https://ria.ru/20231213/razin-1915489504.html
"Он же детдомовский пацан": Разин осудил Соловьева за травлю Милохина
"Он же детдомовский пацан": Разин осудил Соловьева за травлю Милохина - РИА Новости, 13.12.2023
"Он же детдомовский пацан": Разин осудил Соловьева за травлю Милохина
Музыкальный продюсер Андрей Разин осудил в своем YouTube-канале телеведущего Владимира Соловьева, критикующего блогера и музыканта Даню Милохина. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:23
2023-12-13T12:23
2023-12-13T12:55
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Музыкальный продюсер Андрей Разин осудил в своем YouTube-канале телеведущего Владимира Соловьева, критикующего блогера и музыканта Даню Милохина. В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" журналист неоднократно негативно высказывался о Милохине, подозревая его в отсутствии патриотизма. "Соловьев — хороший человек, у него много детей, он умный парень, но так нападать на детдомовского пацана, на Даню Милохина, я считаю, что это неправильно. […] Вов, так нельзя!" — обратился Разин к телеведущему. В прошлом году соотечественники раскритиковали блогера в Сети после того, как он вместе с другом Артуром Бабичем пропел гимн Украины во время совместного стрима. Вскоре Даня Милохин улетел заграницу. В сентябре этого года он ненадолго вернулся в Москву, чтобы увидеться с друзьями и близкими. Однако на фоне волны негативных сообщений и комментариев со стороны россиян директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.После звезда TikTok первым рейсом улетел в Дубай, поскольку, как сам признался, "очень испугался".
https://ria.ru/20230926/milokhin-1898693556.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Шоубиз, Даня Милохин, Владимир Соловьев (телеведущий), Андрей Разин, Ласковый май, Москва, Россия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Лига безопасного интернета
"Он же детдомовский пацан": Разин осудил Соловьева за травлю Милохина
Андрей Разин осудил Владимира Соловьева, критикующего блогера Даню Милохина