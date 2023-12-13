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Лавров назвал условия поддержки Москвой решения конфликта в Палестине - РИА Новости, 13.12.2023
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13:18 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/reshenie-1915510144.html
Лавров назвал условия поддержки Москвой решения конфликта в Палестине
Лавров назвал условия поддержки Москвой решения конфликта в Палестине - РИА Новости, 13.12.2023
Лавров назвал условия поддержки Москвой решения конфликта в Палестине
Россия не согласится на договоренности по решению конфликта на Ближнем Востоке, которые ущемляют безопасность Израиля, но не предполагают создание Палестины,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:18
2023-12-13T13:18
сергей лавров
ближний восток
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
политика
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия не согласится на договоренности по решению конфликта на Ближнем Востоке, которые ущемляют безопасность Израиля, но не предполагают создание Палестины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы никогда не согласимся на какие-то договоренности, которые будут подсекать, ущемлять безопасность Израиля. Но мы также убеждены, эта безопасность может быть обеспечена только в соответствии с решениями ООН, которые предполагают, требуют, чтобы рядом с этим государством, тоже в безопасности, в добрососедстве и друг с другом, и со всеми прилегающими странами, жило и развивалось государство Палестина - самостоятельное и независимое государство", - сказал министр, выступая в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
ближний восток
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сергей лавров, ближний восток, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, политика
Сергей Лавров, Ближний Восток, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Политика
Лавров назвал условия поддержки Москвой решения конфликта в Палестине

Лавров: решение должно учитывать безопасность Израиля и существование Палестины

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия не согласится на договоренности по решению конфликта на Ближнем Востоке, которые ущемляют безопасность Израиля, но не предполагают создание Палестины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы никогда не согласимся на какие-то договоренности, которые будут подсекать, ущемлять безопасность Израиля. Но мы также убеждены, эта безопасность может быть обеспечена только в соответствии с решениями ООН, которые предполагают, требуют, чтобы рядом с этим государством, тоже в безопасности, в добрососедстве и друг с другом, и со всеми прилегающими странами, жило и развивалось государство Палестина - самостоятельное и независимое государство", - сказал министр, выступая в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
 
Сергей ЛавровБлижний ВостокИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПолитика
 
 
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