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Исследование выявило предпочтения по МРОТ у россиян - РИА Новости, 13.12.2023
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03:20 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/mrot-1915434391.html
Исследование выявило предпочтения по МРОТ у россиян
Исследование выявило предпочтения по МРОТ у россиян - РИА Новости, 13.12.2023
Исследование выявило предпочтения по МРОТ у россиян
Жители российских мегаполисов хотели бы, чтобы минимальный размер оплаты труда хотя бы вдвое превышал вступающий с января: самые высокие запросы у жителей... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T03:20
2023-12-13T03:20
общество
россия
москва
владивосток
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Жители российских мегаполисов хотели бы, чтобы минимальный размер оплаты труда хотя бы вдвое превышал вступающий с января: самые высокие запросы у жителей Москвы и Владивостока, в этих городах желаемая сумма превышает 45 тысяч рублей, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "С 1 января минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 19 242 рублей в месяц. Только этого мало: жителям мегаполисов нужен МРОТ выше реального минимум в два раза", - показало исследование, в котором приняли участие 27 500 респондентов. Самые высокие запросы к уровню МРОТ - в Москве и Владивостоке: жители столицы страны и столицы Приморья мечтают о минимальном размере оплаты труда в 45,3 тысячи рублей. Запросы к уровню МРОТ в Хабаровске составляют 43,6 тысячи рублей. Затем следует Санкт-Петербург с ожиданиями в размере 43 тысячи рублей. В топ городов с самыми высокими запросами вошли также Екатеринбург и Тюмень: их жители считают, что МРОТ в регионах должен составлять 42,7 и 42,5 тысячи рублей соответственно. В "десятку" вошли также Красноярск и Челябинск (по 42 тысячи рублей), Кемерово (41,5 тысячи рублей) и Новосибирск (41,2 тысячи рублей). Самые скромные ожидания - у экономически активного населения Кирова (37,4 тысячи рублей) и Пензы (36,7 тысячи рублей).
https://ria.ru/20231207/zarplaty-1914379101.html
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россия
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общество, россия, москва, владивосток
Общество, Россия, Москва, Владивосток
Исследование выявило предпочтения по МРОТ у россиян

"SuperJob": самый высокий МРОТ хотели бы иметь в Москве и Владивостоке

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Жители российских мегаполисов хотели бы, чтобы минимальный размер оплаты труда хотя бы вдвое превышал вступающий с января: самые высокие запросы у жителей Москвы и Владивостока, в этих городах желаемая сумма превышает 45 тысяч рублей, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"С 1 января минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 19 242 рублей в месяц. Только этого мало: жителям мегаполисов нужен МРОТ выше реального минимум в два раза", - показало исследование, в котором приняли участие 27 500 респондентов.
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Самые высокие запросы к уровню МРОТ - в Москве и Владивостоке: жители столицы страны и столицы Приморья мечтают о минимальном размере оплаты труда в 45,3 тысячи рублей. Запросы к уровню МРОТ в Хабаровске составляют 43,6 тысячи рублей.
Затем следует Санкт-Петербург с ожиданиями в размере 43 тысячи рублей. В топ городов с самыми высокими запросами вошли также Екатеринбург и Тюмень: их жители считают, что МРОТ в регионах должен составлять 42,7 и 42,5 тысячи рублей соответственно. В "десятку" вошли также Красноярск и Челябинск (по 42 тысячи рублей), Кемерово (41,5 тысячи рублей) и Новосибирск (41,2 тысячи рублей).
Самые скромные ожидания - у экономически активного населения Кирова (37,4 тысячи рублей) и Пензы (36,7 тысячи рублей).
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