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Ecolines c пятницы откроет по два рейса Петербург — Хельсинки в день - РИА Новости, 13.12.2023
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16:07 13.12.2023 (обновлено: 16:24 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/reysy-1915563020.html
Ecolines c пятницы откроет по два рейса Петербург — Хельсинки в день
Ecolines c пятницы откроет по два рейса Петербург — Хельсинки в день - РИА Новости, 13.12.2023
Ecolines c пятницы откроет по два рейса Петербург — Хельсинки в день
Перевозчик Ecolines, который с четверга восстанавливает автобусное сообщение с Финляндией, с 15 по 19 декабря будет осуществлять по два рейса в день, с 20... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:07
2023-12-13T16:24
санкт-петербург
ситуация в днр и лнр
хельсинки
финляндия
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Перевозчик Ecolines, который с четверга восстанавливает автобусное сообщение с Финляндией, с 15 по 19 декабря будет осуществлять по два рейса в день, с 20 декабря – по три рейса ежедневно, сообщила компания. Ранее сообщалось, что Ecolines возобновит после открытия КПП на границе автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 14 декабря. "С 15 по 19 декабря 2023 года рейсы будут выполняться ежедневно 2 раза в день: Санкт-Петербург (автовокзал ) - Хельсинки ежедневно в 06:45, 14:00. Хельсинки (автовокзал Камппи) - Санкт-Петербург ежедневно в 14:30, 21:45… Хельсинки (аэропорт Вантаа) - Санкт-Петербург ежедневно в 15:25, 22:30. С 20 декабря 2023 года по 13 января 2024 года рейсы будут выполняться ежедневно 3 раза в день", - говорится в сообщении на сайте Ecolines. Как отмечается, первый рейс из Петербурга в Хельсинки состоится в четверг в 6.45 мск. В этот же день из столицы Финляндии в Петербург отправятся два рейса с автовокзала Камппи и два – из аэропорта Вантаа. Ранее еще один перевозчик, компания Lux Express, сообщил, что с 14 декабря по 1 января вводит три автобусных рейса в день по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки в каждую сторону, 2 января их будет 4, а с 3 января - 5 рейсов ежедневно в каждую сторону. Во вторник сообщалось, что правительство Финляндии решило с 14 декабря открыть два КПП на границе с Россией - Ваалимаа и Ниирала. Новое решение будет действовать до 14 января 2024 года.
https://ria.ru/20231213/khelsinki-1915470013.html
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санкт-петербург, ситуация в днр и лнр, хельсинки, финляндия, новости - туризм
Санкт-Петербург, Ситуация в ДНР и ЛНР, Хельсинки, Финляндия, Новости - Туризм
Ecolines c пятницы откроет по два рейса Петербург — Хельсинки в день

Перевозчик Ecolines c пятницы откроет по два рейса Петербург — Хельсинки в день

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Перевозчик Ecolines, который с четверга восстанавливает автобусное сообщение с Финляндией, с 15 по 19 декабря будет осуществлять по два рейса в день, с 20 декабря – по три рейса ежедневно, сообщила компания.
Ранее сообщалось, что Ecolines возобновит после открытия КПП на границе автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 14 декабря.
Центр Хельсинки. - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Еще одна компания объявила о запуске трех автобусных рейсов в Хельсинки
Вчера, 10:58
«
"С 15 по 19 декабря 2023 года рейсы будут выполняться ежедневно 2 раза в день: Санкт-Петербург (автовокзал ) - Хельсинки ежедневно в 06:45, 14:00. Хельсинки (автовокзал Камппи) - Санкт-Петербург ежедневно в 14:30, 21:45… Хельсинки (аэропорт Вантаа) - Санкт-Петербург ежедневно в 15:25, 22:30. С 20 декабря 2023 года по 13 января 2024 года рейсы будут выполняться ежедневно 3 раза в день", - говорится в сообщении на сайте Ecolines.
Как отмечается, первый рейс из Петербурга в Хельсинки состоится в четверг в 6.45 мск. В этот же день из столицы Финляндии в Петербург отправятся два рейса с автовокзала Камппи и два – из аэропорта Вантаа.
Ранее еще один перевозчик, компания Lux Express, сообщил, что с 14 декабря по 1 января вводит три автобусных рейса в день по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки в каждую сторону, 2 января их будет 4, а с 3 января - 5 рейсов ежедневно в каждую сторону.
Во вторник сообщалось, что правительство Финляндии решило с 14 декабря открыть два КПП на границе с Россией - Ваалимаа и Ниирала. Новое решение будет действовать до 14 января 2024 года.
КПП на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Финляндия откроет два КПП на границе с Россией
12 декабря, 15:52
 
Санкт-ПетербургСитуация в ДНР и ЛНРХельсинкиФинляндияНовости - Туризм
 
 
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