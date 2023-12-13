В Петербурге задержали экс-главу регионального управления по миграции
Экс-полицейского задержали в Петербурге по делу о легализации 100 тыс. мигрантов
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Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. В Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в соучастии в легализации более 100 тысяч иностранцев, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
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"Осенью 2022 года <...> была выявлена масштабная противоправная деятельность по организации нелегальной миграции. По оперативным данным, злоумышленники в составе преступного сообщества изготавливали поддельные документы о постановке на миграционный учет иностранных граждан", — говорится в релизе.
В качестве принимающей стороны указывались организации, которые якобы оказывают услуги по временному размещению мигрантов.
Уголовное дело возбудили по статье "Организация незаконной миграции".
Полиция и ФСБ установили, что в незаконной схеме участвовал некий руководящий работник регионального Управления по вопросам миграции, которого привлекли в качестве подозреваемого.
Затем следствие вышло на бывшего начальника этого управления, который месяц назад уволился из органов по собственному желанию. Против него возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".