, что Ecolines возобновит после открытия КПП на границе автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 14 декабря. "С 15 по 19 декабря 2023 года рейсы будут выполняться ежедневно 2 раза в день: Санкт-Петербург (автовокзал ) - Хельсинки ежедневно в 06:45, 14:00. Хельсинки (автовокзал Камппи) - Санкт-Петербург ежедневно в 14:30, 21:45… Хельсинки (аэропорт Вантаа) - Санкт-Петербург ежедневно в 15:25, 22:30. С 20 декабря 2023 года по 13 января 2024 года рейсы будут выполняться ежедневно 3 раза в день", - говорится в сообщении на сайте Ecolines. Как отмечается, первый рейс из Петербурга в Хельсинки состоится в четверг в 6.45 мск. В этот же день из столицы Финляндии в Петербург отправятся два рейса с автовокзала Камппи и два – из аэропорта Вантаа. Ранее еще один перевозчик, компания Lux Express, сообщил, что с 14 декабря по 1 января вводит три автобусных рейса в день по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки в каждую сторону, 2 января их будет 4, а с 3 января - 5 рейсов ежедневно в каждую сторону. Во вторник сообщалось, что правительство Финляндии решило с 14 декабря открыть два КПП на границе с Россией - Ваалимаа и Ниирала. Новое решение будет действовать до 14 января 2024 года.

https://ria.ru/20231213/khelsinki-1915470013.html

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