https://ria.ru/20231213/mrot-1915434391.html

Исследование выявило предпочтения по МРОТ у россиян

Исследование выявило предпочтения по МРОТ у россиян - РИА Новости, 13.12.2023

Исследование выявило предпочтения по МРОТ у россиян

Жители российских мегаполисов хотели бы, чтобы минимальный размер оплаты труда хотя бы вдвое превышал вступающий с января: самые высокие запросы у жителей... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T03:20

2023-12-13T03:20

2023-12-13T03:20

общество

россия

москва

владивосток

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Жители российских мегаполисов хотели бы, чтобы минимальный размер оплаты труда хотя бы вдвое превышал вступающий с января: самые высокие запросы у жителей Москвы и Владивостока, в этих городах желаемая сумма превышает 45 тысяч рублей, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "С 1 января минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 19 242 рублей в месяц. Только этого мало: жителям мегаполисов нужен МРОТ выше реального минимум в два раза", - показало исследование, в котором приняли участие 27 500 респондентов. Самые высокие запросы к уровню МРОТ - в Москве и Владивостоке: жители столицы страны и столицы Приморья мечтают о минимальном размере оплаты труда в 45,3 тысячи рублей. Запросы к уровню МРОТ в Хабаровске составляют 43,6 тысячи рублей. Затем следует Санкт-Петербург с ожиданиями в размере 43 тысячи рублей. В топ городов с самыми высокими запросами вошли также Екатеринбург и Тюмень: их жители считают, что МРОТ в регионах должен составлять 42,7 и 42,5 тысячи рублей соответственно. В "десятку" вошли также Красноярск и Челябинск (по 42 тысячи рублей), Кемерово (41,5 тысячи рублей) и Новосибирск (41,2 тысячи рублей). Самые скромные ожидания - у экономически активного населения Кирова (37,4 тысячи рублей) и Пензы (36,7 тысячи рублей).

https://ria.ru/20231207/zarplaty-1914379101.html

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россия

москва

владивосток

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общество, россия, москва, владивосток