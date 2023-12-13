https://ria.ru/20231213/restoran-1915438538.html

Москвичи снова готовы проводить Новый год в ресторанах

Москвичи снова готовы проводить Новый год в ресторанах - РИА Новости, 13.12.2023

Москвичи снова готовы проводить Новый год в ресторанах

Москвичи в этом году активнее, чем год назад, бронируют столики в ресторанах для проведения новогодней ночи, и на сегодняшний день во многих заведениях мест уже РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T05:48

2023-12-13T05:48

2023-12-13T05:48

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москва

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андрей третьяков

дед мороз

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Москвичи в этом году активнее, чем год назад, бронируют столики в ресторанах для проведения новогодней ночи, и на сегодняшний день во многих заведениях мест уже нет, помимо этого в столице вырос спрос на предзаказ доставки готовых блюд на 31 декабря, рассказали опрошенные РИА Новости представители отрасли. "Рестораны "Мясо&Рыба" продали все депозиты на столики в новогоднюю ночь ещё в ноябре. В прошлом году до середины декабря бронировали, а в этом году все расхватали прямо сразу. На последней предновогодней неделе тоже огромное количество заказов от компаний, которые проводят мини-корпоративы. Чего также не было в прошлом году", - рассказал основатель сети ресторанов "Мясо&Рыба", омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Нет уже свободных столов на Новый год и в столичном ресторане "Матрешка". "В этом году проблем с бронированием столов на Новый Год совершенно точно нет, мы распродали все места еще в конце ноября. Также мы проводим огромное количество корпоративов, рассчитанных на 10-30 человек. Но под закрытие "Матрёшку" не сдаем, отдаем предпочтение обычным гостям", - рассказал управляющий ресторана Сергей Меркулов. Примерно с 10 декабря перестали принимать резервы на большие столы от 8 до 20 персон и в московском ресторане SAVVA. "Все возможные места на большие группы уже заняты до 31 декабря. На сегодняшний день еще возможно забронировать столы от 2 до 6 персон, важно уточнять время и дату, так как желающих много. Скорее всего, к 15-17 декабря мы закроем бронирование столов", - сообщил агентству гендиректор ресторана Максим Романцев. О том, что москвичи в этом году "гораздо активнее" бронируют столики на новогодние праздники, рассказал и соучредитель баров Stereo People Group (Dogs in the fog, "Техника безопасности", Stereo People) Андрей Третьяков. "Места еще есть, самая высокая активность по броням начинается после двадцатых чисел декабря, ожидаем, что к 25-26 числам места закончатся", - сообщил он. В свою очередь операционный директор ресторана Touch Chef's Place&Bar Алексей Шмелев отметил рост количества корпоративов - на 15% к прошлому году. Рост спроса на новогодние даты видит и управляющая рестораном "Гермес" Сабина Юсубова. "Многие планируют праздновать Новый год не дома. Корпоративы в компаниях в этом году составляют большую часть броней. Банкетные площадки разбирают заранее, записи идут уже на январь", - сказала она. Как выяснил корреспондент РИА Новости, проведение новогодней ночи в ресторане Москвы одному человеку обойдется в среднем от 10 до 50-60 тысяч рублей, а в некоторых местах стоимость доходит до 200 тысяч. В программу зачастую входят еда, напитки, поздравления Деда Мороза и Снегурочки, а также шоу-программа и музыкальные выступления, в том числе звезд эстрады. Заказывают ресторан домой Как отметил Миронов, в этом году среди москвичей вырос спрос на доставку готовых блюд к новогоднему столу. "Доставка на 31 декабря в этом году, по предварительным заказам, вдвое превысила прошлый год. Такого никогда не было. Рестораны уже думают о том, что через какое-то время перестанут принимать предварительные заказы. Запрос на то, чтобы купить готовую еду в ресторане домой, очень высокий в этом году", - рассказал он. Омбудсмен добавил, что подобная ситуация наблюдается во многих сетевых ресторанах столицы, где имеется собственная доставка и кто предлагает опцию в виде приготовления готовых блюд на Новый год. Юсубова же отмечает, что "еда на вынос к Новому году будет пользоваться спросом не меньше, чем в 2022 году, особенно среди семейных".

https://ria.ru/20231213/issledovanie-1915430748.html

https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914471125.html

https://ria.ru/20231212/zarplaty-1915216103.html

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общество, москва, сергей миронов, андрей третьяков, дед мороз