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В Петербурге задержали экс-главу регионального управления по миграции - РИА Новости, 13.12.2023
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11:53 13.12.2023 (обновлено: 12:34 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/peterburg-1915487009.html
В Петербурге задержали экс-главу регионального управления по миграции
В Петербурге задержали экс-главу регионального управления по миграции - РИА Новости, 13.12.2023
В Петербурге задержали экс-главу регионального управления по миграции
В Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в соучастии в легализации более 100 тысяч иностранцев,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:53
2023-12-13T12:34
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. В Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в соучастии в легализации более 100 тысяч иностранцев, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области."Осенью 2022 года &lt;...&gt; была выявлена масштабная противоправная деятельность по организации нелегальной миграции. По оперативным данным, злоумышленники в составе преступного сообщества изготавливали поддельные документы о постановке на миграционный учет иностранных граждан", — говорится в релизе.В качестве принимающей стороны указывались организации, которые якобы оказывают услуги по временному размещению мигрантов.Уголовное дело возбудили по статье "Организация незаконной миграции".Полиция и ФСБ установили, что в незаконной схеме участвовал некий руководящий работник регионального Управления по вопросам миграции, которого привлекли в качестве подозреваемого.Затем следствие вышло на бывшего начальника этого управления, который месяц назад уволился из органов по собственному желанию. Против него возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали экс-главу регионального управления по миграции

Экс-полицейского задержали в Петербурге по делу о легализации 100 тыс. мигрантов

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Сотрудник полиции в суде
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Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. В Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в соучастии в легализации более 100 тысяч иностранцев, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
«
"Осенью 2022 года <...> была выявлена масштабная противоправная деятельность по организации нелегальной миграции. По оперативным данным, злоумышленники в составе преступного сообщества изготавливали поддельные документы о постановке на миграционный учет иностранных граждан", — говорится в релизе.
В качестве принимающей стороны указывались организации, которые якобы оказывают услуги по временному размещению мигрантов.
Уголовное дело возбудили по статье "Организация незаконной миграции".
Полиция и ФСБ установили, что в незаконной схеме участвовал некий руководящий работник регионального Управления по вопросам миграции, которого привлекли в качестве подозреваемого.
Затем следствие вышло на бывшего начальника этого управления, который месяц назад уволился из органов по собственному желанию. Против него возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".
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