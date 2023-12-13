https://ria.ru/20231213/lavrov-1915515112.html

Лавров рассказал об условиях установления мира между Израилем и Палестиной

Лавров рассказал об условиях установления мира между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 13.12.2023

Лавров рассказал об условиях установления мира между Израилем и Палестиной

До мирной и безопасной ситуации в отношениях между Израилем и Палестиной ещё очень и очень далеко, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:33

2023-12-13T13:33

2023-12-13T13:33

в мире

израиль

палестина

россия

владимир путин

сергей лавров

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. До мирной и безопасной ситуации в отношениях между Израилем и Палестиной ещё очень и очень далеко, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Суть одна: без создания палестинского государства в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН - это должно быть единое независимое государство, ориентироваться на границы 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме, государство, которое будет бок о бок с Израилем жить в мире, в безопасности и добрососедстве. До этого еще очень и очень далеко", - сказал министр журналистам в Совете Федерации. "ООН тоже, как я понимаю, особо не горит желанием влезать в эту ситуацию, когда там ничего не ясно, и когда Израиль безапелляционно говорит, что он доведет операцию против ХАМАС до конца, имея в виду полное уничтожение ХАМАС", - добавил он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 49 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231213/palestina-1915482764.html

https://ria.ru/20231213/izrail-1915482244.html

израиль

палестина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, сергей лавров, хамас, оон, совет федерации рф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году