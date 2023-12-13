https://ria.ru/20231213/magadan-1915499587.html

В Магадане заболевания ОРВИ и гриппом превысили эпидпорог

В Магадане заболевания ОРВИ и гриппом превысили эпидпорог - РИА Новости, 13.12.2023

В Магадане заболевания ОРВИ и гриппом превысили эпидпорог

В Магадане растет заболеваемость гриппом, ОРВИ, а также коронавирусной инфекцией, эпидпорог превышен на 75,5%, сообщил минздрав Колымы. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:42

2023-12-13T12:42

2023-12-13T12:42

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МАГАДАН, 13 дек - РИА Новости. В Магадане растет заболеваемость гриппом, ОРВИ, а также коронавирусной инфекцией, эпидпорог превышен на 75,5%, сообщил минздрав Колымы. "В городе Магадане по итогам прошедшей недели зарегистрировано 941 обращение за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа, что превышает эпидпорог на 75,5%… С 4 по 10 декабря в области зарегистрированы 107 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией. В инфекционном отделении МОБ на лечении находится 21 человек, из которых семеро болеют новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении. Эпидемический порог среди взрослого населения превышен в целом по региону на 68,7%. "Администрациями детских организованных коллективов были приняты решения о временном разобщении учащихся и воспитанников: полностью приостановлен учебный процесс в первом классе одной средней школы, и воспитательный – в девяти группах восьми дошкольных учреждений. Лабораторно за неделю подтверждено 3 случая гриппа A(H3N2). Кроме того, у заболевших ОРВИ выделены вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы, сезонный коронавирус)", - добавляет министерство.

https://ria.ru/20231212/covid-19-1915250152.html

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