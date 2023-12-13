https://ria.ru/20231213/razin-1915489504.html

"Он же детдомовский пацан": Разин осудил Соловьева за травлю Милохина

"Он же детдомовский пацан": Разин осудил Соловьева за травлю Милохина - РИА Новости, 13.12.2023

"Он же детдомовский пацан": Разин осудил Соловьева за травлю Милохина

Музыкальный продюсер Андрей Разин осудил в своем YouTube-канале телеведущего Владимира Соловьева, критикующего блогера и музыканта Даню Милохина. РИА Новости, 13.12.2023

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2023-12-13T12:55

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Музыкальный продюсер Андрей Разин осудил в своем YouTube-канале телеведущего Владимира Соловьева, критикующего блогера и музыканта Даню Милохина. В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" журналист неоднократно негативно высказывался о Милохине, подозревая его в отсутствии патриотизма. "Соловьев — хороший человек, у него много детей, он умный парень, но так нападать на детдомовского пацана, на Даню Милохина, я считаю, что это неправильно. […] Вов, так нельзя!" — обратился Разин к телеведущему. В прошлом году соотечественники раскритиковали блогера в Сети после того, как он вместе с другом Артуром Бабичем пропел гимн Украины во время совместного стрима. Вскоре Даня Милохин улетел заграницу. В сентябре этого года он ненадолго вернулся в Москву, чтобы увидеться с друзьями и близкими. Однако на фоне волны негативных сообщений и комментариев со стороны россиян директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.После звезда TikTok первым рейсом улетел в Дубай, поскольку, как сам признался, "очень испугался".

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