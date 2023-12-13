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"Он же детдомовский пацан": Разин осудил Соловьева за травлю Милохина - РИА Новости, 13.12.2023
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Шоубиз
 
12:23 13.12.2023 (обновлено: 12:55 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/razin-1915489504.html
"Он же детдомовский пацан": Разин осудил Соловьева за травлю Милохина
"Он же детдомовский пацан": Разин осудил Соловьева за травлю Милохина - РИА Новости, 13.12.2023
"Он же детдомовский пацан": Разин осудил Соловьева за травлю Милохина
Музыкальный продюсер Андрей Разин осудил в своем YouTube-канале телеведущего Владимира Соловьева, критикующего блогера и музыканта Даню Милохина. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:23
2023-12-13T12:55
шоубиз
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Музыкальный продюсер Андрей Разин осудил в своем YouTube-канале телеведущего Владимира Соловьева, критикующего блогера и музыканта Даню Милохина. В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" журналист неоднократно негативно высказывался о Милохине, подозревая его в отсутствии патриотизма. "Соловьев — хороший человек, у него много детей, он умный парень, но так нападать на детдомовского пацана, на Даню Милохина, я считаю, что это неправильно. […] Вов, так нельзя!" — обратился Разин к телеведущему. В прошлом году соотечественники раскритиковали блогера в Сети после того, как он вместе с другом Артуром Бабичем пропел гимн Украины во время совместного стрима. Вскоре Даня Милохин улетел заграницу. В сентябре этого года он ненадолго вернулся в Москву, чтобы увидеться с друзьями и близкими. Однако на фоне волны негативных сообщений и комментариев со стороны россиян директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.После звезда TikTok первым рейсом улетел в Дубай, поскольку, как сам признался, "очень испугался".
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даня милохин, владимир соловьев (телеведущий), андрей разин, ласковый май, москва, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, лига безопасного интернета
Шоубиз, Даня Милохин, Владимир Соловьев (телеведущий), Андрей Разин, Ласковый май, Москва, Россия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Лига безопасного интернета
"Он же детдомовский пацан": Разин осудил Соловьева за травлю Милохина

Андрей Разин осудил Владимира Соловьева, критикующего блогера Даню Милохина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин
Блогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Музыкальный продюсер Андрей Разин осудил в своем YouTube-канале телеведущего Владимира Соловьева, критикующего блогера и музыканта Даню Милохина.
В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" журналист неоднократно негативно высказывался о Милохине, подозревая его в отсутствии патриотизма.
«
"Соловьев — хороший человек, у него много детей, он умный парень, но так нападать на детдомовского пацана, на Даню Милохина, я считаю, что это неправильно. […] Вов, так нельзя!" — обратился Разин к телеведущему.
© Фото : Скриншот с YouTube-канала Андрея РазинаАндрей Разин
Скриншот с YouTube-канала Андрея Разина - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : Скриншот с YouTube-канала Андрея Разина
Андрей Разин
В прошлом году соотечественники раскритиковали блогера в Сети после того, как он вместе с другом Артуром Бабичем пропел гимн Украины во время совместного стрима.
Вскоре Даня Милохин улетел заграницу. В сентябре этого года он ненадолго вернулся в Москву, чтобы увидеться с друзьями и близкими.
Однако на фоне волны негативных сообщений и комментариев со стороны россиян директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.
После звезда TikTok первым рейсом улетел в Дубай, поскольку, как сам признался, "очень испугался".
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ШоубизДаня МилохинВладимир Соловьев (телеведущий)Андрей РазинЛасковый майМоскваРоссияЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаЛига безопасного интернета
 
 
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