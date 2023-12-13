https://ria.ru/20231213/peterburg-1915487009.html

В Петербурге задержали экс-главу регионального управления по миграции

В Петербурге задержали экс-главу регионального управления по миграции - РИА Новости, 13.12.2023

В Петербурге задержали экс-главу регионального управления по миграции

В Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в соучастии в легализации более 100 тысяч иностранцев,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:53

2023-12-13T11:53

2023-12-13T12:34

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. В Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в соучастии в легализации более 100 тысяч иностранцев, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области."Осенью 2022 года <...> была выявлена масштабная противоправная деятельность по организации нелегальной миграции. По оперативным данным, злоумышленники в составе преступного сообщества изготавливали поддельные документы о постановке на миграционный учет иностранных граждан", — говорится в релизе.В качестве принимающей стороны указывались организации, которые якобы оказывают услуги по временному размещению мигрантов.Уголовное дело возбудили по статье "Организация незаконной миграции".Полиция и ФСБ установили, что в незаконной схеме участвовал некий руководящий работник регионального Управления по вопросам миграции, которого привлекли в качестве подозреваемого.Затем следствие вышло на бывшего начальника этого управления, который месяц назад уволился из органов по собственному желанию. Против него возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".

https://ria.ru/20231204/migranty-1913750139.html

санкт-петербург

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург